España

Dónde puedes alquilar según tu sueldo: los empleados con el salario mínimo solo pueden optar a pisos de 25 m² en el distrito más barato de Madrid

El aumento del precio del arrendamiento limita la oferta accesible a las personas con nóminas bajas, que se ven obligados a buscar pisos muy pequeños en barrios periféricos

Esther García López

Por Esther García López

Guardar
Cartel de 'Se vende' en
Cartel de 'Se vende' en un portal de Madrid.

La escalada del precio del alquiler hasta cerrar el tercer trimestre del año con una subida interanual del 14,3% y colocar el metro cuadrado en los 13,69 euros de media en España hace que para muchos ciudadanos encontrar una casa en renta que se adecúe a sus ingresos resulte cada vez más difícil. Con estos precios, el alquiler de una vivienda de 80 metros cuadrados alcanza ya los 1.095 euros de media.

El incremento interanual de doble dígito “es significativo, ya que confirma que el precio del alquiler se mantiene en niveles históricos, impulsado por una demanda que continúa creciendo mientras la oferta se reduce cada vez más”, apunta María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa. Prevé que la tendencia de fondo “sigue apuntando hacia un mercado muy tensionado y con una accesibilidad cada vez más limitada para amplias capas de la población”.

Antes de empezar a buscar un piso en alquiler, el futuro inquilino debe conocer qué cantidad de sus ingresos mensuales puede dedicar a pagar la renta. Para ello, los expertos de Bankinter recomiendan, sumar todas las fuentes de ingresos del hogar para determinar el ingreso bruto mensual. A continuación, calcular los gastos de tarjeta de crédito y préstamos para determinar las deudas y después restar estos gastos a los ingresos brutos mensuales. Con este último dato hay que aplicar una de estas dos reglas: la del 30% o la del límite de las 40 veces.

Regla del 30%

Los analistas de Bankinter apuntan que “lo ideal es que los gastos de alquiler no sobrepasen el 30% de nuestros ingresos brutos menos las deudas”. Así, si se tiene en cuenta que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de España aprobado para 2025 es 16.576 euros al año -14 pagas de 1.184 euros al mes-, si se calcula en 12 pagas serían menos de 1.381 euros mensuales. Aplicando a esta cantidad el 30%, una persona con el salario mínimo solo podría aspirar a un alquiler de unos 414,4 euros al mes.

En el caso de un salario mensual neto de 1.500 euros, el alquiler medio que se podría permitir ese trabajador sería de 450 euros mensuales, “un importe de arrendamiento complicado de conseguir en muchas ciudades españolas”, reconocen.

En cuanto a la regla del límite de las 40 veces, establece que nuestro sueldo anual debería ser, como mínimo, 40 veces el precio del alquiler. Siguiendo con el ejemplo anterior, para poder pagar un alquiler de 450 euros mensuales, el sueldo del futuro inquilino tendría que ser de 18.000 euros anuales.

Gastos adicionales al alquiler

Una vez hechos estos cálculos, también hay que tener en cuenta los gastos adicionales que conllevan arrendar, entre ellos: un mes de fianza, dos meses de garantía adicional, la mudanza o amueblar la vivienda.

Jessica Llavero, experta del sector inmobiliario de Fotocasa, señala que “para determinar el monto de la nómina necesario para alquilar una vivienda, es importante considerar el porcentaje de los ingresos que se deberían destinar al pago del alquiler. Según los expertos en finanzas personales, lo ideal es destinar entre el 30% y el 40% de los ingresos. Este rango te permitirá mantener un equilibrio financiero, asegurando que puedas cubrir otros gastos esenciales y ahorrar para el futuro”.

Los altos precios del alquiler empujan a la compra precipitada de vivienda (para quien pueda): “No hay opción porque no hay oferta”

En qué barrios buscar piso según el sueldo

Una vez calculado el dinero que se puede dedicar al alquiler, hay que buscarlas zonas en que se arrienden pisos por ese precio. Cuanto más bajo sea el presupuesto más difícil será encontrar casa. “Los precios de los alquileres varían en función de la ubicación, el tamaño y las comodidades del apartamento. Según cuáles sean nuestras necesidades, podremos decir de qué aspectos podríamos prescindir en caso de no encontrar alquileres ajustados a nuestro presupuesto”, señalan desde Bankinter.

