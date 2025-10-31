La princesa Leonor cumple 20 años: recordamos 20 ‘looks’ con los que brilló

Las princesa Leonor. (José Ramón Hernando / Europa Press)

La familia real española está de celebración. La princesa Leonor cumple 20 años, una fecha muy especial que la encuentra inmersa en su intensa formación militar, esta vez en la Academia General del Aire, en San Javier (Murcia). Lejos de los focos, pero cada vez más presente en la vida pública, la heredera al trono continúa consolidando su papel institucional con madurez, naturalidad y estilo propio.

Con el paso de los años, Leonor de Borbón ha sabido evolucionar su imagen, dejando atrás los estilismos más juveniles para abrazar una elegancia sobria y contemporánea que refleja su nueva etapa. Siempre con guiños al estilo de su madre, la reina Letizia, la princesa ha hecho del traje de chaqueta, los vestidos estructurados y los tonos neutros sus grandes aliados.

Jesús Reyes, periodista experto en moda y Casas Reales, explica a ‘Infobae España’ la evolución de la heredera al trono en esta importante cita

Con motivo de su 20º cumpleaños, repasamos los 20 looks más memorables de la princesa Leonor: aquellos con los que ha marcado tendencia, ha mostrado su evolución y ha conquistado a la prensa nacional e internacional.

Apertura de la XV Legislatura de las Cortes Generales

La Princesa Leonor a su llegada a la Solemne Sesión de Apertura de las Cortes Generales de la XV Legislatura, en el Congreso de los Diputados, a 29 de noviembre de 2023, en Madrid (España) (Raúl Terrel / Europa Press)

Durante la apertura formal de la XV Legislatura de las Cortes Generales, que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados en noviembre de 2023, Leonor eligió un vestido de Adolfo Domínguez de manga corta, con diseño tipo capa, silueta en A, cuello caja y falda con un godet como detalle en el frente. Para completar su atuendo, recurrió a accesorios en tono camel: zapatos de tacón ancho de Hugo Boss, un bolso de Carolina Herrera perteneciente a su madre, la reina Letizia, así como un abrigo de la misma diseñadora.

Premios Princesa de Asturias 2023

20/10/2023 La Reina Sofía, la Princesa Leonor, el Rey Felipe, la Reina Letizia y la Infanta Sofía a su salida a la entrega de los 'Premios Princesa de Asturias 2023', a 20 de octubre de 2023 POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Para la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2023, Leonor optó por un conjunto de apariencia semejante al anterior, luciendo un modelo del diseñador español Moisés Nieto en azul marino. El atuendo consistía en un top de tweed de manga corta con peplum integrado y una falda plisada de largo midi. Como complementos eligió unos salones en tono navy junto a unos pendientes de oro blanco, diamantes y aguamarinas que pertenecen a su madre.

Premios Princesa de Asturias 2024

(I-D) La reina Sofía, la princesa Leonor, el rey Felipe VI, la reina Letizia y la infanta Sofía, a su salida de la ceremonia de entrega de los 'Premios Princesa de Asturias 2024' en el Teatro Campoamor, a 25 de octubre de 2024, en Oviedo, Asturias (España) (Xuan Cueto / Europa Press)

Para la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2024, Leonor apostó por un sofisticado conjunto de tres piezas: una americana tipo esmoquin con cierre de botón central, un chaleco a juego bajo la chaqueta y unos pantalones rectos de tiro alto que realzaban su figura a la perfección.

Completó el look con unos zapatos de tacón kitten acabados en punta de la firma PINKCHIC Guagua y un elegante moño con los mechones laterales sueltos, que aportaba un aire fresco, juvenil y desenfadado.

Jura de la Constitución como princesa de Asturias

La princesa Leonor saluda a su llegada al Congreso de los Diputados antes de su ceremonia de jura de la Constitución en el día de su 18 cumpleaños. (EFE/Sergio Pérez)

Uno de los trajes más icónicos que ha lucido la princesa Leonor fue el del día de su 18 cumpleaños, cuando juró la Constitución como princesa de Asturias. Para esta ocasión histórica, la heredera confió en la Sastrería Serna, la misma que confecciona los uniformes militares del Rey, que creó para ella un impecable dos piezas en color blanco, compuesto por una chaqueta de doble botonadura y pantalón pitillo. Radiante y elegante, completó su look con salones nude de Lodi y pendientes de Gold & Roses, logrando una imagen sobria, moderna y muy simbólica.

Alcaldesa Honoraria de Oviedo

La princesa Leonor, durante el recibimiento del título de Alcaldesa Honoraria de Oviedo, en la plaza de la constitución del Ayuntamiento de Oviedo (Europa Press / Xuan Cueto)

En estos años, Leonor ha dejado claro que el traje es su prenda favorita cuando el evento lo requiere. El día anterior a los Premios Princesa de Asturias, cuando la nombraron Alcaldesa Honoraria de Oviedo y recibió la Medalla de Honor del Principado, eligió un sastre azul celeste firmado por Pedro del Hierro.

