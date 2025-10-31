La princesa Leonor, una vida en 20 imágenes: de su nacimiento a su preparación como futura reina

La princesa Leonor cumple 20 años este viernes 31 de octubre. A lo largo de estas dos décadas de vida, la primogénita de los reyes Felipe y Letizia ha sido parte fundamental de la evolución de la Corona, tomando un papel cada vez más destacado en el reinado de sus padres.

Mientras sigue inmersa en la formación militar que la preparará para ejercer como futura jefa suprema de las Fuerzas Armadas, la heredera muestra una imagen cada vez más madura y preparada para sus funciones institucionales. Repasamos a continuación 20 momentos destacados de su vida en 20 imágenes:

El nacimiento de la princesa Leonor

La princesa Leonor retratada a los pocos días de su nacimiento, junto a sus padres, los reyes Felipe VI y Letizia (Casa Real)

Una semana después del nacimiento de la princesa Leonor, Casa real publicaba la primera imagen de la heredera. En la instantánea, Leonor aparece en brazos de su padre, el entonces príncipe Felipe, que le da un cariñoso beso en la frente mientras Letizia, sonriente, la acaricia de forma delicada.

Su primer día de guardería

Posado de los príncipes Felipe y Letizia junto a la infanta Leonor en su primer día de escuela infantil. (Europa Press)

El 7 de septiembre de 2007, la entonces infanta Leonor acudía a su primer día de guardería. Lo hacía acompañada de sus padres, que la acompañaron hasta la puerta de la Escuela Infantil de la Guardia Real, en El Pardo, y posaban junto a ella a su llegada, dejando una tierna estampa familiar que pasaría a la posteridad.

Su bautizo

La princesa Leonor en el día de su Bautizo. En la imagen, además de sus padres, también aparecen sus abuelos, los reyes eméritos Juan Carlos I y Sofía (Casa Real)

Los príncipes bautizaron a su primera hija el 14 de enero de 2006, con apenas dos meses y medio de vida. La ceremonia se celebró en el Palacio de la Zarzuela y fue oficiada por el entonces arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela. Para bautizar a Leonor se empleó agua del río Jordán y sus abuelos paternos, los reyes Juan Carlos y Sofía, ejercieron como padrinos.

Primera vez en Marivent

Los príncipes Felipe y Letizia, junto a la infanta Leonor en su primer posado en Marivent. (Casa Real)

El 9 de agosto de 2006, Leonor se incorporaba al tradicional posado veraniego de la familia real en el Palacio de Marivent. Al año siguiente se sumaría también su hermana, la infanta Sofía, que llegaba al mundo el 29 de abril de 2007.

Primer día de colegio

La infanta Leonor, junto a la princesa Letizia en su primer día de colegio. (EFE/Chema Moya)

El 15 de septiembre de 2008, a mes y medio de cumplir tres años, la infanta Leonor asistía por primera vez al colegio. Los príncipes Felipe y Letizia acompañaron a su hija al colegio Santa María de los Rosales en Madrid, donde también estudió su padre. A su llegada, la pequeña dio una divertida declaración a los medios: “Hoy empiezo el cole de los mayores”.

Proclamación de Felipe VI

La princesa Leonor y la infanta Sofía, en el acto de proclamación de Felipe VI como rey. (Europa Press)

El 19 de junio de 2019 tenía lugar un acontecimiento histórico para la monarquía Española. Tras la abdicación del rey Juan Carlos, Felipe VI era proclamado como monarca en un acto al que no faltaron sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Importante condecoración

La princesa Leonor y el rey Felipe VI, en el acto de imposición del Toisón de Oro. (REUTERS/Juan Medina)

El 31 de octubre de 2015, coincidiendo con el décimo cumpleaños de la princesa, el rey Felipe le concedió el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro, la máxima condecoración de la Casa Real. La imposición formal tendría lugar el 30 de enero de 2018, coincidiendo con el 50º cumpleaños del monarca, en un acto que simbolizó la introducción de la heredera en la vida institucional y la continuidad de la Corona.

Primer discurso

La princesa Leonor en su primer discurso en los Premios Princesa de Asturias de 2019. (Casa Real)

En 2019, la princesa Leonor pronunciaba su histórico primer discurso en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias. “Hoy es un día muy importante en mi vida que he esperado con mucha ilusión”, decía en el estrado del Teatro Campoamor de Oviedo, ante la orgullosa y atenta mirada de los reyes y la infanta Sofía.

