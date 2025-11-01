España

La Policía investiga el secuestro de un hombre tras un tiroteo en una calle del barrio madrileño de Carabanchel

El hombre, que continúa desaparecido, iba acompañado de una mujer, que fue liberada más tarde en Fuenlabrada

07/08/2025 Un coche de la Policía Nacional.

Durante la noche del viernes los vecinos del barrio madrileño de Carabanchel presenciaron una violenta escena en la que tres vehículos envistieron a un coche en la calle y, tras un intercambio de disparos, secuestraron a su conductor. Los testigos, que grabaron parte de lo ocurrido, alertaron de inmediato a la Policía.

Los hechos ocurrieron a las 20:45 horas, en la calle Antonio López, a la altura del número 65, en el madrileño barrio de Carabanchel. Tras el estruendo causado por el choque de varios vehículos, los vecinos escucharon también detonaciones, según indicaron fuentes policiales, que se encuentran investigando el posible secuestro.

Según la investigación iniciada por los agentes, los tres coches que envistieron al vehículo del hombre desaparecido eran de alta gama. Tras efectuar varios disparos sobre la carrocería, sacaron al conductor del interior y lo introdujeron a la fuerza en uno de los coches, para después huir rápidamente del lugar.

Además, la primera hipótesis de la Policía apuntaba a un solo ocupante del vehículo atacado, pero según se supo más tarde, en él viajaba otra pasajera, que también fue secuestrada para ser liberada más tarde en el municipio de Fuenlabrada. Por el momento, el hombre sigue desaparecido.

Como pudieron comprobar los agentes a la llegada a la escena del suceso, el vehículo del conductor atacado quedó abandonado en mitad de la calzada, sin ocupantes y con un impacto de bala. la brigada policial de la Policía Científica acudió de inmediato a inspeccionar ocularmente el lugar y en estos momentos está a cargo de la investigación el Grupo 12, responsable de perseguir casos de secuestros.

Detenidos en Madrid dos fugitivos internacionales buscados por agredir sexualmente a menores.

La Brigada 12, especialistas en secuestros

En uno de los vídeos difundidos en redes sociales por uno de los vecinos del edificio colindante a la escena de los hechos, se aprecia cómo el conductor de uno de los vehículos implicados en el secuestro se sube rápidamente a su coche y sale a toda velocidad de la escena delictiva. Tras este, otro vehículo conduce en la misma dirección.

En mitad de la calzada ha quedado el vehículo atacado, con las dos puertas delanteras abiertas y notables desperfectos en la carrocería, con partes del guardabarros desprendido. Los vecinos se acercaron de inmediato a la escena y grabaron lo ocurrido con sus dispositivos electrónicos.

A su llegada, los policías acordonaron la zona, muy conocida en el barrio por estar frente al Hotel Praga, y recogieron varias vainas de balas, que encontraron alrededor del coche abandonado. El suceso está siendo investigado por el Grupo 12 de la Policía Nacional, encargado de investigar secuestros, atracos a bancos y extorsiones.

Pese a que este grupo ha sido reconocido históricamente por investigar atracos y secuestros, sus funciones están relacionadas con todo tipo de crímenes violentos, como los secuestros y las torturas, y buscando en todos los casos la vuelta segura de las víctimas. El símbolo de esta unidad es un oso, -que representa a Madrid- rompiendo una jaula y liberando golondrinas, que simbolizan la vuelta a casa.

