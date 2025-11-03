Avance semanal de ‘La Promesa’ del 3 al 7 de noviembre: El viaje de despedida de Curro y Ángela que lo cambia todo

Avance semanal de 'La Promesa' del 3 al 7 de noviembre. (RTVE)

Semana clave en La Promesa. TVE vuelve a entrar en terreno emocional muy intenso y la ficción abre una etapa que, previsiblemente, tendrá consecuencias directas y de largo alcance para el resto de la temporada. El embarazo de María Fernández ha sido uno de los giros narrativos más inesperados de los últimos meses y ha sacudido por completo el orden interno del servicio.

La doncella ha confiado su secreto a Samuel y Pía y ambos están dispuestos a sostenerla pase lo que pase. Ella parece tener clara una decisión: no seguir adelante con el embarazo. Esto abre un eje dramático complejo, delicado, y que toca uno de los temas más difíciles que podía abordar la serie.

Por otra parte, Ángela ha tomado una decisión aparentemente irreversible: aceptar la propuesta de matrimonio de Beltrán. No quiere seguir posponiendo la situación y se sincera con él. Beltrán, por su parte, lo acepta con seguridad y con la convicción de que la felicidad acabará llegando con el tiempo. Para Curro es devastador. La gran pregunta es clara: ¿permitirá Leocadia que esto ocurra? Con la boda proyectada tan cerca, su reacción será decisiva.

Estos son los avances detallados de los episodios 707 al 711 del 3 al 7 de noviembre.

Avance capítulo 707 – lunes 3 de noviembre

Ángela lanza un ultimátum a su madre: si Leocadia no le permite realizar ese viaje con Curro, no habrá boda con Beltrán. El recién llegado decide ser transparente con ella y confiesa que Leocadia le ofreció una dote muy generosa por el enlace. ¿Cómo responderá Ángela ante esta revelación?

Mientras tanto, Lope y el resto del equipo confirman que las recetas del periódico firmadas por Madame Cocotte son prácticamente idénticas a las suyas. Toño intenta acercarse a Enora, pero ella se distancia. Jacobo se enfada con Martina por haber olvidado su cita, aunque Adriano intenta suavizar la situación. Petra continúa en su empeño por demostrar su capacidad profesional a Cristóbal, aunque su estado físico sigue siendo preocupante. Samuel interviene para ayudarla.

Avance capítulo 708 – martes 4 de noviembre

'La Promesa': Beltrán confiesa a Jacobo su boda con Ángela. (RTVE)

Manuel entrevista a Don Luis para ocupar el puesto de ensamblador. Tras consultarlo con Enora y Toño, se inclina definitivamente por Ambrosio, pese al desacuerdo general. Jacobo comparte sus frustraciones con Beltrán respecto a Martina, aunque finalmente logra reconciliarse con ella.

Leocadia no puede evitar que Ángela y Curro realicen ese viaje de despedida. Beltrán, ajeno a la petición, está convencido de que todo se centra en la organización de su boda y se lo comenta incluso a Jacobo.

Curro descubre que María Fernández está embarazada, pero Pía le pide que no se involucre. Por su parte, las cocineras y Lope deciden investigar cómo han salido a la prensa esas recetas. Petra sigue debilitándose.

Avance capítulo 709 – miércoles 5 de noviembre

Ángela lleva a Curro a la montaña para despedirse de él y cerrar definitivamente esa relación. Allí, un malentendido pone al límite su vínculo. Petra continúa con su particular carrera por demostrar valía ante Cristóbal y acaba enfrentándose al mayordomo. Adriano queda sorprendido ante su reacción emocional nula con la nueva carta de Catalina.

Cristóbal pregunta a Lope directamente si él es Madame Cocotte. Lope lo niega y confirma que alguien le ha robado sus recetas. Pía intenta que María Fernández se atreva a hablar con el presunto padre del bebé. Alonso aconseja a Manuel que confíe en su instinto para seleccionar fabricante de motores.

Avance capítulo 710 – jueves 6 de noviembre

'La Promesa': Leocadia exige el despido de Petra. (RTVE)

Enora pide un descanso a Toño y esto crea fricción laboral. Manuel interviene para evitar males mayores. Finalmente, deciden contratar a Don Luis gracias al impulso de Enora.

Jacobo respalda a Leocadia respecto a las dudas sobre las cartas de Catalina y apoya la boda de Ángela y Beltrán. Martina y Jacobo se distancian cada vez más.

Curro y Ángela viven su último día juntos: complicidad, memoria compartida y una despedida de enorme carga emocional. Samuel intenta ayudar a María Fernández, pero ella lo rechaza, mientras el éxito de Madame Cocotte sigue creciendo. Lope sospecha de Vera, aunque ella lo niega. Petra recibe un buen informe de Cristóbal, pero Leocadia exige su despido tras los errores cometidos.

Avance capítulo 711 – viernes 7 de noviembre

'La Promesa': Leocadia fija la fecha de boda de Ángela y Beltrán. (RTVE)

Leocadia argumenta que Petra es “material averiado” y exige su despido. Cristóbal se lo comunica y Petra se derrumba emocionalmente. Leocadia fija fecha para la boda de Ángela y Beltrán: será la semana siguiente.

María Fernández sigue atrapada en su duda. Samuel insiste en ayudarla. Teresa, que desconoce el embarazo, interpreta este acercamiento recordando la antigua relación con el sacerdote.

La contratación de Don Luis sorprende a Alonso. En su primer día, Manuel empieza a temer que la propuesta de trabajo que plantea el nuevo ensamblador es demasiado arriesgada. Las cocineras, desesperadas por identificar al autor que copia las recetas ilustradas de Lope, recurren a Manuel. Por su parte, Jacobo, molesto con Martina, continúa aumentando su desconfianza hacia las cartas que recibe Adriano. ¿Serán auténticas?