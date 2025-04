Un hospital público madrileño se gastará 118.000 euros en contratar una ambulancia privada que traslade a los pacientes dentro del centro

El nuevo hospital 12 de Octubre (Raúl Terrel / Europa Press)

El hospital madrileño 12 de Octubre, uno de los grandes centros sanitarios de la Comunidad de Madrid, ha crecido. Desde enero de este año, miles de pacientes disfrutan ya de los nuevos edificios que sustituyen a los que conformaban el viejo hospital, que será derruido. Construir el nuevo 12 de Octubre ha sido todo un reto. Se ha tratado, junto a las obras que se estaban realizando paralelamente en el tiempo en el estadio Santiago Bernabéu, de la mayor obra de ingeniería civil que se estaba ejecutando en este momento en España.

Pero a pesar de ser un proyecto tan ambicioso (en instalaciones y recursos médicos), parece ser que no se han podido cubrir todas las necesidades médicas con medios propios. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está licitando actualmente un contrato para que una empresa privada gestione “el servicio de transporte sanitario interno entre distintos edificios del Hospital Universitario 12 de Octubre” para trasladar a los pacientes ya ingresados. El contrato, valorado en 118.000 euros por un periodo de ocho meses, está en el portal de contratación de la Comunidad de Madrid y ha sido descubierto por la Asociación Madrileña de Enfermería (AME).

“Esta es una necesidad cuestionable, teniendo en cuenta que es un centro de máxima complejidad y que tendría que haberse previsto sin recurrir a una privatización. Una de las bases más importantes del SUMMA, en Legazpi, está a menos de diez minutos. El SUMMA podría haber hecho esos traslados que, por otra parte, no se cuantifican en el contrato. No se sabe cuántos serán”, señala Víctor Jiménez, portavoz de AME.

El antiguo edificio del 12 de Octubre (Jesús Hellín / Europa Press)

“En el contexto actual de derribo de la antigua Residencia General y acondicionamiento de la parcela tras la construcción y traslado al Nuevo Edificio de Hospitalización, la estructura que presentan los edificios dependientes del Hospital Universitario 12 de Octubre hace necesario contar con una ambulancia para el traslado interno de pacientes, de cuerdo a la legislación vigente en materia de transporte sanitario”, reza el pliego de condiciones del contrato. Sanidad justifica esta licitación porque “el Hospital no dispone de medios personales y materiales adecuados para la realización del servicio que se pretende contratar”.

Ambulancias A1-A2

El servicio se realizará con ambulancias de clase A1-A2 acondicionadas para el transporte de pacientes en camillas, en sillas de ruedas o transporte colectivo. El vehículo deberá contar con el siguiente equipamiento: “Oxígeno, calefacción eléctrica independiente, DESA (desfibrilador semiautomático externo), tomas de corriente de 220 voltios (tanto para suministro como para carga), al menos un asiento, camilla y rampa (con rampa de acceso para silla de ruedas). Este diario se ha puesto en contacto con un portavoz del 12 de Octubre para conocer algunas condiciones del contrato. No ha obtenido respuesta.

La Comunidad de Madrid lleva un año con el contrato caducado de las ambulancias que transportan a los pacientes a diálisis, quimioterapia o rehabilitación.

Marta Carmona, diputada de Más Madrid y portavoz en la comisión de sanidad, señala que “suele ser normal que en distancias largas dentro de un mismo centro hospitalario se utilicen ambulancias cuando estos traslados no lo pueden hacer celadores. Podemos entender que se pueda alquilar el vehículo en sistema de renting, pero es absurdo privatizar el personal y no contar con plantilla propia. No será un servicio ágil, porque cuantos más intermediarios metes es un proceso, más lo dificultas”. Para Carlos Moreno, diputado del PSOE, este tipo de contratos “demuestra la fiebre privatizadora del Gobierno de Ayuso. Este servicio lo podría prestar perfectamente el Servicio Madrileño de Salud”.

Traslado de un paciente en el 12 de Octubre

Desde AME señalan que esta no es la primera privatización que se habría podido evitar. “El 12 de Octubre también ha externalizado el traslado de muestras del Laboratorio de Anatomía Patológica”, explica Víctor Jiménez. Como ya contó Infobae España, el centro también ha externalizado con una empresa el servicio de esterilización del material quirúrgico. El sindicato Mats denuncia que el proceso es un desastre y lo ha denunciado ante la Inspección de Trabajo. El instrumental se pierde, llega mezclado, en mal estado y a veces sin la limpieza adecuada.

El nuevo hospital ha sido sufragado con fondos europeos (320 millones de euros) y construido sobre una parcela de 133.000 metros cuadrados. El flamante nuevo 12 de Octubre tiene diez plantas e incluye 754 habitaciones, 1.315 camas de hospitalización, 41 quirófanos y 109 UVIS para pacientes críticos y otras 42 para enfermos neonatales, el doble de las que hay actualmente. Las Urgencias cuentan con un helipuerto en el tejado. Una de las principales novedades del nuevo hospital, que da servicio a los distritos de Usera, Carabanchel y Villaverde, ha sido la creación de amplias zonas verdes que podrán ser empleados por los enfermos, visitantes y acompañantes. Estamos hablando de 5.000 metros cuadrados dedicados a jardines terapéuticos, uno de ellos en la planta cuarta que recorre todo el edificio y que será utilizado por los enfermos y sus familias.