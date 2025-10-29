Espana agencias

El Congreso tumba la propuesta de Sumar para que el Código Penal Militar deje de aplicarse a los guardias civiles

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Comisión de Interior del Congreso ha rechazado este miércoles, con los votos en contra del PSOE, una proposición no de ley presentada por Sumar para instar al Gobierno a que los guardias civiles dejen de estar sujetos al Código Penal Militar en tiempos de paz.

Se trata de una medida que este grupo considera necesaria para evitar "una aplicación abusiva" de esta norma en casos ajenos al servicio. El derribo de la iniciativa es responsabilidad exclusiva de los socialistas, ya que el PP, Vox y los independentistas de Junts, Bildu y ERC optaron por abstenerse.

"A un cuerpo de policía, a la Guardia Civil, se le aplica el Código Penal Militar, y eso no es propio de una democracia", ha afirmado el portavoz de IU y defensor de la iniciativa, Enrique Santiago, quien ha subrayado que la calidad democrática de un país "también se mide por que los servidores públicos se rijan por normas civiles, no militares".

El diputado de Sumar ha denunciado que esta normativa permite que guardias civiles sean condenados a prisión militar por hechos ocurridos en el ejercicio de sus funciones policiales, incluso cuando no están de servicio, y ha puesto como ejemplo el caso de un agente que será juzgado en diciembre en Tenerife por incumplimiento del lugar de residencia" mientras se encontraba de baja médica.

"El Código Penal Militar no mejora el cumplimiento de las misiones de la Guardia Civil, y su aplicación es innecesaria porque desde 2007 existe un régimen disciplinario suficientemente garantista", ha añadido, pidiendo volver a la regulación aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que excluía a los guardias civiles en funciones policiales de la jurisdicción militar.

PSOE DEFIENDE LA "DISCIPLINA" MILITAR DE LA GUARDIA CIVIL

Por su parte, el socialista Manuel Arribas ha rechazado la iniciativa afirmando que la Guardia Civil es un Instituto Armado de naturaleza militar, tal y como establece la Constitución, y que esa estructura "garantiza la cohesión, la disciplina y la eficacia".

Desde el PP, María Jesús Moro ha defendido estudiar "disfunciones o solapamientos normativos", pero ha reprochado a Sumar y al Gobierno "no haber hecho nada hasta ahora" y ha reclamado priorizar "las verdaderas necesidades de los agentes, como recursos, equipamientos y mejoras salariales".

Por último, diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro ha acusado a Sumar de "desdoblarse como si no formara parte del Gobierno" y ha esgrimido que su abstención se debía a la "falta de confianza" en el Ejecutivo actual. Aunque ha reconocido casos denunciados por guardias civiles sancionados con prisión militar y la necesidad de "ajustes" entre el Código Penal Militar y el régimen disciplinario, ha advertido de que "no se debe poner en cuestión la naturaleza militar de la Guardia Civil".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Juzgan este jueves en Toledo al acusado de tentativa de homicidio contra seis guardias civiles en Villaluenga

Juzgan este jueves en Toledo

Moreno cancela su viaje a Valencia para el funeral de la dana ante el retraso de su vuelo y las incidencias por lluvias

Moreno cancela su viaje a

El TSJCV expresa su "recuerdo" y "solidaridad" con las víctimas de la dana y sus familias

El TSJCV expresa su "recuerdo"

El juez muestra su desconcierto al exgerente del PSOE por "el flujo de metálico" para pagos: "Es que no lo entiendo"

El juez muestra su desconcierto

Juan Carlos I regresa el 5 de noviembre a Sanxenxo, coincidiendo con la publicación de sus memorias en Francia

Juan Carlos I regresa el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Funeral de Estado por la

Funeral de Estado por la DANA en Valencia, en directo | Los reyes y Sánchez saludan a familiares de las víctimas; Mazón no se cruza con ellas

El exgerente y una trabajadora del PSOE confirman ante el Supremo que los pagos en metálico para Ábalos los gestionaba Koldo García

Las tarjetas de crédito españolas robadas catapultan su precio en el mercado negro de la dark web: “Es comparable a una entrada de cine”

El Betis presenta su propia antena de satélites: el club y GMV instalarán un importante sistema de seguimiento espacial en sus instalaciones

Una mujer y sus hijos tendrán que abandonar la vivienda que la Guardia Civil entregó a su padre por no tener el derecho de subrogación

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

‘Palomas’ y ‘halcones’, en tablas: el BCE volverá a congelar el precio del dinero en el 2%

Un ranking a nivel mundial posiciona a Madrid como la segunda ciudad con más estabilidad económica de Europa

Cocituber denuncia que Madrid ha perdido la identidad: “Ni un español tomando chocolate con churros porque un español nunca pagaría esta barbaridad”

Precio de la luz bajará este jueves 30 de octubre: estas son las tarifas por hora

DEPORTES

El método ancestral que siguió

El método ancestral que siguió Victor Wembanyama antes de que comenzara la temporada de NBA: un viaje a China y entrenamiento con monjes en un templo Shaolin

La nieta de Donald Trump debuta como golfista profesional: “Mi sueño siempre ha sido competir con las mejores del mundo”

Carlos Alcaraz cae en París y compromete su número uno

El Barcelona empieza a parar los pies a Lamine Yamal: iba a entrevistarle otro streamer

Sorpresa con la reacción del Real Madrid al desplante de Vinicius a Xabi Alonso: el club quiere renovarle