España

El PP valenciano apoya de forma unánime a Mompó para suceder a Mazón: es el preferido para liderar el partido en la comunidad

El actual presidente confirmó una “reflexión más profunda” tras el aniversario de la DANA

Guardar
Vicent Mompó (Europa Press)
Vicent Mompó (Europa Press)

Los principales dirigentes del PP en la Comunidad Valenciana respaldan de manera unánime a Vicent Mompó como candidato para liderar el partido en sustitución de Carlos Mazón, según informaron este sábado fuentes del partido a EFE. Tras las declaraciones del presidente donde reconoció que está llevando a cabo “una reflexión profunda”, se ha puesto distintos nombres sobre la mesa, pero en la comunidad tienen clara su apuesta.

La agencia también apunta a que el grupo regional ya habría comunicado a la dirección general del partido en Madrid su preferencia. Han llegado a esta conclusión tras un debate interno sobre la situación del partido por las críticas por la gestión de la DANA, tanto en el momento en el que ocurrió como en la posterior reconstrucción.

Mompó es el actual presidente de la Diputación de Valencia. Tiene el apoyo de las tres provincias, que ven la oportunidad de realizar un cambio que consideran necesario sin recurrir a alguien externo al actual panorama político valenciano. El antiguo presidente de la comunidad, Francisco Camps, lleva meses postulándose como otra de las alternativas a Carlos Mazón, pero, en el caso de la región, parece tener menos apoyos.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, afirma que "en los próximos días" hará "una reflexión algo más profunda" sobre lo que ha significado el funeral de Estado por las víctimas de la DANA. (Fuente: Europa Press/La Moncloa)

(Noticia en ampliación).

Temas Relacionados

Carlos MazónPPDANAEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una joven de 21 años en estado grave tras sufrir un disparo en la cara en Leganés, Madrid

El suceso ha ocurrido en una popular zona de ocio de la localidad, donde esta noche se celebraban las fiesta de Halloween

Una joven de 21 años

Álvaro Bilbao, neuropsicólogo, asegura que los niños pequeños no son capaces de manipular: “La realidad es que experimentan miedo cuando se tienen que separar de sus padres”

A diferencia de lo que se pueda creer, los niños no son capaces de crear procesos cognitivos complejos hasta llegados los 9 o 10 años de edad

Álvaro Bilbao, neuropsicólogo, asegura que

La ONU abre las puertas a la autoridad de Marruecos en el Sáhara Occidental y el Frente Polisario rechaza la decisión: ”Se sienten traicionados"

El analista Néstor Siurana asegura que la resolución es “el entierro total de su derecho de autodeterminación”

La ONU abre las puertas

El misterioso patrimonio del expríncipe Andrés: de sus fuentes de ingresos secretas a la “asignación apropiada” de Carlos III tras perder sus títulos reales

El hermano de Carlos III ha perdido sus títulos reales debido a las acusaciones de abuso sexual a una menor que pesan en su contra

El misterioso patrimonio del expríncipe

La granada, la fruta de otoño que mejora la presión arterial, controla el colesterol y combate el envejecimiento

Esta joya nutricional es rica en antioxidantes y vitamina C que protegen frente a diversas enfermedades crónicas

La granada, la fruta de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Valencia después de Mazón: el

Valencia después de Mazón: el PP da por amortizado al president pero se resiste a hablar de un sucesor, mientras el PSOE tiene un ‘problema’ con Morant y Bernabé

Los seis hornos crematorios que dependen del Ayuntamiento de Madrid necesitan nuevos ladrillos: incineran cada día una media de 25 fallecidos

Marruecos celebra el apoyo de la ONU a su plan para el Sáhara Occidental mientras Argelia y el Frente Polisario muestran reservas

Una española que vive en Londres intenta que su hija lleve el segundo apellido de cada progenitor, pero la Justicia en España se lo impide: tendrá un nombre distinto en Reino Unido

Feijóo responde a las declaraciones de Albares sobre el pasado colonial español en México: “Yo no me voy a avergonzar de la historia de mi país”

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 1 noviembre

Una mujer logra que Mapfre le pague 13.000 euros tras un accidente pese a que un detective contratado por la aseguradora declaró que “no le vi limitaciones al caminar”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

El ‘miedo’ llena los bolsillos de los empresarios: Halloween supone para la industria del dulce el 10% de su facturación anual

DEPORTES

Entrevista a Pablo Urdangarin, el

Entrevista a Pablo Urdangarin, el nieto del rey Juan Carlos: “Mi padre ha sido un ídolo, llevo el apellido con orgullo”

Alberto Noguera, el futbolista que pasó por más de 10 equipos en países como Azerbaiyán y la India: “Nos tuvimos que ir de un campo por una invasión de monos”

El ciclista Oier Lazkano, suspendido provisionalmente por la UCI por “anomalías inexplicables” en su pasaporte biológico

Sara Duque, la abogada e influencer que es profesora de idiomas de futbolistas: de Julián Álvarez a Trent Alexander-Arnold

Xabi Alonso afronta las preguntas sobre Vinícius: “El asunto quedó zanjado”