En las plataformas inmobiliarias se puede ver cuál es el precio del metro cuadrado de alquiler en función de la zona. También hay que tener en cuenta que cuanto menor sea el presupuesto más hay que alejarse del centro y buscar en zonas periféricas de las ciudades para disfrutar de una renta más ajustado al presupuesto.

En cuanto a Madrid, los distritos con los pisos en alquiler más baratos son los de Villa de Vallecas donde se paga a 16,46 euros el metro cuadrado al mes; Fuencarral – El Pardo, con 18,47 euros; Vicálvaro, con 18,55 euros, y Barajas, con 18,78 euros mensuales.

Con estos precios, un trabajador que cobre un salario mensual neto de 1.500 euros y que, según la regla del 30%, pueda dedicar 450 euros mensuales a pagar la renta, podría alquilar un piso de 27 metros cuadrados en el distrito más barato de Madrid, el de Villa de Vallecas, que le costaría 444 euros mensuales. En el caso de un empleado que cobra el salario mínimo interprofesional y que podría pagar por el alquiler unos 414,4 euros, las opciones se le reducen, podría alquilar un piso de 25 metros cuadrados en el mismo distrito, el más económico de la capital.

Temas Relacionados

AlquileresAlquileres EspañaPrecio AlquilerViviendaVivienda EspañaMercado InmobiliarioEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cotización del euro frente al dólar hoy 28 de octubre

Todos los días se ajusta el precio de las monedas de acuerdo a su valor actual

Cotización del euro frente al

Clima: las temperaturas que predominarán este 28 de octubre en Zaragoza

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima: las temperaturas que predominarán

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Valencia

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Prepárate antes de salir: conoce

El restaurante con la mejor tapa de jamón está en un pequeño pueblo medieval de Teruel al que llaman ‘la Toscana española’

El premio a la mejor tapa de jamón de todo Teruel ha ido a parar a la capital de la comarca de la Matarraña, un bello pueblo medieval de poco más de 2.500 habitantes

El restaurante con la mejor

Diputados y senadores han gastado un 225% más en dietas de viajes desde que no deben justificarlas

En 2020 cambió el sistema: cobran una dieta fija aunque gasten menos. Quitando los dos años de covid, entre 2022 y 2025 se han gastado 1.578.087, cuando antes solo pasaban los gastos exactos y tuvieron un coste de solo 484.525 euros

Diputados y senadores han gastado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Diputados y senadores han gastado

Diputados y senadores han gastado un 225% más en dietas de viajes desde que no deben justificarlas

Cruce de reproches entre Gobierno y PP por la reconstrucción de la DANA: el seguimiento de los 17.000 millones o las donaciones ‘congeladas’ por Mazón

El consejero de Política Lingüística, sobre obligar a hablar catalán para trabajar en Catalunya: “Es un requisito que no existe en ningún país”

El PSOE resta importancia a la ruptura con Puigdemont, pero se le complica la legislatura: cómo afecta la pérdida de apoyos en el Congreso

Un hombre deshereda a su hija y a su nieto por sentirse “emocionalmente abandonado” y designa como herederas a sus vecinas: la Justicia reconoce la herencia legítima al nieto

ECONOMÍA

Cotización del euro frente al

Cotización del euro frente al dólar hoy 28 de octubre

La subida del euríbor encarece las hipotecas fijas y frena la caída de las cuotas de las variables

Un año después de la DANA, España sigue siendo vulnerable ante los fenómenos meteorológicos extremos: “Se toman decisiones por razones políticas, y no técnicas”

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados

Resultados del Super Once del Sorteo 5

DEPORTES

Dos maratones españolas se cuelan

Dos maratones españolas se cuelan entre las más impactantes del mundo: un estudio mide la impresión visual de los corredores

Fernando Alonso carga contra la FIA tras lo ocurrido en el GP de México: “Mira para otro lado”

Malas noticias para el Real Madrid de Xabi Alonso: Carvajal estará de baja de dos a tres meses por una lesión en la rodilla

La curiosa historia de Tsitsipas al ser confundido con un jugador del Atlético de Madrid e intentar negarlo: “Me guiñó un ojo y dijo: ‘Buen intento’”

Michael Jordan lanza un tiro libre por primera vez en años ante una cámara y confiesa que ha sido el más difícil: “Fue la canasta más gratificante”