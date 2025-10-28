España

El portero español del Inter, Josep Martínez, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas

El guardameta arrolló a un señor de 81 años que murió de forma instantánea

Por Jose Manuel Rodríguez Camarero

Guardar
El portero del Inter Josep
El portero del Inter Josep Martínez (Imagen de redes sociales)

Josep Martínez, portero español suplente del Inter de Milán, ha atropellado a un anciano de 81 años que circulaba en una silla de ruedas eléctrica y ha muerto en el acto. El suceso ha tenido lugar a las 9:30 horas de este martes en Fenegrò, localidad situada en la porvincia de Como (Italia), cerca de las instalaciones de entrenamiento del club, según informan varios medios italianos.

Temas Relacionados

FútbolJosep MartínezAccidente de TráficoAtropelloInter de MilánFutbolistaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Los números que dieron fortuna

Paola Sanz, podóloga, alerta sobre los errores a la hora de comprar zapatillas para correr: “Muy probablemente te hagas daño”

Todo lo que no sabías de tus zapatillas; la hora para comprarlas, la talla y hasta el tiempo idóneo de adaptación

Paola Sanz, podóloga, alerta sobre

El efecto Leidenfrost o la ciencia detrás del porqué se te pega el huevo a la sartén

Al contrario de lo que muchas personas piensan, lo importante no es el aceite, sino la temperatura

El efecto Leidenfrost o la

Makhachev da el ‘sí’ a Topuria para pelear en la Casa Blanca

En una entrevista realizada por ESPN el daguestaní ha aceptado la propuesta del campeón de peso ligero lanzada hace unos días

Makhachev da el ‘sí’ a

Sale a la venta el mítico estadio de Maracaná por 320 millones de euros para recaudar fondos de forma urgente

El Estado de Río de Janeiro espera obtener los beneficios necesarios para reducir su deuda con el Gobierno Central

Sale a la venta el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Tribunal de Cuentas multa

El Tribunal de Cuentas multa a Compromís y a Bildu por pasarse con el gasto en las elecciones municipales: hasta 380.000 euros de sanción

Un militar de Portugal muere y tres acaban heridos tras ser embestidos por una narcolancha en el Guadiana

El instructor del caso Koldo mantiene a Santos Cerdán en prisión, pero explica que saldrá “tan pronto como sea posible”

Feijóo pide a Junts que concrete su posición tras su ruptura con el PSOE: “Los socios del Gobierno están más incómodos”

Águilas imperiales, milanos reales y buitres negros: la Guardia Civil cierra la operación ‘Atrax’ con 665 animales muertos por veneno y caza ilegal

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

El ex CEO de Stellantis vaticina una “colosal” caída en bolsa de Tesla por la competencia china: “BYD le está quitando el mercado”

El Ayuntamiento de Madrid rediseña la tasa de basuras ante el rechazo de los ciudadanos y la oposición

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 1

DEPORTES

Makhachev da el ‘sí’ a

Makhachev da el ‘sí’ a Topuria para pelear en la Casa Blanca

Sale a la venta el mítico estadio de Maracaná por 320 millones de euros para recaudar fondos de forma urgente

Dos maratones españolas se cuelan entre las más impactantes del mundo: un estudio mide la impresión visual de los corredores

Fernando Alonso carga contra la FIA tras lo ocurrido en el GP de México: “Mira para otro lado”

Malas noticias para el Real Madrid de Xabi Alonso: Carvajal estará de baja de dos a tres meses por una lesión en la rodilla