Un turista de Estados Unidos atropella a una mujer de 90 años que salía de una oficina de correos mientras daba marcha atrás

Mujer jubilada sufre un atropello

Este lunes, en la región francesa de Dordoña, una mujer de 90 años ha resultado herida después de ser atropellada por un vehículo conducido por un turista estadounidense de 73 años. El suceso se produjo en torno a las 10:00 de la mañana, frente a la oficina de correos local, cuando la anciana se encontraba cruzando el paso de peatones tras salir de la oficina.

Según ha informado el diario regional Sud-Ouest, la víctima acababa de salir de la oficina de correos y estaba caminando con paso tranquilo cuando el conductor, al intentar corregir una maniobra equivocada, dio marcha atrás sin darse cuenta de la presencia de la anciana. El vehículo impactó contra la mujer, que cayó al suelo y quedó herida.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el turista estadounidense estaba conduciendo un coche de alquiler y se había equivocado de carril al circular por una calle de sentido único.

El conductor se equivocó de sentido

Sin embargo, al darse cuenta de que se encontraba conduciendo en dirección contraria, el turista intentó rectificar su error maniobrando marcha atrás. Pero fue justo en ese momento, cuando no vio a la anciana que estaba cruzando correctamente por el paso de cebra y desgraciadamente la atropelló.

La víctima fue trasladada al hospital

Bomberos Inquam Photos/Tudor Pana via REUTERS

Los bomberos y servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar del accidente tras la alerta. La víctima, que presentaba una fractura de húmero y contusiones, fue trasladada al hospital de Villeneuve-sur-Lot, donde actualmente se encuentra estable y bajo observación médica y afortunadamente su vida no corre peligro.

La policía local se encargó de realizar las diligencias pertinentes y de tomar declaración al conductor. En Francia, cuando un conductor hiere a un peatón sin agravantes, es decir, sin conducción temeraria, ni intoxicación, ni huida del lugar, la infracción se castiga con una multa mínima de 1.500 euros y la retirada temporal del carné de conducir.

La necesidad de la precaución al volante

Consecuencias de huir tras un accidente

Los vecinos de la localidad han mostrado una gran preocupación por la seguridad peatonal en la zona, ya que la calle donde se produjo el accidente es estrecha y suele tener mucho tráfico por los turistas.

El suceso ha vuelto a abrir el debate sobre la seguridad vial en zonas turísticas y de la necesidad de que los conductores extranjeros extremen la precaución cuando circulan por países con normas diferentes a las de origen. La policía de Dordoña ha recordado que la conducción distraída, incluso en maniobras lentas como dar marcha atrás, puede tener consecuencias muy graves, especialmente para los peatones más vulnerables.

De momento, la víctima se encuentra recuperándose en el hospital y los médicos son optimistas con su evolución. Afortunadamente, la víctima ha evolucionado de manera favorable, y se espera que reciba el alta médica durante estos próximos días y pueda continuar la recuperación en su casa.

(Shutterstock)

Mientras tanto, las autoridades francesas siguen insistiendo en que este caso debe servir como recordatorio para extremar la precaución frente al volante, especialmente con personas mayores o personas de movilidad reducida.