Los planes de Juan Carlos I en Sanxenxo: mariscada en su restaurante favorito, refugiado en casa de un gran amigo y un inesperado regalo

El rey Emérito, Don Juan Carlos I, en una imagen de archivo (Europa Press)

El rey Juan Carlos I ha vuelto a España en un contexto marcado por el impacto generado por la publicación de su biografía, ya a la venta en Francia bajo el título Reconciliación. El regreso del monarca Emérito tiene como principal objetivo su participación en las regatas que se celebrarán durante el fin de semana en Sanxenxo, localidad a la que viaja con frecuencia en los últimos años.

El padre de Felipe VI, que reside en Abu Dabi desde el verano de 2020, aterrizó en territorio español el pasado 29 de octubre mediante un vuelo privado con destino a la ciudad de Vitoria. En la capital alavesa, el padre del Rey Felipe VI se sometió a una revisión médica rutinaria con el equipo de profesionales que dirige su seguimiento desde hace años. Finalizada la consulta, el emérito emprendió viaje hacia Lisboa antes de dirigirse días después a Galicia.

El rey Juan Carlos I sale a navegar a bordo del 'Bribón' en las regatas de Sanxenxo

El miércoles 5 de noviembre, fecha que coincide con la llegada de su biografía a las librerías francesas, el rey Juan Carlos arribó al aeropuerto de Vigo. Desde la ciudad pontevedresa se desplazó al municipio de O Grove. Allí eligió uno de sus restaurantes habituales: la marisquería D’Berto, especializada en productos frescos del litoral gallego y en la cocina de temporada. Este establecimiento, frecuentado por el padre de la infanta Elena en diversas ocasiones, se ha consolidado como uno de los preferidos del exmonarca durante sus estancias en Galicia.

Un inesperado regalo

La comida, que se extendió hasta alrededor de las 17:30 horas, transcurrió sin incidencias. Al abandonar el restaurante, el rey Juan Carlos fue recibido por un grupo de periodistas y reporteros, quienes buscaron sus primeras impresiones sobre las memorias publicadas recientemente. El emérito optó por no hacer declaraciones, aunque sí saludó a los presentes. Solo respondió a la pregunta directa sobre su deseo de regresar a España, a lo que manifestó: “Muchas”, mientras accedía al vehículo que lo esperaba a la salida del establecimiento.

Juan Carlos I llega a Sanxenxo (Pontevedra) en medio del revuelo por la publicación de sus memorias (Europa Press)

Uno de los momentos destacados de la jornada tuvo lugar en ese preciso instante. Una vecina de O Grove, que logró acercarse al monarca, le entregó un obsequio: una gorra con el nombre “Cantodorxo”, perteneciente a una asociación cultural local. El gesto fue recibido con amabilidad por el exsoberano, quien agradeció el detalle. Según relató la mujer a La Voz de Galicia, la intención era que la utilizara durante sus salidas en barco, actividad que el emérito sigue practicando con frecuencia en sus visitas a la región.

Desde O Grove, el destino final fue Sanxenxo, a unos 15 kilómetros, donde se encuentra la residencia de Pedro Campos y Cristina Franze, anfitriones habituales del exjefe del Estado. En la casa de Campos, situada junto a la ría, Juan Carlos cuenta con un entorno discreto que se ha convertido en su principal refugio durante sus estancias en Galicia. El vínculo del Rey Juan Carlos con las Rías Baixas y, en particular, con la localidad de Sanxenxo, se ha consolidado desde mayo de 2022, fecha en la que regresó por primera vez a España tras su salida a Abu Dabi. Desde entonces, el emérito ha visitado de manera periódica la zona para disfrutar de su afición por la navegación, que sigue siendo una de sus grandes pasiones.