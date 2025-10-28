España

Los máximos goleadores de LaLiga tras la Jornada 10: cómo va la carrera por el pichichi

Actualmente, el máximo goleador de la liga española de futbol suma 11 goles en 10 jornadas

Por Rodrigo Gutiérrez González

Los ojos del futbol internacional están sobre LaLiga de España y sus goleadores (Infobae)

El torneo de LALIGA EA SPORTS avanza, los equipos comienzan a posicionarse en la tabla de posiciones y los goleadores se hacen presentes en los marcadores.

Por eso aquí está la lista completa de los máximos goleadores de la competición de balompié española, el número de goles que han anotado y en cuantos partidos.

Lista de goleo de la LaLiga

El primer puesto lo tiene Kylian Mbappé, del Real Madrid Club de Fútbol, con 11 anotaciones en 10 enfrentamientos. Es decir, tiene un promedio de 1.1 goles por partido.

Le sigue Julián Álvarez, del Club Atlético de Madrid SAD, con 6 anotaciones en 10 partidos. Lo que da un promedio de 0.6 goles por enfrentamiento.

En el tercer lugar está Karl Edouard Blaise Etta Eyong, del Levante Unión Deportiva SAD, con 6 anotaciones en y 10 partidos. Lo que significa un promedio de 0.6 anotaciones por encuentro.

LaLiga tiene a varios de los mejores delanteros del mundo (REUTERS)

Continúa Vedat Muriqi en el cuarto puesto, del Real Club Deportivo Mallorca SAD, con 5 goles en 9 enfrentamientos. Esto significa un promedio de 0.56 anotaciones partido.

Finalmente está Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, del Real Madrid Club de Fútbol, con 5 goles en 10 enfrentamientos. Con un promedio de 0.5 anotaciones por encuentro.

El delantero que más tantos realice a lo largo una temporada de la LaLiga española es galardonado con el trofeo Pichichi.

La lista completa

1. Kylian MbappéEquipo: Real Madrid Club de FútbolGoles: 11Partidos jugados: 10Promedio de gol por partido: 1.1

2. Julián ÁlvarezEquipo: Club Atlético de Madrid SADGoles: 6Partidos jugados: 10Promedio de gol por partido: 0.6

3. Karl Edouard Blaise Etta EyongEquipo: Levante Unión Deportiva SADGoles: 6Partidos jugados: 10Promedio de gol por partido: 0.6

4. Vedat MuriqiEquipo: Real Club Deportivo Mallorca SADGoles: 5Partidos jugados: 9Promedio de gol por partido: 0.56

5. Vinícius José Paixão de Oliveira JúniorEquipo: Real Madrid Club de FútbolGoles: 5Partidos jugados: 10Promedio de gol por partido: 0.5

6. Tajon BuchananEquipo: Villarreal Club de Fútbol SADGoles: 4Partidos jugados: 10Promedio de gol por partido: 0.4

7. Jorge de FrutosEquipo: Rayo Vallecano de Madrid SADGoles: 4Partidos jugados: 9Promedio de gol por partido: 0.44

8. Ferran TorresEquipo: Fútbol Club BarcelonaGoles: 4Partidos jugados: 9Promedio de gol por partido: 0.44

9. Iván RomeroEquipo: Levante Unión Deportiva SADGoles: 4Partidos jugados: 9Promedio de gol por partido: 0.44

10. Mikel OyarzabalEquipo: Real Sociedad de Fútbol SADGoles: 4Partidos jugados: 10Promedio de gol por partido: 0.4

El origen de LaLiga

Fundada en 1929, LaLiga de España es una de las competiciones de futbol más relevantes del mundo. Incluso, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS, por sus siglas en inglés) la ubica como la tercer mejor del orbe.

Ya que a lo largo de su historia distintos de los mejores futbolistas y clubs en la historia de este deporte han pasado por sus canchas.

Con sede central en la capital española, la liga está presente en 41 naciones, a través de 13 oficinas y 44 delegados. Tan solo en la temporada 2019/2020 los enfrentamientos de LaLiga llegaron a más de 2.800 millones de personas en todo el mundo.

LaLiga es independiente de la Real Federación Española de Fútbol, que a su vez está dentro de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), la confederación más importante de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

Hugo Sánchez, considerado el mejor futbolista mexicano de la historia, llegó al Real Madrid a hacer historia

En la historia de LaLiga, dos clubes han sido los más dominantes de la competición: el Real Madrid, con 35 títulos y el Barcelona, con 26. Quienes a su vez están en el top cinco de los equipos que más veces han ganado la Champions League, el torneo de clubes más importante del orbe, con el primer y quinto lugar, respectivamente.

Abajo de ellos se encuentra se encuentra el Atlético de Madrid, con 11 títulos de LaLiga, después el Athletic Club, con ocho y el Valencia, con seis.

En cuanto a los máximos goleadores históricos de de la competición, sus nombres son: Lionel Messi, con 474 goles; Cristiano Ronaldo, con 311 tantos; Telmo Zarra, con 251 anotaciones; Hugo Sánchez, con 234; y Raúl González con 228.

El Trofeo Pichichi tiene ese nombre en honor al histórico goleador del Athletic Club y de la Selección Española de nombre Rafael Moreno Aranzadi, mejor conocido como Pichichi.

En la historia de este trofeo al máximo anotador de LaLiga, el jugador que más veces lo ha ganado es Lionel Messi, en ocho ocasiones; seguido de Telmo Zarra, con seis; el tercer lugar lo tienen tres figuras del balompié mundial: Alfredo Di Stéfano, Enrique Castro y Hugo Sánchez, cada uno con cinco.

