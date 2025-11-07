España

El truco de los restaurantes que puedes aplicar en casa para que no huela a fritura después de cocinar

Estos trucos caseros evitarán el uso de químicos y ambientadores en tus espacios domésticos

Guardar
Cocina impecablemente limpia con superficies
Cocina impecablemente limpia con superficies relucientes, espacio organizado y ambiente ideal para preparar alimentos. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez que se fríen alimentos en casa, ya sea pescado, patatas o croquetas, el olor a aceite se dispersa por toda la casa. En ocasiones, se adhiere a cortinas, ropa y muebles, y puede permanecer durante horas. Esto ocurre porque las partículas de grasa se evaporan con el calor y se mezclan con el aire, afectando al espacio doméstico, especialmente cuando la ventilación es limitada. El fenómeno aparece desde el momento mismo de la fritura y se manifiesta en cualquier lugar con conexión directa con la cocina.

Si bien abrir ventanas ayuda, suele ser insuficiente para frenar un olor tan persistente. En cambio, quienes trabajan a diario en cocinas profesionales conocen una serie de técnicas simples que permiten controlar el aroma desde el origen y evitar que se convierta en una molestia. Muchas de estas prácticas se pueden aplicar en casa sin esfuerzos extra y sin productos artificiales.

Los especialistas en cocina coinciden en que la mejor estrategia es intervenir desde el primer minuto. Encender la campana extractora antes de llevar la sartén al fuego y permitir que entre algo de aire desde una ventana son pasos básicos para crear una corriente que arrastre el vapor graso. Esta combinación reduce de manera importante la cantidad de olor que queda atrapado en el ambiente.

Amo de Casa muestra cómo se limpia un baño y qué productos usa para que quede impecable y desinfectado

Trucos en entornos gastronómicos

Una práctica muy utilizada en entornos gastronómicos consiste en colocar un pequeño recipiente con vinagre cerca de la fuente de calor. El vinagre funciona como absorbente natural y ayuda a neutralizar el olor mientras la fritura está ocurriendo. Es un método simple que evita que el aroma se expanda por el resto de la vivienda.

Una vez que se termina de cocinar, el aire ya suele contener partículas de grasa en suspensión. Para reducirlas, muchos cocineros emplean una solución tradicional: hervir agua con canela y clavo durante unos minutos. El vapor aromático ayuda a eliminar el olor y deja una fragancia cálida en la cocina. Para quienes prefieren una alternativa menos dulce, hervir rodajas de limón en agua cumple el mismo objetivo y aporta un aroma más neutro.

El café molido, por su parte, es un neutralizador reconocido. Colocar un cuenco con café recién molido o con los posos que quedaron después de preparar una taza ayuda a absorber el olor. En cocinas profesionales se usa esta técnica para “resetear” el aire sin depender de ambientadores que, en muchos casos, solo disimulan el problema.

Sus propiedades pueden ayudar en
Sus propiedades pueden ayudar en la ventilación de espacios como las cocinas de los hogares (Imagen ilustrativa infobae)

Otros consejos básicos

Otro aspecto que incide directamente en la presencia del olor es el estado de la campana extractora. Cuando los filtros están saturados de grasa, pierden buena parte de su eficacia y, en lugar de extraer los olores, pueden terminar devolviendo parte del vapor al ambiente. Por eso, se recomienda limpiarlos cada quince días con agua caliente y un desengrasante adecuado. Esta tarea de mantenimiento, muchas veces pasada por alto, suele ser decisiva para mejorar la calidad del aire en la cocina.

Finalmente, si el olor llegó a impregnarse en textiles como cortinas, tapizados o mantas, existe un recurso sencillo: rociar una mezcla de agua y vinagre blanco sobre las superficies afectadas, dejar actuar unos minutos y ventilar. Este método no deja olor y ayuda a eliminar la grasa adherida, restaurando el frescor original del espacio.

En definitiva, con estas prácticas, inspiradas en la rutina de los restaurantes y adaptadas a la vida cotidiana, es posible disfrutar de una fritura sin que la casa quede impregnada durante horas.

Temas Relacionados

LimpiezaAmbientadorCocinaHogarAceiteTextilVentilaciónEspaña-NoticiasEspaña-Sociedad

Últimas Noticias

Los primeros síntomas del linfoma: de la hinchazón de los ganglios a un cansancio inexplicable

Los profesionales de la salud aconsejan no ignorar estos síntomas si se muestran persistentes

Los primeros síntomas del linfoma:

Desarticulada una célula de la banda venezolana Tren de Aragua en España: hay 13 detenidos

Se trata de uno de los grupos criminales con más poder de Latinoamérica

Desarticulada una célula de la

Lola Meño se jubiló de manera anticipada tras 47 años trabajando pero con una penalización del 24% de su pensión: “Es la injusticia por la que estamos luchando”

La asociación Asjubi40 defiende los intereses de los pensionistas que, pese a contar con largas trayectorias de cotización, se enfrentan a esta “injusticia” que afecta a miles de trabajadores

Lola Meño se jubiló de

Lluvias este fin de semana por la llegada de nuevos frentes a España: la Aemet pide “mucha precaución” en Baleares el sábado

Pese a que el domingo se espera un tiempo más estable, el resto de días estarán marcados por “precipitaciones abundantes” en buena parte del territorio

Lluvias este fin de semana

Una mujer hace la misma compra en Mercadona, Carrefour y Lidl para descubrir la diferencia en los precios: “Definitivamente este es el más económico”

Una creadora de contenido demuestra cómo pequeñas diferencias de precio entre Lidl, Carrefour y Mercadona pueden suponer un ahorro importante a final de mes

Una mujer hace la misma
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desarticulada una célula de la

Desarticulada una célula de la banda venezolana Tren de Aragua en España: hay 13 detenidos

El Supremo elimina la norma que limitaba los años de residencia de los militares en los alojamientos del Ejército

Los servicios secretos buscan cerrajeros, fontaneros, economistas y futuros agentes con titulación universitaria “que toleren la presión”

El Gobierno entra en parálisis legislativa tras el bloqueo de Junts, pero todavía cree que puede sobrevivir negociando “ley a ley”

Una pareja belga quería donar sus casas en Marbella a sus hijos, pero la Justicia dice que era una herencia encubierta: no podían venderlas ni usarlas mientras los padres vivieran

ECONOMÍA

Lola Meño se jubiló de

Lola Meño se jubiló de manera anticipada tras 47 años trabajando pero con una penalización del 24% de su pensión: “Es la injusticia por la que estamos luchando”

Una mujer hace la misma compra en Mercadona, Carrefour y Lidl para descubrir la diferencia en los precios: “Definitivamente este es el más económico”

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 7 de noviembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

¿La hora de comer la paga la empresa? Esto es lo que dice el Tribunal Supremo

DEPORTES

Los rivales de Carlos Alcaraz

Los rivales de Carlos Alcaraz en las ATP Finals: de Novak Djokovic a Taylor Fritz

La FIFA publica los nominados al premio The Best 2025: Lamine Yamal, Pedri o Mbappé están en la lista, pero Vinicius no

Un extenista habla sobre la época en que los premios eran en metálico: “Viajar con una bolsa de tenis repleta de fajos de billetes daba un poco de canguelo”

Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, ayudó a salvar al Real Oviedo: compró una acción del club en 2012 y formó parte del movimiento global que evitó su desaparición

La respuesta de Lamine Yamal cuando le comparan con Messi tras el partido de Champions del FC Barcelona contra el Brujas