Lo combinó con un jersey negro de punto con escote en pico, tacones negros y unos pendientes de Gold & Roses que pertenecen a la reina Letizia.

Premios Princesa de Asturias 2021

Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2021. (Europa Press)

En la edición 2021 de los Premios Princesa de Asturias, Leonor eligió un vestido de estilo baby doll, con un estampado de Bgo & Me, minifalda y un lazo en la espalda como detalle distintivo.

Esta vez, completó su look con unos salones de piel negra y tacón más alto que los que solía llevar en otras ocasiones.

Premios Princesa de Girona de 2022

Los reyes, Felipe y Letizia, acompañados por la Princesa de Asturias y de Girona y la Infanta Sofía, presiden el acto de entrega de los galardones que otorga la Fundación Princesa de Girona 2022 (Lorena Sopeña / Europa Press)

Entre los estilos que lució en su adolescencia destaca el que escogió para los Premios Princesa de Girona 2022. Ese día, Leonor apareció con un vestido azul celeste de la firma malagueña Miphai, confeccionado en crepé, de largo midi y con escote palabra de honor.

La falda llamaba la atención por su gran volumen. Acompañó el vestido con salones en tono nude y pendientes de diamantes y topacio azul.

Santiago Compostela 2022

Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía en la Ofrenda Nacional al Apóstol Santiago, a 25 de julio de 2022. (César Arxina / Europa Press)

Para el homenaje al Día de Galicia en la Catedral de Santiago de Compostela (La Coruña) el 25 de julio de 2022, Leonor estrenó el modelo Yasmin, un vestido bicolor de Cayro Woman, una marca que ya ha elegido en otras ocasiones.

Para completar el conjunto, optó por unos salones destalonados de Carolina Herrera, el mismo par que ha repetido en varios eventos desde su primera aparición con ellos el 28 de mayo de 2021.

Su graduación en el UWC Atlantic College

La princesa Leonor junto a sus padres y su hermana el día de su graduación en el UWC Atlantic College. (Casa Real)

En su graduación en el UWC Atlantic College de Gales el 20 de mayo de 2023, Leonor apostó por una chaqueta-vestido en tono fucsia de la firma española Apparentia. Para este evento familiar, eligió un minivestido corto tipo esmoquin confeccionado en crepé, con forma de blazer largo, doble botonadura de seis botones forrados y escote en pico con cuello y solapas.

Como accesorios, optó por sandalias metalizadas y una cartera de Mint & Rose, manteniendo así su preferencia por marcas nacionales.

Conjunto lencero en las galerías de las Colecciones Reales de Madrid

La princesa Leonor y la infanta Sofía junto con la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva. (Europa Press)

El 19 de junio de 2024, durante el décimo aniversario de la proclamación del rey Felipe VI, Leonor y la infanta Sofía protagonizaron solas un encuentro con jóvenes y una visita a la Galería de las Colecciones Reales en el Palacio Real de Madrid.

En esa ocasión, la heredera apostó por un conjunto de Sfera de inspiración lencera, firma perteneciente a El Corte Inglés. Completó el look con una cartera de Burberry, salones destalonados de Carolina Herrera y unos pendientes de Accessorize.

10º aniversario de la proclamación del rey Felipe VI

La Princesa Leonor y la Infanta Sofía durante los saludos previos a la imposición de condecoraciones con ocasión del X aniversario de la Proclamación de Su Majestad. (Europa Press)

El décimo aniversario de la proclamación del rey Felipe VI se celebró el 19 de junio de 2024 con una serie de actos oficiales en el Palacio Real de Madrid. Leonor acompañó a sus padres y a la infanta Sofía al relevo de la Guardia Real, y más tarde participó tanto en la imposición de condecoraciones de la Orden del Mérito Civil como en el posterior almuerzo.

Para esta jornada, la princesa apostó por un traje de chaqueta rojo de Roberto Verino, combinándolo con los salones Yaiza en tono nude de PINKCHIC guagua, de tacón chupete de 5,5 centímetros. Como detalle final, lució unos pendientes modelo Needle I Am de Gold & Roses que pertenecen a la reina Letizia.

Casual en el taller de Jaume Plensa

La Princesa Leonor y la Infanta Sofía escuchan al escultor Juame Plensa durante una visita a su taller (David Zorrakino / Europa Press)

Muy luminoso y con sello español fue el look que la princesa Leonor lució durante su visita al taller del escultor Jaume Plensa en Sant Feliú de Llobregat (Barcelona), el 9 de julio de 2024, en el marco de los Premios Princesa de Girona.

Para la ocasión, la heredera recuperó unos vaqueros blancos desflecados de Mango, que combinó con una blusa bohemia de estreno firmada por Roberto Verino. Como calzado, apostó por la comodidad y el estilo al reciclar unas alpargatas Java34 de Macarena Shoes, logrando un conjunto fresco, veraniego y muy acorde con el entorno artístico de la cita.

