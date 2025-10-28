Un hombre evita su quinto intento de asesinato: ha sufrido varios tiroteos y su hermano y su suegro murieron a manos de un sicario

Policía de Francia (REUTERS/Kevin Coombs)

Adel B, un hombre de 25 años conocido por su presunta vinculación con el narcotráfico en París, ha conseguido evitar la muerte tras sufrir el quinto intento de asesinato contra él en tres años. Según informa Le Parisien, esta cara conocida del crimen organizado francés ha esquivado una nueva bala, o varias, que tenían su nombre.

Durante la madrugada del domingo 26 de octubre, en el bulevar Salvador-Allende de Villiers-le-Bel, un hombre encapuchado y armado con un fusil de asalto disparó contra el vehículo donde viajaba Adel B. y dos acompañantes. Este nuevo episodio de violencia en plena vía pública recuerda el historial de atentados que rodea a la víctima. Su hermano y su suegro ya perdieron la vida a manos de sicarios, según el medio francés.

Disparado dentro de un coche

El ataque se produjo cerca de las 2:40 de la madrugada, cuando el agresor abrió fuego con un arma de calibre 5,56. Las balas impactaron contra el coche, destrozando cristales, aunque ninguno de los ocupantes sufrió heridas graves de bala. Adel B. logró escapar junto a sus acompañantes del estacionamiento perseguido por el presunto sicario, que terminó detenido por la policía después de una rápida intervención.

En el lugar de los hechos se recuperaron once casquillos, un par de guantes y el fusil utilizado, que fue hallado horas más tarde en una plaza cercana. Tras la persecución y el tiroteo, la policía detuvo al presunto agresor, un joven de 23 años con antecedentes penales. El sospechoso se encuentra bajo investigación por intento de asesinato por banda organizada y otros delitos vinculados a la delincuencia organizada.

También fueron interceptado Adel B. y sus dos amigos. Durante las primeras indagaciones, la policía localizó una pistola oculta por una de las acompañantes, que fue recogida cerca del coche en el hospital adonde acudieron algunos heridos por fragmentos de vidrio. El caso ha sido asumido por el Tribunal Interregional de París y participan la División de Crimen Organizado y Especializado (DCOS) y la brigada criminal de Versalles.

Quinto intento de asesinato

Según Le Parisien, las autoridades han relacionado los intentos de asesinato sufridos por Adel B. con las tensiones derivadas del control del narcotráfico en Garges-lès-Gonesse y alrededores. Los cuerpos de seguridad también indagan la posible implicación de “Kimo”, alias Akim A., rival de los hermanos B. en el tráfico de drogas de la ciudad.

La vida de Adel B. está marcada por los hechos violentos. Su hermano Amine, de 26 años, fue asesinado el 9 de marzo de 2022 tras sufrir cuatro disparos en un aparcamiento en Garges-lès-Gonesse. Según fuentes policiales citadas por Le Parisien, el asesino sería un sicario procedente de Marsella, contratado por sus rivales para atentar contra los hermanos.

Un año después, su suegro Mostapha, de 57 años, murió tras recibir un disparo en la garganta al asomarse por la ventana de su domicilio, lo que también se consideró un crimen derivados del narcotráfico. Los investigadores han detectado hasta cuatro conspiraciones más para acabar con la vida de Adel B., lo que demuestra un intento de ajuste de cuentas persistente.