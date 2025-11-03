Estas son las series de moda en Netflix España hoy

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Netflix se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Respira

Un apasionado equipo médico se entrega a salvar vidas en un hospital público desbordado, en el que las tensiones y el amor aceleran las pulsaciones.

2. La agente encubierta (Legenden)

Una joven agente se infiltra para hacerse amiga de la mujer de un narcotraficante. Pero cuanto más se acerca a su objetivo, más complicada se vuelve su misión.

3. The Witcher

Geralt, un brujo que se dedica a cazar monstruos genéticamente modificados, busca su lugar en un mundo donde a menudo los humanos demuestran ser peores que las bestias.

4. Animal

Animal cuenta la historia de Antón (Luis Zahera), un veterinario rural gallego que se ve obligado a trabajar en una tienda de mascotas dirigida por su sobrina Uxía (Lucía Caraballo), con quien tendrá que aprender a adaptarse y descubrir que, en la familia y en el trabajo, no todo es siempre blanco o negro.

5. El imperio de Ámsterdam (Amsterdam Empire)

Cuando la infidelidad de Jack sale a la luz, su esposa Betty traza un plan implacable para deshacerse de su posesión más preciada: el Jackal, su cadena de cafeterías.

6. Nadie quiere esto (Nobody Wants This)

Una agnóstica podcastera sobre sexo y un rabino recién separado se enamoran, pero ¿sobrevivirá su relación a unas vidas tan radicalmente opuestas y a sus entrometidas familias?

7. El Monstruo de Florencia (Il Mostro)

Mientras un asesino en serie que ataca a parejas siembra el terror en Italia, las autoridades indagan un caso de 1968 que podría ser la clave para dar con el Monstruo de Florencia.

8. Los dueños del juego (Os Donos do Jogo)

Un joven aspira a ascender en el turbio mundo del juego clandestino de Río, sin imaginar la red de traiciones, deseo y sangre que lo aguarda.

9. Monstruo: La historia de Ed Gein (Monster: The Ed Gein Story)

La impactante historia real de Ed Gein, el infame asesino y profanador de tumbas que sirvió de inspiración para numerosas películas emblemáticas de Hollywood sobre asesinos.

10. Habilidad física: Asia (피지컬: 아시아)

Las leyendas deportivas Manny Pacquiao, Robert Whittaker, Kim Donghyun y más compiten al lado de sus equipos nacionales en una feroz batalla de fuerza y voluntad.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.