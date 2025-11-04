Así es el museo del aeropuerto Schiphol de Ámsterdam: disfruta de obras de Rembrandt y Vermeer antes de coger tu avión

Se pueden apreciar obras de pintores famosos, como Vermeer y Rembrandt. (Composición fotográfica/Rijksmuseum)

Imagínate esto: acabas de pasar el control de seguridad, te has comprado un café para llevar, pero aún te sobran dos horas para el embarque de tu vuelo. De repente, algo te llama la atención, ¿qué hace un cuadro de Rembrandt en medio del aeropuerto de Ámsterdam?

No, el café que tienes en la mano no lleva... ¡Nada más que cafeína! Pero si te preguntas por qué el aeropuerto de Schiphol ha acogido una exposición de cuadros hechos por pintores famosos que pertenecen al famoso Rijksmuseum, abróchate bien el cinturón de seguridad, porque el museo te tiene preparada una sorpresa.

Inaugurado originalmente en 2012, el Rijksmuseum Schiphol fue el primer museo en abrir una sucursal en un aeropuerto en todo el mundo. El arte y la emoción de una nueva aventura que siempre traen los aeropuertos, se dan la mano para proporcionar una experiencia única: disfrutar de una colección permanente y tres temporales. Además, la experiencia es gratuita.

El Rijksmuseum Schiphol

Con más de 70 millones de pasajeros en 2018, el aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol es el tercero más utilizado de Europa. Y si bien es conocido por tener casi 200 destinos, además de ser uno de los más eficientes del planeta, Schiphol también es famoso por albergar la única sucursal en el mundo del famoso Rijksmuseum.

El Rijksmuseum Schiphol presenta una selección de obras que provienen de la colección de arte del siglo XVII, en poseso del museo original. Se trata de una colección de retratos, naturaleza muerta, paisajes marítimos y terrestres. Hay incluso una escena naval pintada sobre azulejos: todas en el aeropuerto holandés.

La sucursal del museo en el aeropuerto fue inaugurada por primera vez en 2012, y enseguida llamó la atención a los cientos de miles de pasajeros que pasan por el edificio diariamente. No obstante, el espacio estuvo cerrado durante gran parte del 2018 debido a una fuga de agua en el techo y no volvió a abrir al público hasta 2019.

El Rijksmuseum: una joya de Ámsterdam

Con una historia de más de 200 años, el Rijksmuseum es uno de los recintos más antiguos de Europa. A pesar de que originalmente abrió en el año 1800 en La Haya con alrededor de 200 obras, su colección fue creciendo continuamente. Ocho años después, en 1808, el museo fue trasladado a Ámsterdam por órdenes del rey Louis Napoleón (hermano del emperador Napoleón de Francia) y, después de que pasó por varias sedes, abrió finalmente en 1885 en su edificio actual.

Gracias a su impresionante arquitectura y valiosa colección cultural ha sido la única galería en recibir este reconocimiento mundial

El museo cuenta con obras de algunos de los pintores holandeses más conocidos del mundo, como Rembrandt, Vermeer, van der Heyden, Hals y van Leyden, el Rijksmuseum. Así, el espacio contiene la colección más importante de arte flamenco del mundo. Más de ocho mil piezas componen un acervo en el que se cuenta la historia de los Países Bajos del siglo XIII al presente.

Una parada antes de volar

Más allá de Ámsterdam, hoy en día hay muchos aeropuertos que cuentan con piezas de arte contemporáneo como adornos, o incluso con galerías enteras. Sin embargo, son pocos los espacios que albergan iniciativas como la del Rijksmuseum.

Un ejemplo es el aeropuerto de San Francisco, sede del museo de la aviación. También está el de París–Charles-de-Gaulle, que contiene The Espace Musées: se trata de un área que presenta dos exposiciones al año organizadas con préstamos de varios museos y algunas fundaciones francesas. El Rijksmuseum Schiphol, por su parte, está ubicado entre los lounges 2 y 3, después de pasar seguridad. Está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana y la entrada es gratuita.