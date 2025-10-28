El ex CEO de Stellantis vaticina una “colosal” caída en bolsa de Tesla por la competencia china: “BYD le está quitando el mercado”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con retirar subvenciones a las empresas de su exasesor y dueño de Tesla y SpaceX, Elon Musk, después de que el multimillonario haya advertido a los congresistas republicanos de que "perderán sus primarias el año que viene" si apoyan el proyecto de ley presupuestaria del mandatario. (Fuente: white house/trump/elon musk/x)

El liderazgo de Tesla en el mercado de los coches eléctricos se está viendo cada vez más cuestionado por el imparable avance de sus competidores internacionales. La compañía del polémico magnate Elon Musk, que desde su creación se ha postulado como la punta de lanza de la innovación en movilidad sostenible, pierde terreno ante los nuevos gigantes chinos como BYD, que acapara cada vez más cuota de mercado con su oferta de vehículos de calidad y asequibles.

En los últimos años, el sector automotor ha experimentado una transformación impulsada por la electrificación y el ingreso de nuevos actores competitivos. Tesla, líder indiscutido hasta 2023, se enfrenta a una presión creciente por parte de sus rivales, que capitalizan ventajas en eficiencia productiva. Carlos Tavares, exdirector general del grupo Stellantis, otro de los grandes grupos del sector, comentó en una entrevista con el diario francés Les Échos lo imprevisto del escenario ante el que se encuentra Tesla y su fundador. Según el directivo, el avance de los fabricantes chinos ha alterado el equilibrio en el mercado global de vehículos eléctricos y anticipa una etapa marcada por la incertidumbre para la compañía estadounidense. Las palabras de Tavares abren el interrogante sobre el liderazgo del multimillonario y la viabilidad a largo plazo de Tesla, que podría perder su condición como referente en el mercado.

Los principales competidores llegan desde China

BYD se ha consolidado como el principal desafío para Tesla en el mercado internacional. Según declaraciones de Tavares al medio francés recogidos por AutoMoto.it, “BYD le está quitando el mercado a Tesla con vehículos más eficientes y accesibles”. El grupo asiático ha superado a la compañía estadounidense en ventas globales de coches eléctricos, apoyado en una estrategia centrada en la eficiencia de producción y el control de costes. “La pérdida de valor de Tesla en bolsa será colosal, porque su valoración es simplemente estratosférica”, advirtió el ex CEO de Stellantis, al analizar la manera en que los nuevos jugadores están redibujando el tablero de la competencia global.

Elon Musk, CEO de Tesla. (REUTERS/Daniel Cole)

El futuro inmediato de Tesla, en opinión de Tavares, depende de las decisiones de Musk y de su permanencia dentro de la empresa. “No se puede descartar que en algún momento Elon Musk decida dejar la industria automotriz para concentrarse en otros proyectos, como los robots humanoides, SpaceX o la inteligencia artificial”, señaló el ejecutivo durante la entrevista. El crecimiento exponencial de los intereses de Musk fuera del sector automotor, sumado al aumento de responsabilidades políticas y tecnológicas, incrementa la incertidumbre sobre la conducción de la compañía.

Los resultados resisten pese a los malos pronósticos

Pese a encontrarse en el marco de este escenario desafiante, Tesla comunicó cifras positivas el último trimestre y logró superar las expectativas de Wall Street, con ingresos por 28 mil millones de dólares y un crecimiento destacado en las entregas en China, según informa AutoMoto.it. Sin embargo, el balance financiero de la empresa presenta signos de volatilidad.

La cotización de Tesla en bolsa vivió un descenso pronunciado a comienzos de 2025, aunque luego las acciones recuperaron parte del terreno perdido. Además, la compañía se enfrenta a retos adicionales, como las interrupciones en la cadena de suministro por los aranceles de la administración Trump y la reducción en la demanda estadounidense ante la eliminación de incentivos fiscales para autos eléctricos.