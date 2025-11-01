Valencia después de Mazón: el PP da por amortizado al president pero se resiste a hablar de un sucesor, mientras el PSOE tiene un ‘problema’ con Morant y Bernabé

Carlos Mazón y los familiares de las víctimas. (Montaje Infobae)

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha abierto un periodo de “reflexión”, según sus declaraciones, tras los abucheos de las víctimas de la DANA en el funeral de Estado. El dirigente popular no ha aclarado sobre qué “reflexionará” exactamente, pero es inevitable pensar que el asunto que ronda sobre su cabeza es la dimisión.

Eso es lo que se pide desde la oposición, desde las calles e incluso desde el propio partido, aunque sea a puerta cerrada. Y es que la posible salida del jefe del Consell daría un respiro al líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, quien todavía se resiste a forzar su salida, pero es consciente de que esta situación es insostenible.

Este asunto ya ha abierto un debate interno en Génova 13, donde cada vez son más los que dan por amortizado al president y piden ir preparando un relevo. De cara al público, la portavoz popular del Congreso, Ester Muñoz, insiste en que “solo Mazón puede decidir su futuro”, pero fuentes del PP nacional consultadas por Infobae España aseguran que Mazón “no se presentará” como candidato para revalidar su liderazgo en la Comunidad Valenciana. Eso sí, descartan un adelanto electoral porque ahora no les beneficiaría.

Catalá, la opción menos aparatosa

¿Quién sería ese sustituto? El PP se niega a dar nombres porque, afirman, “todavía no es el momento”, conscientes de que no hay un sucesor claro y de que habrá batalla interna. Desde hace meses ya se proyectan nombres como el expresident Francisco Camps, quien ha prometido “dar batalla”; el presidente de la diputación de Valencia, Vicent Mompó; o María José Catalá, la alcaldesa de Valencia.

Camps busca una ‘resurrección’ política. Ya presidió la comunidad autónoma entre junio de 2003 y julio de 2011. Un largo mandato enturbiado por una lista interminable de casos de corrupción: el circuito de F1, la visita del Papa, la Gürtel o el caso Nóos. Pero el pasado 30 de mayo de 2024, Camps puso punto y final a 15 años de investigación, 10 acusaciones y dos juicios. Contra todo pronóstico, salió absuelto de todos los cargos, lo que justifica y empuja su regreso a la primera línea de la política. En julio, en un evento con simpatizantes del PP, Camps fue jaleado con gritos de “presidente” por los asistentes, y dijo que quiere volver a liderar un partido en el que estén “todos unidos”.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, afirma que "en los próximos días" hará "una reflexión algo más profunda" sobre lo que ha significado el funeral de Estado por las víctimas de la DANA. (Fuente: Europa Press/La Moncloa)

Catalá, miembro de la Ejecutiva nacional del partido y persona de confianza de Feijóo, ha reiterado su intención de continuar como alcaldesa de Valencia. Más ambiguo se ha mostrado Mompó, que no se ha postulado de momento, pero que ha dejado una ventana abierta: “Creo que hoy puedo decir que el cargo más bonito es el de alcalde de Gavarda. El segundo más bonito, presidente de la Diputación. A partir de ahí, qué pasará, no tengo ni idea. ¿Dónde estaré? Donde esté, estaré defendiendo los intereses de los valencianos”, afirmó Mompó en unas declaraciones al diario El Mundo.

La opción de Catalá, sin embargo, está cobrando fuerza. Principalmente, porque no tendría que recurrir al adelanto electoral si Mazón se marcha: a diferencia de Mompó o los consellers, la alcaldesa valenciana es al mismo tiempo diputada en las Cortes, lo que le permitiría asumir la presidencia de la Generalitat.

¿Un relevo silencioso en el PSPV?

La situación de Mazón no solo ha provocado que el PP valenciano comience a mover ficha entre bastidores. En el partido socialista también se desliza una batalla —sin enfrentamiento directo— entre las dos jefas actuales del PSPV: la actual candidata y ministra Diana Morant y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. ¿La razón? La ministra de Ciencia y líder del PSPV no logra rentabilizar la DANA como arma política contra el PP en los sondeos.

Y esto es como fallar un gol a puerta vacía, pues a pesar del descontento generalizado contra la figura de Mazón (a quien la inmensa mayoría de los encuestados señala como principal responsable de la mala gestión en el desastre natural), el PP seguiría siendo la fuerza más votada en la comunidad, si bien sufriría un notable desgaste. Mayor esperanza hay en la provincia de Valencia, la más afectada por las inundaciones, donde sondeos como el de 40db muestran que la izquierda superaría al PP, que perdería hasta cuatro diputados.

En este contexto, Bernabé ha sido durante todo el año la cara visible del Gobierno en todo lo relacionado con las riadas, que todavía siguen siendo la cuestión que marca el panorama político de la región. El relato —recogido por los autos de la jueza de Catarroja— de lo ocurrido esos días, especialmente el 29 de octubre de 2024, muestra a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana como una de las figuras políticas más proactivas en ese momento de crisis. Agigantada por sus apariciones constantes en los medios, la figura de Bernabé contrasta con la de Morant, quien debe pasar mayor tiempo en Madrid a cargo de su cartera, que por cierto no es la más mediática. De hecho, el portavoz del PSPV ha sido la voz de Morant en su ausencia.

Pese a ello, no puede hablarse de rivalidad entre las dos jefas del PSOE valenciano. Es más, podría decirse que su relación ha sido de complicidad, sin sacar trapos sucios ni deslizar declaraciones polémicas. En todo caso, la última palabra la tendría el presidente del Gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez, quien propuso desde Moncloa a Morant como candidata. La decisión de Mazón marcará la intensidad que pueda tomar este pulso silencioso, ya que su decisión, sea convocar elecciones, continuar o delegar, será el desencadenante de otra tormenta, esta vez política.