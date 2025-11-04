España

Así es el museo del aeropuerto Schiphol de Ámsterdam: disfruta de obras de Rembrandt y Vermeer antes de coger tu avión

Con más de 70 millones de pasajeros en 2018, el aeropuerto de Ámsterdam es el tercero más utilizado de Europa. Conocido por tener casi 200 destinos, Schiphol también es famoso por albergar la única sucursal en el mundo del famoso Rijksmuseum

Guardar
Se pueden apreciar obras de
Se pueden apreciar obras de pintores famosos, como Vermeer y Rembrandt. (Composición fotográfica/Rijksmuseum)

Imagínate esto: acabas de pasar el control de seguridad, te has comprado un café para llevar, pero aún te sobran dos horas para el embarque de tu vuelo. De repente, algo te llama la atención, ¿qué hace un cuadro de Rembrandt en medio del aeropuerto de Ámsterdam?

No, el café que tienes en la mano no lleva... ¡Nada más que cafeína! Pero si te preguntas por qué el aeropuerto de Schiphol ha acogido una exposición de cuadros hechos por pintores famosos que pertenecen al famoso Rijksmuseum, abróchate bien el cinturón de seguridad, porque el museo te tiene preparada una sorpresa.

Inaugurado originalmente en 2012, el Rijksmuseum Schiphol fue el primer museo en abrir una sucursal en un aeropuerto en todo el mundo. El arte y la emoción de una nueva aventura que siempre traen los aeropuertos, se dan la mano para proporcionar una experiencia única: disfrutar de una colección permanente y tres temporales. Además, la experiencia es gratuita.

El Rijksmuseum Schiphol

Con más de 70 millones de pasajeros en 2018, el aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol es el tercero más utilizado de Europa. Y si bien es conocido por tener casi 200 destinos, además de ser uno de los más eficientes del planeta, Schiphol también es famoso por albergar la única sucursal en el mundo del famoso Rijksmuseum.

El Rijksmuseum Schiphol presenta una selección de obras que provienen de la colección de arte del siglo XVII, en poseso del museo original. Se trata de una colección de retratos, naturaleza muerta, paisajes marítimos y terrestres. Hay incluso una escena naval pintada sobre azulejos: todas en el aeropuerto holandés.

La sucursal del museo en el aeropuerto fue inaugurada por primera vez en 2012, y enseguida llamó la atención a los cientos de miles de pasajeros que pasan por el edificio diariamente. No obstante, el espacio estuvo cerrado durante gran parte del 2018 debido a una fuga de agua en el techo y no volvió a abrir al público hasta 2019.

El Rijksmuseum: una joya de Ámsterdam

Con una historia de más de 200 años, el Rijksmuseum es uno de los recintos más antiguos de Europa. A pesar de que originalmente abrió en el año 1800 en La Haya con alrededor de 200 obras, su colección fue creciendo continuamente. Ocho años después, en 1808, el museo fue trasladado a Ámsterdam por órdenes del rey Louis Napoleón (hermano del emperador Napoleón de Francia) y, después de que pasó por varias sedes, abrió finalmente en 1885 en su edificio actual.

Gracias a su impresionante arquitectura y valiosa colección cultural ha sido la única galería en recibir este reconocimiento mundial

El museo cuenta con obras de algunos de los pintores holandeses más conocidos del mundo, como Rembrandt, Vermeer, van der Heyden, Hals y van Leyden, el Rijksmuseum. Así, el espacio contiene la colección más importante de arte flamenco del mundo. Más de ocho mil piezas componen un acervo en el que se cuenta la historia de los Países Bajos del siglo XIII al presente.

Una parada antes de volar

Más allá de Ámsterdam, hoy en día hay muchos aeropuertos que cuentan con piezas de arte contemporáneo como adornos, o incluso con galerías enteras. Sin embargo, son pocos los espacios que albergan iniciativas como la del Rijksmuseum.

