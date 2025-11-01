El PP valenciano apoya de forma unánime a Mompó para suceder a Mazón: es el preferido para liderar el partido en la comunidad

Vicent Mompó (Europa Press)

Los principales dirigentes del PP en la Comunidad Valenciana respaldan de manera unánime a Vicent Mompó como candidato para liderar el partido en sustitución de Carlos Mazón, según informaron este sábado fuentes del partido a EFE. Tras las declaraciones del presidente donde reconoció que está llevando a cabo “una reflexión profunda”, se ha puesto distintos nombres sobre la mesa, pero en la comunidad tienen clara su apuesta.

La agencia también apunta a que el grupo regional ya habría comunicado a la dirección general del partido en Madrid su preferencia. Han llegado a esta conclusión tras un debate interno sobre la situación del partido por las críticas por la gestión de la DANA, tanto en el momento en el que ocurrió como en la posterior reconstrucción.

Mompó es el actual presidente de la Diputación de Valencia. Tiene el apoyo de las tres provincias, que ven la oportunidad de realizar un cambio que consideran necesario sin recurrir a alguien externo al actual panorama político valenciano. El antiguo presidente de la comunidad, Francisco Camps, lleva meses postulándose como otra de las alternativas a Carlos Mazón, pero, en el caso de la región, parece tener menos apoyos.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, afirma que "en los próximos días" hará "una reflexión algo más profunda" sobre lo que ha significado el funeral de Estado por las víctimas de la DANA. (Fuente: Europa Press/La Moncloa)

(Noticia en ampliación).