AUGC se impone en las elecciones al Consejo de la Guardia Civil, que ha contado con una participación del 37%

La AUGC obtiene cinco vocales y recupera la mayoría en el Consejo de la Guardia Civil, mientras Jucil pierde dos representantes respecto a los comicios anteriores

Paula Bastante Hernáiz

Por Paula Bastante Hernáiz

Aina Calvo, Marlaska y Mercedes
Aina Calvo, Marlaska y Mercedes González, durante el acto central de celebración de la festividad de la Virgen del Pilar (Lola Pineda - Europa Press)

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha recuperado el liderazgo en el órgano de representación interna del cuerpo tras imponerse en las elecciones al Consejo de la Guardia Civil 2025, de acuerdo con los datos proporcionados por la propia institución y recogidos por Europa Press y EFE. En los comicios celebrados los días 28 y 29 de octubre, AUGC ha sumado cinco de los dieciséis vocales del Consejo, fortaleciendo su posición como interlocutor mayoritario con la Dirección General.

El proceso electoral, que constituye la quinta renovación de este órgano en la historia del Instituto Armado, registró una participación del 37 %. Según ha comunicado la Dirección General de la Guardia Civil, un total de 85.542 agentes fueron convocados, aunque solo 31.725 ejercieron su derecho al voto, cifra que muestra un descenso frente a las elecciones de 2021, donde el índice de participación rozó el 47 % con más de 38.000 votantes.

De acuerdo con los resultados difundidos por la propia Guardia Civil, la AUGC consiguió este año cinco vocales por la escala de cabos y guardias, reforzando su cuota representativa tras obtener en las pasadas elecciones un vocal menos. La asociación Justicia Guardia Civil (Jucil), que había ostentado la mayoría en el ciclo anterior, ha cedido espacio al verse relegada a tres vocales tras sumar 6.838 votos, dos vocales menos que en los anteriores comicios.

Una victoria con dos vocales y 2.803 votos

Imagen de recurso de un
Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil de espaldas (Ministerio de Interior)

En este contexto, otras asociaciones profesionales han mantenido o recortado puestos, pero aún conservan presencia en el Consejo. La Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil (APC-GC) obtuvo dos vocales y 2.803 votos, mientras que la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) y Independientes de la Guardia Civil (IGC) lograron uno cada una, con 2.747 y 2.377 votos respectivamente.

En la escala de cabos y guardias, donde existe un universo de más de 73.000 electores, la participación bajó al 35 %, lejos del 45 % registrado en 2021. Entre los suboficiales, el nivel de implicación electoral se situó en el 50,58 %, cifra que también representa un descenso respecto a la cita anterior. Para la escala de oficiales, que agrupa a 4.123 posibles votantes, la participación alcanzó el 44,72 %.

Entre los mandos, la Unión de Oficiales (UO) obtuvo dos vocales por la escala de oficiales, mientras que la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC) se mantiene con dos vocales. Estos representantes completarán el órgano consultivo con otros vocales de las diferentes escalas.

El próximo 5 de noviembre está prevista la última reunión de la Junta Electoral, en la que se proclamarán oficialmente los vocales electos. La constitución formal del nuevo Consejo de la Guardia Civil se realizará en la sesión plena fijada para el 13 de noviembre, según confirmaron fuentes de la Dirección General.

La participación de solo 31.725 electores refleja un claro descenso respecto a la anterior cita, y se distribuye en distintas modalidades, incluidas 586 personas que emplearon el voto por correspondencia. El proceso mantiene su relevancia por definir la composición del órgano consultivo, cuyo cometido es canalizar las demandas laborales y profesionales de la plantilla frente a la dirección central del Instituto Armado.

“La Asociación Unificada de Guardias Civiles agradece el respaldo mayoritario y reafirma su compromiso con la defensa de los derechos laborales de los agentes”, indicó la organización en declaraciones que recogió Europa Press. Con estos resultados, AUGC recupera el liderazgo que había perdido en los anteriores comicios y vuelve a ocupar la posición central en la interlocución sindical dentro del cuerpo.

*Con información de Europa Press y EFE