Un ejemplo es el aeropuerto de San Francisco, sede del museo de la aviación. También está el de París–Charles-de-Gaulle, que contiene The Espace Musées: se trata de un área que presenta dos exposiciones al año organizadas con préstamos de varios museos y algunas fundaciones francesas. El Rijksmuseum Schiphol, por su parte, está ubicado entre los lounges 2 y 3, después de pasar seguridad. Está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana y la entrada es gratuita.

Temas Relacionados

Países BajosGalería de arteAeropuertoExposición de arteMuseoEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Cita para una ecografía de mama en mayo de 2027: “La Comunidad de Madrid no garantiza mi derecho a la salud, me obliga a irme a la privada”

Marie vive en Vallecas, tiene 66 años y a mediados de octubre su médico la prescribió la prueba. El hospital Virgen de la Torre, que depende del Infanta Leonor, le ha citado para dentro de 19 meses. Ya ha puesto una reclamación

Cita para una ecografía de

Solo un tercio de los productos bajó de precio en el Black Friday el año pasado, pero el 80% de los consumidores lo aprovechará para adelantar las compras navideñas

Según la OCU, el 43% de los artículos aumentó el precio en el Black Friday de 2024, mientras que el resto permaneció estable. La organización recomienda registrar los precios de los productos antes del 28 de noviembre

Solo un tercio de los

Mazón le estalla a Feijóo: la dimisión dinamita los planes de Génova y abre una crisis en el PP de la Comunidad Valenciana

El nuevo escenario electoral favorece a Vox y no disgusta al PSOE. Para frenarlo, el PP debe cerrar la sucesión cuanto antes, pero hay escollos

Mazón le estalla a Feijóo:

No más de un 20% en plantilla, máximo 480 horas y alta en la Seguridad Social: el Gobierno aprueba el Estatuto del Becario

La normativa que llega este martes al Consejo de Ministros busca frenar los abusos, reforzar los derechos y asegurar la cotización desde el primer día

No más de un 20%

Los sistemas de calefacción más rentables para este invierno: cuál elegir según tu tipo de vivienda

Desde el suelo radiante y las bombas de calor hasta las calderas de condensación o los sistemas de biomasa, hay varias opciones y cada una ofrece distintas ventajas

Los sistemas de calefacción más
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cita para una ecografía de

Cita para una ecografía de mama en mayo de 2027: “La Comunidad de Madrid no garantiza mi derecho a la salud, me obliga a irme a la privada”

Mazón le estalla a Feijóo: la dimisión dinamita los planes de Génova y abre una crisis en el PP de la Comunidad Valenciana

Juicio contra el fiscal general: las claves del primer día y los testigos que deberán aclarar la filtración de los correos

Todos contra Mazón: Feijóo quería que se comiera la crisis política y los tres ‘barones’ valencianos del PP pidieron que se fuera para que no les arrastrara

En directo, dimisión de Carlos Mazón: última hora de su intervención en el pleno del Gobierno valenciano

ECONOMÍA

Los sistemas de calefacción más

Los sistemas de calefacción más rentables para este invierno: cuál elegir según tu tipo de vivienda

Solo un tercio de los productos bajó de precio en el Black Friday el año pasado, pero el 80% de los consumidores lo aprovechará para adelantar las compras navideñas

No más de un 20% en plantilla, máximo 480 horas y alta en la Seguridad Social: el Gobierno aprueba el Estatuto del Becario

Resultados ganadores de la lotería 6/49 de este 3 de noviembre

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

DEPORTES

Xabi Alonso vuelve a Anfield:

Xabi Alonso vuelve a Anfield: el héroe del Liverpool en ‘el milagro de Estambul’ regresa convertido en entrenador del Real Madrid

Nayanesh Ayman, el luchador español que empezó en Muay Thai para defender a su madre y se convirtió en campeón mundial: “No quería que nadie más la maltratara”

La esperanza de Oier Lazkano para demostrar su inocencia: los precedentes que podrían exculpar al ciclista

El tenis femenino se rinde ante el dinero de Arabia: de las críticas iniciales a las WTA Finals

Brian Uriarte, nuevo campeón del Mundial JuniorGP: la promesa que emerge desde la factoría de talento de los Márquez