Su marcha a Gales

Los reyes y la infanta Sofía se despiden de la princesa Leonor antes de iniciar sus estudios de Bachillerato en Gales. (Francisco Gómez/Europa Press)

En agosto de 2021, Leonor daba otro importante paso en su formación académica. La princesa abandonaba por primera vez España para trasladarse a Gales, donde durante dos años estudiaría Bachillerato Internacional en el prestigioso UWC Atlantic College. Sus padres y su hermana la acompañaron hasta el aeropuerto, protagonizando una emotiva estampa en su despedida.

Inicio de su formación militar

La princesa Leonor junto al rey Felipe VI, la reina Letizia y su hermana la infanta Sofía en su ingreso en la Academia militar en Zaragoza. (EFE/Javier Belver)

En 2023, la princesa Leonor iniciaba la primera etapa de su formación militar. Como en todos los momentos cruciales de su vida, sus padres y su hermana la acompañaron a la Academia General Militar de Zaragoza.

Primera imagen en Zaragoza

La princesa Leonor, en las primeras imágenes de su estancia en la Academia General Militar de Zaragoza. (Casa Real)

Apenas un día después de su llegada a la academia de Zaragoza, Casa Real difundía las primeras fotografías de la princesa Leonor en su formación militar, en las que aparecía uniformada y recibiendo sus primeras lecciones básicas junto al resto de cadetes.

Primeras maniobras militares

La hija de Felipe VI en un ejercicio de topografía. (Casa Real)

Tras un mes de formación en la Academia General Militar de Zaragoza, Leonor y el resto de cadetes realizaron sus primeras maniobras militares, dejando llamativas imágenes de la princesa portando un rifle de combate durante uno de los ejercicios.

Jura de Bandera

La Princesa Leonor en la jura de bandera en el Patio de Armas de la Academia General Militar de Zaragoza. (Raúl Terrel/Europa Press)

El 7 de octubre de 2023 es otra fecha señalada en la trayectoria de Leonor como futura reina. Aquel día, la princesa juró bandera como dama alférez cadete en el Patio de Armas de la Academia General Militar de Zaragoza, un momento histórico del que los reyes, emocionados, fueron testigos.

Primer 12 de Octubre

Los reyes Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor en el desfile militar del 12 de Octubre de 2023. (Alberto Ortega/Europa Press)

Octubre de 2023 fue un mes muy intenso para la princesa Leonor, que tras su jura de bandera presidió por primera vez el desfile militar de la Fiesta Nacional del 12 de Octubre junto a su padre. Lo hizo con el uniforme de gala del Ejército de Tierra.

Jura de la Constitución

La princesa Leonor, durante el acto de jura de la Constitución ante las Cortes Generales. (Eduardo Parra/Europa Press)

El 31 de octubre de 2023, con motivo de su 18º cumpleaños, la princesa Leonor se convertía oficialmente en heredera al trono en el acto de jura de la Constitución ante las Cortes Generales, donde refrendó su compromiso formal de acatar la Constitución y las leyes, desempeñar fielmente sus funciones como heredera, y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas.

Nueva etapa militar

La princesa Leonor, el día de su ingreso a la Escuela Naval Militar de Marín. (Elena Fernández/Europa Press)

Leonor comenzaba el segundo año de su formación militar en agosto de 2024. La heredera ingresaba como guardiamarina en la Escuela Naval Militar de Marín.

Embarque en el Elcano

La princesa Leonor, a bordo del buque-escuela Juan Sebastián Elcano. (REUTERS/Marcelo del Pozo)

El 11 de enero de 2025, daba comienzo una de las etapas más importantes, complejas e intensas de la formación militar de la princesa Leonor. La heredera se embarcaba a bordo del buque-escuela Juan Sebastián Elcano para poner rumbo a América.

Vuelta a Ferrol

La princesa Leonor junto a sus compañeros guardiamarinas a su llegada a Ferrol. (EFE/ Kiko Delgado)

El pasado 9 de julio, Leonor y el resto de guardiamarinas a bordo del Elcano atracaban en el puerto de Ferrol, una llegada que ponía el punto final a su segundo año de formación castrense.

Último curso militar

La princesa Leonor, en la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier. (Casa Real)

Actualmente, la princesa Leonor se encuentra inmersa en el último curso de su formación militar, en la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier, Murcia.

Última aparición

La princesa Leonor, en los Premios Princesa de Asturias 2025. (Europa Press)

El último acto institucional de la princesa Leonor antes de cumplir 20 años fue la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025. Este año, la heredera ha adquirido un mayor protagonismo en los premios a los que su título da nombre, en línea con su evolución y creciente presencia en los compromisos de la Corona.