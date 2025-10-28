España

El ex CEO de Stellantis vaticina una “colosal” caída en bolsa de Tesla por la competencia china: “BYD le está quitando el mercado”

El directivo portugués desliza en una entrevista con ‘Les Échos’ la posibilidad de que Elon Musk abandone el sector automovilístico y centré su actividad en “robots humanoides, SpaceX o la IA”

Naroa Caro

Por Naroa Caro

Guardar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con retirar subvenciones a las empresas de su exasesor y dueño de Tesla y SpaceX, Elon Musk, después de que el multimillonario haya advertido a los congresistas republicanos de que "perderán sus primarias el año que viene" si apoyan el proyecto de ley presupuestaria del mandatario. (Fuente: white house/trump/elon musk/x)

El liderazgo de Tesla en el mercado de los coches eléctricos se está viendo cada vez más cuestionado por el imparable avance de sus competidores internacionales. La compañía del polémico magnate Elon Musk, que desde su creación se ha postulado como la punta de lanza de la innovación en movilidad sostenible, pierde terreno ante los nuevos gigantes chinos como BYD, que acapara cada vez más cuota de mercado con su oferta de vehículos de calidad y asequibles.

En los últimos años, el sector automotor ha experimentado una transformación impulsada por la electrificación y el ingreso de nuevos actores competitivos. Tesla, líder indiscutido hasta 2023, se enfrenta a una presión creciente por parte de sus rivales, que capitalizan ventajas en eficiencia productiva. Carlos Tavares, exdirector general del grupo Stellantis, otro de los grandes grupos del sector, comentó en una entrevista con el diario francés Les Échos lo imprevisto del escenario ante el que se encuentra Tesla y su fundador. Según el directivo, el avance de los fabricantes chinos ha alterado el equilibrio en el mercado global de vehículos eléctricos y anticipa una etapa marcada por la incertidumbre para la compañía estadounidense. Las palabras de Tavares abren el interrogante sobre el liderazgo del multimillonario y la viabilidad a largo plazo de Tesla, que podría perder su condición como referente en el mercado.

Los principales competidores llegan desde China

BYD se ha consolidado como el principal desafío para Tesla en el mercado internacional. Según declaraciones de Tavares al medio francés recogidos por AutoMoto.it, “BYD le está quitando el mercado a Tesla con vehículos más eficientes y accesibles”. El grupo asiático ha superado a la compañía estadounidense en ventas globales de coches eléctricos, apoyado en una estrategia centrada en la eficiencia de producción y el control de costes. “La pérdida de valor de Tesla en bolsa será colosal, porque su valoración es simplemente estratosférica”, advirtió el ex CEO de Stellantis, al analizar la manera en que los nuevos jugadores están redibujando el tablero de la competencia global.

Elon Musk, CEO de Tesla.
Elon Musk, CEO de Tesla. (REUTERS/Daniel Cole)

El futuro inmediato de Tesla, en opinión de Tavares, depende de las decisiones de Musk y de su permanencia dentro de la empresa. “No se puede descartar que en algún momento Elon Musk decida dejar la industria automotriz para concentrarse en otros proyectos, como los robots humanoides, SpaceX o la inteligencia artificial”, señaló el ejecutivo durante la entrevista. El crecimiento exponencial de los intereses de Musk fuera del sector automotor, sumado al aumento de responsabilidades políticas y tecnológicas, incrementa la incertidumbre sobre la conducción de la compañía.

Los resultados resisten pese a los malos pronósticos

Pese a encontrarse en el marco de este escenario desafiante, Tesla comunicó cifras positivas el último trimestre y logró superar las expectativas de Wall Street, con ingresos por 28 mil millones de dólares y un crecimiento destacado en las entregas en China, según informa AutoMoto.it. Sin embargo, el balance financiero de la empresa presenta signos de volatilidad.

Sánchez pide respetar los “derechos digitales” de los ciudadanos frente a “la desregulación absoluta para la ‘tecnocasta’”

La cotización de Tesla en bolsa vivió un descenso pronunciado a comienzos de 2025, aunque luego las acciones recuperaron parte del terreno perdido. Además, la compañía se enfrenta a retos adicionales, como las interrupciones en la cadena de suministro por los aranceles de la administración Trump y la reducción en la demanda estadounidense ante la eliminación de incentivos fiscales para autos eléctricos.

Temas Relacionados

TeslaElon MuskVehículo EléctricoCochesEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Ana Adan, catedrática de psicobiología: “Dormir otros cinco minutos entre alarmas es una barbaridad”

La experta explica porque nos sentimos más cansados a pesar de dormir más y la importancia de tener un horario fijo

Ana Adan, catedrática de psicobiología:

La farmacéutica Boticaria García aclara si cenar a partir de las ocho tiene relación con el aumento de peso: “No hay que dramatizar”

La experta explica que no existe una hora mágica para ganar o perder peso, pero recomienda evitar grandes comidas justo antes de dormir

La farmacéutica Boticaria García aclara

Las redes sociales y los conflictos familiares, las principales fuentes de estrés y ansiedad de los estudiantes en España

Un estudio revela que la mitad del profesorado califica la salud mental de su alumnado como regular y la ansiedad se consolida como el principal problema

Las redes sociales y los

El Tribunal de Cuentas multa a Compromís y a Bildu por pasarse con el gasto en las elecciones municipales: hasta 380.000 euros de sanción

El expediente afecta a catorce formaciones políticas, entre ellas Más Madrid y Aliança Catalana

El Tribunal de Cuentas multa

Un militar de Portugal muere y tres acaban heridos tras ser embestidos por una narcolancha en el Guadiana

Se tratan de cuatro agentes de la Guardia Nacional Republicana

Un militar de Portugal muere
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Tribunal de Cuentas multa

El Tribunal de Cuentas multa a Compromís y a Bildu por pasarse con el gasto en las elecciones municipales: hasta 380.000 euros de sanción

Un militar de Portugal muere y tres acaban heridos tras ser embestidos por una narcolancha en el Guadiana

El instructor del caso Koldo mantiene a Santos Cerdán en prisión, pero explica que saldrá “tan pronto como sea posible”

Feijóo pide a Junts que concrete su posición tras su ruptura con el PSOE: “Los socios del Gobierno están más incómodos”

Águilas imperiales, milanos reales y buitres negros: la Guardia Civil cierra la operación ‘Atrax’ con 665 animales muertos por veneno y caza ilegal

ECONOMÍA

El Ayuntamiento de Madrid rediseña

El Ayuntamiento de Madrid rediseña la tasa de basuras ante el rechazo de los ciudadanos y la oposición

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 1

Calendario laboral 2026: estos son todos los días festivos y puentes del año

La pensión media de jubilación supera los 1.500 euros mensuales en octubre: un 4,3% más que hace un año

DEPORTES

Dos maratones españolas se cuelan

Dos maratones españolas se cuelan entre las más impactantes del mundo: un estudio mide la impresión visual de los corredores

Fernando Alonso carga contra la FIA tras lo ocurrido en el GP de México: “Mira para otro lado”

Malas noticias para el Real Madrid de Xabi Alonso: Carvajal estará de baja de dos a tres meses por una lesión en la rodilla

La curiosa historia de Tsitsipas al ser confundido con un jugador del Atlético de Madrid e intentar negarlo: “Me guiñó un ojo y dijo: ‘Buen intento’”

Michael Jordan lanza un tiro libre por primera vez en años ante una cámara y confiesa que ha sido el más difícil: “Fue la canasta más gratificante”