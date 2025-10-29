Sorpresa con la reacción del Real Madrid al desplante de Vinicius a Xabi Alonso: el club quiere renovarle

Vinícius como capitán del Real Madrid (REUTERS/Pablo Morano)

El Real Madrid celebró un gran triunfo ante su eterno rival, el FC Barcelona, el pasado domingo en el Clásico al vencer por 2 goles a 1. Más allá de su alegría, el club blanco presenció una situación tensa que tiene como protagonista al brasileño Vinícius Júnior.

El extremo realizó un gran partido desde la banda, con costantes desbordes y participación en las jugadas de gol. Sin embargo, el momento más destacado fue su reacción tras ser sustituido, mostrando de manera airada y pública su cabreo con Xabi Alonso tras la decisión de realizar el cambio por Rodrygo en el minuto 72.

Vinícius Jr se marchó a gritos de “me voy, yo mejor me voy” directo al túnel de vestuarios sin saludar al técnico. Minutos más tarde regresó para protagonizar una tangana en los banquillos y un intercambio de palabras con Lamine Yamal.

Relación tensa

Xabi Alonso y Vinícius Júnior no mantienen por el momento la mejor relación posible como se ha podido ver en varias ocasiones. Sin embargo, la hoja de ruta no cambia para el Real Madrid en su plan con Vinícius. Tal y como informó Antón Meana desde el programa El Larguero de la Cadena Ser, el club insiste en renovar al jugador brasileño y es bastante optimista en conseguirlo a pesar de que son conscientes de que su relación con el entrenador del club no pasa por su mejor momento.

La negociación por la renovación del jugador brasileño del Real Madrid quedó aplazada cuando no se firmó el pasado verano, con todo acordado y con un cambio propuesto por el jugador en el último instante. Desde aquel momento, se siguieron manteniendo conversaciones en un segundo plano y se pospusieron todas las formalidades hasta una vez finalizada la temporada, tal y como informó Manu Carreño desde el mismo programa.

Vinícius saludando a Xabi Alonso durante el Mundial de Clubes (REUTERS/Susana Vera)

Meana señala que la relación entre los agentes de Vinícius y el club no es inexistente, pues sigue habiendo conversaciones entre ambas partes. Desde el club son bastante optimistas en que en un futuro próximo se alcance el acuerdo para formalizar la renovación hasta el año 2030.

Esa es la decisión determinada por el club, consciente a su vez de lo que está ocurriendo entre el jugador y el entrenador, que mantienen una relación muy fría, pero entienden que eso no afecta a la intención de la entidad por renovarle. Desde los altos estamentos del club consideran que se trata de un problema de entrenador y no a nivel global.

Cambio de actitud

El entrenador tolosarra tendrá este miércoles su primer cara a cara con el jugador en el entrenamiento. Xabi Alonso afronta su primera crisis de vestuario realmente importante, en una semana destacada en la que ha vencido al eterno rival, lo que también supuso la primera victoria ante un equipo grande en la temporada.

De cara al entrenamiento se espera que Vinícius dé un paso adelante y pueda tener algún gesto con el entrenador y sus compañeros, tal y como comentó Javier Herrñaez en El Larguero.

El Real Madrid no quiere incidir en lo que consideran como una decisión técnica, pero matizan que siguen considerando a Vini como un jugador capital para la plantilla, que no ha estado nunca a la venta y al que no han visto con un rendimiento “excesivamente bajo”. El brasileño tiene la oportunidad de darle la vuelta a la situación pero para ello deberá cambiar ciertas actitudes en el campo.