20º aniversario de boda de sus padres

La infanta Sofía y la Princesa Leonor Casa Real en unas imágenes compartidas para celebrar el 20º aniversario de boda de los Reyes de España. (Casa Real)

En las fotos oficiales distribuidas por la Casa Real con motivo del 20º aniversario de boda de los reyes de España, en mayo de 2024, la princesa Leonor estrenó una cómoda blazer de Zara en azul celeste. La combinó con prendas y calzado en color blanco, logrando un conjunto sencillo, luminoso y muy favorecedor.

14 mallorca 2022

10/08/2023 El Rey Felipe, La Reina Letizia, la Princesa Leonor, la Infanta Sofía y la Reina Sofía salen del cine tras ver la película de Barbie a 10 de Agosto de 2023 en Mallorca (España). ECONOMIA Raúl Terrel - Europa Press

En el verano de 2023, durante una salida familiar al cine en Mallorca para ver la película de Barbie, Leonor eligió un vestido midi rosa de Sfera.

Este modelo de manga larga y acabado satinado destacó por su estilo elegante y desenfadado, perfectamente alineado con las tendencias del momento. Para rematar el conjunto, combinó el vestido con alpargatas blancas y un bolso del mismo color colgado al hombro.

De rosa en las audiencias de los Premios Princesa de Asturias 2023

La reina Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, charlando con Meryl Streep durante la audiencia con los galardonados de los Premios Princesa de Asturias 2023. (EFE)

En la audiencia previa a los Premios Princesa de Asturias 2023, Leonor deslumbró con un vestido camisero midi en rosa de Simorra, confeccionado en tejido fil coupé que aporta semi‑transparencia y una textura ligera. El diseño, con mangas largas abullonadas, cuello solapa, cierre de botones frontales y cinturón a juego, combinaba elegancia y frescura juvenil, mientras que el volante en el bajo aportaba movimiento a la falda.

Completó el look con salones destalonados nude de Mascaró y una coleta baja con raya al medio, logrando un conjunto equilibrado, sofisticado y muy acorde con su papel institucional, sin perder su aire juvenil.

Lunares en Zaragoza

Leonor y Felipe VI durante el acto de entrega de Reales Despachos y nombramientos de los nuevos oficiales del Ejército de Tierra. (Fabián Simón - Europa Press)

En la entrega de los Reales Despachos de Empleo en la Academia General Militar de Zaragoza el 7 de julio de 2023, Leonor incorporó a su vestuario un conjunto de lunares formado por top y falda midi de la firma Barey, que debutó así en su armario.

Esta propuesta, creación de Mar Reyes Rodríguez, la combinó con un bolso negro de Olivia Mareque y zapatos de tacón bajo, completando un estilismo fresco y diferente para la ocasión.

Audiencias princesa asturias

La princesa de Asturias Leonor y la infanta Sofía conversan mientras la familia real visita Arroes (EFE/Ballesteros)

En octubre de 2023, la princesa Leonor visitó el Pueblo Ejemplar de Arroes (Asturias) con un look denim casual y favorecedor. Destacó especialmente su camisa de la marca española ElPulpo, originalmente diseñada para hombre, en denim oscuro, con botonadura blanca, cuello italiano y corte fit, decorada con el icónico logotipo del pulpo en el pecho. Un conjunto que combinaba con pantalones, zapatillas y chaqueta en beis, logrando comodidad y estilo. Además, demostraba que adaptar piezas masculinas a un look femenino moderno y juvenil.

Premios Princesa de Girona 2025

Llegada de las autoridades a la entrega de los Premios Princesa de Girona 2025 en el Gran Teatre del Liceu. (Europa Press)

En la edición 2025 de los Premios Princesa de Girona, Leonor se decantó por un sastre de Bleis Madrid elaborado en jacquard luminoso. El conjunto, formado por una chaqueta de corte masculino con hombreras relajadas y un pantalón de corte recto, pertenece a la colección Otoño/Invierno 2023-2024 de la firma.

Desde la firma señalaban que se trata de “un dos piezas de silueta impecable y con un tejido lleno de carácter y personalidad”.

Una visita a la exposición de Joan Miró en Mallorca

Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía llegan a un restaurante donde van a cenar en familia, a 5 de agosto de 2025, en Palma de Mallorca (Islas Baleares, España) (Raúl Terrel / Europa Press)

En esta salida en familia, la princesa Leonor mostró su estilo más casual gracias a un vestido de El Corte Inglés que no tardó en agotarse. Se trata de un diseño verde con estampado de palmeras blancas de tirantes y escote cuadrado con paneles en el escote y el cuerpo ajustado que da paso a una falda larga y con ligero vuelo.

El vestido destaca por su estampado de palmeras y el detalle de nido de abeja en la espalda que permite que se ciña al cuerpo. El precio original del vestido era de 35,99 euros.

Premios Princesa de Girona 2023

Leonor. (Carlos Alvarez/Getty Images)

En 2023, Leonor dio un paso más en estos premios tirando desofisticación con un conjunto de Cherubina compuesto por una blusa de escote en V con mangas abullonadas y lazo en la cintura, combinada con una falda asimétrica con vuelo y abertura lateral.

Completó el look con sandalias metalizadas y pendientes de Carolina Herrera, logrando un estilismo moderno y elegante.