El portero español del Inter, Josep Martínez, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas

Josep Martínez, portero español suplente del Inter de Milán, ha atropellado a un anciano de 81 años que circulaba en una silla de ruedas eléctrica y ha muerto en el acto. El suceso ha tenido lugar a las 9:30 horas de este martes en Fenegrò, localidad situada en la porvincia de Como (Italia), cerca de las instalaciones de entrenamiento del club, según informan varios medios italianos.

Últimas Noticias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Paola Sanz, podóloga, alerta sobre los errores a la hora de comprar zapatillas para correr: “Muy probablemente te hagas daño” Todo lo que no sabías de tus zapatillas; la hora para comprarlas, la talla y hasta el tiempo idóneo de adaptación

El efecto Leidenfrost o la ciencia detrás del porqué se te pega el huevo a la sartén Al contrario de lo que muchas personas piensan, lo importante no es el aceite, sino la temperatura

Makhachev da el ‘sí’ a Topuria para pelear en la Casa Blanca En una entrevista realizada por ESPN el daguestaní ha aceptado la propuesta del campeón de peso ligero lanzada hace unos días