España

‘Gran Hermano 20′ revela su fecha de estreno en Telecinco y anuncia a su primer concursante oficial, Mamadou

El reality ha presentado su vigésima edición, que contará con una espectacular nueva casa de 1.600 metros cuadrados en una nueva ubicación

Noé Guzmán

Por Noé Guzmán

Mamadou, primer concursante de 'GH
Mamadou, primer concursante de 'GH 20', junto a Jorge Javier Vázquez. (Mediaset España)

Gran Hermano 20 ya tiene a su primer concursante oficial. Mamadou, un joven de 22 años, administrativo comercial en Renfe y residente en Granollers (Barcelona), ha sido presentado este jueves como el primer participante de la nueva edición del reality de Telecinco. El anuncio, realizado en directo durante la presentación del programa, ha sorprendido tanto a la audiencia como al propio participante, quien ha expresado entre risas y emoción: “¡Muchísimas gracias! Estoy flipando, no me lo creo”, ha expresado al comunicarse su nombre.

La revelación de Mamadou como concursante ha sido uno de los momentos más destacados de la jornada. El joven, de origen africano, ha acudido a las instalaciones de Mediaset junto a otros cuatro aspirantes, bajo la premisa de que los responsables del programa debían verles en persona como parte de la última fase del proceso de selección.

Sin embargo, la verdadera intención era comunicarle en directo su entrada en la casa de GH 20. Mamadou ha quedado visiblemente impactado al escuchar su nombre de boca de Jorge Javier Vázquez, Ion Aramendi y Teresa Colomina, directora de casting. “Muchísimas gracias por esta oportunidad. Estoy flipando, es que no me lo creo. No me lo esperaba, te lo juro”, ha insistido el joven, que ha recibido la noticia con una mezcla de incredulidad y alegría.

Acto seguido, Mamadou ha aprovechado el momento para confesar una pequeña mentira piadosa: ha pedido disculpas a “una persona” por haberle dicho que se encontraba mal, cuando en realidad necesitaba acudir a la fase final del casting. La anécdota ha provocado las risas de los presentes, incluido el propio Jorge Javier, quien ha bromeado sobre la posibilidad de que la mentira hubiera sido dirigida a la Renfe.

Así es Mamadou

Mamadou, que trabaja en las taquillas de Renfe vendiendo billetes, ha compartido algunos detalles sobre su personalidad y sueños. Según ha explicado, se define como “una mezcla de sensibilidad, alegría y desastre”, y no ha dudado en describirse como empático y de corazón. Además, ha confesado que la palabra “desastre” también resume su experiencia en las relaciones personales, ya que se considera arromántico, desconfiado y con tendencia a querer tener siempre la razón.

'Infobae' asiste al cierre de la fase presencial del casting de 'GH 20', que ha reunido a más de 500 aspirantes en Madrid.

El joven, que adora a su madre y se muestra orgulloso de su familia de origen africano, ha manifestado su deseo de abrirse camino en el mundo de la moda. Y es que Mamadou está dando sus primeros pasos como modelo, compaginando esta aspiración con su trabajo en Renfe. Su espontaneidad y sinceridad han sido algunos de los rasgos que más han llamado la atención durante su presentación.

Novedades en ‘GH 20′

El proceso de selección de Gran Hermano 20 ha sido, una vez más, uno de los secretos mejor guardados de la televisión. Teresa Colomina, directora de casting y miembro del equipo desde la segunda edición, ha explicado que la elección de los concursantes ha supuesto “el doble tirabuzón” en cuanto a dificultad. “La gente que se ha presentado ha sido fantástica y nos ha costado elegir”, ha señalado Colomina, quien ha destacado la diversidad y el carácter atrevido de los aspirantes.

Según la información facilitada por la productora, el número de participantes oscilará entre catorce y veinte, con edades comprendidas entre los veinte y los cincuenta años. Sin embargo, los responsables del programa han advertido que el casting no se cerrará hasta que las puertas de la casa se hayan cerrado, manteniendo así la incertidumbre hasta el último momento. Colomina ha subrayado que, en ocasiones, el equipo se encuentra con perfiles tan sorprendentes que la decisión de incluirlos resulta inmediata.

Bea Retamal, en la nueva
Bea Retamal, en la nueva casa de 'Gran Hermano'. (Mediaset España)

La nueva edición de Gran Hermano llegará a Telecinco el jueves 6 de noviembre a las 21:45 horas, con una gala inaugural presentada por Jorge Javier Vázquez desde la renovada casa ubicada en Tres Cantos. El catalán se hará cargo también de la tira diaria GH. La vida en directo, mientras que Ion Aramendi se encargará de los debates dominicales.

La casa de Gran Hermano 20 representa una de las grandes apuestas de esta edición. Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos de Mediaset, ha afirmado que “era el año de cambiar de casa, va a sorprender”. Por su parte, Miguel Martín, director general de Zeppelin, ha asegurado que “hemos tirado la casa por la ventana”, destacando que el nuevo hogar cuenta con 1.600 metros cuadrados, un 40% más que la anterior en Guadalix de la Sierra. El diseño prioriza la luminosidad, la funcionalidad y la sostenibilidad, con patios interiores y ventanas en la mayoría de las estancias, y busca ofrecer tanto a los concursantes como a la audiencia un espacio acogedor y lleno de posibilidades.

La cobertura del reality se completará con el canal 24 horas, disponible gratuitamente en Mediaset Infinity, y con el estreno del documental Gran Hermano. La Mudanza, que desvelará los secretos de la construcción de la nueva casa.

Gran Hermano EspañaGran HermanoTelecincoJorge Javier VázquezTelevisión EspañaMediaset EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

