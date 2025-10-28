España

El Tribunal de Cuentas multa a Compromís y a Bildu por pasarse con el gasto en las elecciones municipales: hasta 380.000 euros de sanción

El expediente afecta a catorce formaciones políticas, entre ellas Más Madrid y Aliança Catalana

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Guardar
El coordinador general de EH
El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en una rueda de prensa en la sede de EH Bildu, a 24 de diciembre de 2021, en San Sebastián. (Nagore Iraola/Europa Press)

El Tribunal de Cuentas ha acordado imponer sanciones a catorce formaciones políticas, entre ellas EH Bildu, Más Madrid, Compromís y Aliança Catalana, por superar los límites máximos de gasto en las pasadas elecciones municipales del pasado 28 de mayo de 2023, según una resolución publicada por la institución este martes.

La reprimenda más dura ha llegado para el bloque nacionalista valenciano, con una multa que asciende a los más de 380.000 euros por dos presuntas infracciones del artículo 17 de la legislación electoral española, relativa a la financiación de los partidos políticos en procesos electorales. En el caso de la formación abertzale, la multa asciende a los 245.398,82 euros por presuntamente vulnerar la normativa 193.2 y 58.1 de la LOREG.

El Tribunal de Cuentas destaca también en su informe que la formación que lidera la ultraderechista Sílvia Orriols superó en más de un 10% del límite máximo que establece la ley en gastos electorales, por lo que se le impone una sanción de 431,54 euros. En el caso de Más Madrid (Getafe), la incidencia es menor: entre más de un uno y hasta un 3%.

En el informe aparece también la formación política Mès per Menorca, que acudió a comicios municipales en coalición con Sumar, y ha sido sancionada con 188 euros por una infracción “muy grave”, referida esta vez a la superación en más de un 10% del límite máximo de gastos de publicidad en prensa y radio (artículo 58.1 de la LOREG). El Tribunal ha recordado en el escrito que las sanciones impuestas no son definitivas, ya que son susceptibles de recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.

El Supremo levantó las sanciones a Vox por “donaciones finalistas”

Esto ocurrió, por ejemplo, con la sanción de 233.324,22 euros que el Tribunal de Cuentas le impuso en julio de 2024 a Vox por haber recibido donaciones calificadas como “finalistas”, una práctica prohibida por la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos (LOFPP).

En este caso, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo corrigió el criterio aplicado por el Tribunal al considerar que este último hizo una interpretación “demasiado literal” del concepto de donación finalista, entendiendo que las aportaciones que motivaron la sanción no vulneraban los límites fijados por la normativa.

Temas Relacionados

EH BilduTribunbal de CuentasmultasEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Los números que dieron fortuna

Paola Sanz, podóloga, alerta sobre los errores a la hora de comprar zapatillas para correr: “Muy probablemente te hagas daño”

Todo lo que no sabías de tus zapatillas; la hora para comprarlas, la talla y hasta el tiempo idóneo de adaptación

Paola Sanz, podóloga, alerta sobre

El efecto Leidenfrost o la ciencia detrás del porqué se te pega el huevo a la sartén

Al contrario de lo que muchas personas piensan, lo importante no es el aceite, sino la temperatura

El efecto Leidenfrost o la

Makhachev da el ‘sí’ a Topuria para pelear en la Casa Blanca

En una entrevista realizada por ESPN el daguestaní ha aceptado la propuesta del campeón de peso ligero lanzada hace unos días

Makhachev da el ‘sí’ a

El portero español del Inter, Josep Martínez, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas

El guardameta arrolló a un señor de 81 años que murió de forma instantánea

El portero español del Inter,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un militar de Portugal muere

Un militar de Portugal muere y tres acaban heridos tras ser embestidos por una narcolancha en el Guadiana

El instructor del caso Koldo mantiene a Santos Cerdán en prisión, pero explica que saldrá “tan pronto como sea posible”

Feijóo pide a Junts que concrete su posición tras su ruptura con el PSOE: “Los socios del Gobierno están más incómodos”

Águilas imperiales, milanos reales y buitres negros: la Guardia Civil cierra la operación ‘Atrax’ con 665 animales muertos por veneno y caza ilegal

El PSOE pone al frente de la carrera electoral en Extremadura a Miguel Ángel Gallardo, procesado en el ‘caso David Sánchez’

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

El ex CEO de Stellantis vaticina una “colosal” caída en bolsa de Tesla por la competencia china: “BYD le está quitando el mercado”

El Ayuntamiento de Madrid rediseña la tasa de basuras ante el rechazo de los ciudadanos y la oposición

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 1

DEPORTES

Makhachev da el ‘sí’ a

Makhachev da el ‘sí’ a Topuria para pelear en la Casa Blanca

El portero español del Inter, Josep Martínez, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas

Sale a la venta el mítico estadio de Maracaná por 320 millones de euros para recaudar fondos de forma urgente

Dos maratones españolas se cuelan entre las más impactantes del mundo: un estudio mide la impresión visual de los corredores

Fernando Alonso carga contra la FIA tras lo ocurrido en el GP de México: “Mira para otro lado”