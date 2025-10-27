España

El registro único da resultados: Airbnb elimina más de 2.300 anuncios de pisos ilegales de alquiler turístico en Mallorca

El Consell señala que se trata de una acción “firme y sin precedentes” para garantizar que la oferta turística online opere bajo la legalidad

Esther García López

Por Esther García López

Guardar
Vista aérea de Palma de
Vista aérea de Palma de Mallorca (Getty Images)

Las iniciativas impulsadas desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para paliar el problema de acceso a la vivienda empiezan a dar sus frutos. Un ejemplo es el nuevo registro obligatorio de alquileres de corta duración que obliga a los propietarios a tener un número de registro para poder ofertar su vivienda en las plataformas online. Basado en este requisito, el Consell de Mallorca ha certificado la eliminación de más de 2.300 anuncios en la plataforma de Airbnb que no cuentan con el número de registro obligatorio.

Se trata de los primeros resultados de la segunda fase del acuerdo entre la plataforma y la institución insular para eliminar publicaciones irregulares en la web, ha recordado el Consell de Mallorca este lunes. Según la institución, estas eliminaciones suponen un “paso decisivo” en la colaboración para combatir los alquileres turísticos ilegales en la isla.

El Consell señala que se trata de una acción “firme y sin precedentes” para garantizar que la oferta turística on line opere bajo la legalidad. Por su parte, el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, ha mostrado su satisfacción y ha resaltado el compromiso de la institución en la lucha contra la oferta ilegal: “Este es el paso definitivo para erradicarla, no habrá tregua”. A su juicio, este acuerdo demuestra que la colaboración público-privada “es el camino” para proteger el modelo turístico, garantizar el cumplimiento de la normativa y continuar fortaleciendo la calidad de vida de los residentes.

Fuente: Exceltur
Fuente: Exceltur

15.000 viviendas de alquiler turístico menos en todo el país

A nivel nacional, tras la implantación del registro, el número de viviendas en el mercado del alquiler turístico se redujo el pasado mes de agosto un 3,7% en las 25 principales ciudades españolas, lo que suponen casi 15.000 plazas menos respecto a agosto de 2024, según datos de la patronal del turismo Exceltur.

En agosto de este año existían un total de 91.774 anuncios de alojamientos para alquiler de corta estancia -con la dificultad de diferenciar los turísticos de los de temporada- en las plataformas online de las 25 principales ciudades españolas, 73.719 eran de viviendas completas y 18.055 habitaciones, hasta sumar un total de 364,257 plazas, un 3,7% menos a las de agosto de 2024 y un 2,4% menos respecto a las del mes de julio de 2025.

Así, la oferta de viviendas de alquiler turístico se redujo en agosto en 18 de las 25 ciudades analizadas por Exceltur, destacando, en términos absolutos, Madrid, con la desaparición de 5.391 plazas, lo que supone un 6,8 % menos, hasta un total de 73.872, y Valencia, con 4.227 menos, tras bajar un 11,3%, hasta las 33.057, y, en términos relativos, la oferta en Ibiza cayó un 40,9%, con 1.320 menos, hasta las 1.904.

La batalla contra los pisos turísticos s.s: Airbnb y Booking solo recaudarán el IVA.

Freno al arrendamiento ilegal de corta duración

El registro único de arrendamientos de alquileres turísticos, fruto del Real Decreto 1312/2024 por el que se crea la ventanilla única digital, empezó a ser obligatorio desde el 1 de julio, aunque entró en vigor a principios de año. El registro, obligatorio para alquileres de corta duración, revocó 34.529 solicitudes de inmuebles para operar como apartamentos turísticos de las 68.594 que se intentaron inscribir entre julio y agosto, casi la mitad, mientras que 34.065 solicitudes fueron aceptadas o se encuentran en estado provisional, según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Antes de que el registro empezara a ser obligatorio en julio, cerró junio con un total de 15.575 solicitudes revocadas, 102.732 fueron aprobadas provisionalmente y 94.209 solicitudes se habían activado de manera definitiva. Así, 215.438 alojamientos de corta duración solicitaron el número de registro para poder operar.

Temas Relacionados

AlquilerAlquiler EspañaAlquiler TurísticoViviendaVivienda EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Efemérides 28 de octubre: ¿Qué pasó un día como hoy?

El calendario señala las fechas más relevantes en la historia de la humanidad que nos ayudan a recordar los eventos que ayudaron a construir nuestra identidad

Efemérides 28 de octubre:

Las series de Netflix España que roban la atención HOY

La guerra del streaming es brutal hoy en día y las series de televisión juegan un papel importante en Netflix para estar a la altura de la competencia

Las series de Netflix España

Qué día se celebran las elecciones anticipadas en Extremadura: María Guardiola anuncia de urgencia la fecha

La presidenta extremeña adelanta los comicios ante la falta de apoyo parlamentario para aprobar las cuentas de 2026

Qué día se celebran las

Santoral: qué santos se celebran este 28 de octubre

Cada una de las personas reconocidas como santos o beatos tienen asignada una fecha en el calendario para ser conmemorados

Santoral: qué santos se celebran

Estas son las cinco parejas que pondrán a prueba su relación en ‘La isla de las tentaciones 9′: desde un año y medio de amor hasta once

Telecinco ha desvelado a las cinco parejas que se enfrentarán a la tentación en la próxima edición del reality show

Estas son las cinco parejas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Qué día se celebran las

Qué día se celebran las elecciones anticipadas en Extremadura: María Guardiola anuncia de urgencia la fecha

Puigdemont confirma la ruptura con el Gobierno de Sánchez: “No ha habido resultados suficientes. Al contrario, hemos reculado”

Junts decide por “unanimidad” romper su pacto de investidura con el PSOE tras tres horas de reunión

La jueza cerca a Carlos Mazón y solicita sus llamadas el día de la DANA para conocer qué pasó en la reunión del Cecopi

Podemos cree que las amananzas de Puigdemont no van a tumbar el Gobierno de Sánchez: “Lo puede hacer la vivienda y la inacción ante la especulación”

ECONOMÍA

El Ibex 35 vuelve a

El Ibex 35 vuelve a los años dorados de la burbuja inmobiliaria: supera los 16.000 puntos y alcanza su mayor cierre histórico

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 27 octubre

El Ayuntamiento de Madrid permitirá solicitar pisos de alquiler asequible a ciudadanos que ganen hasta 66.000 euros anuales

“La forma de calcular tu pensión de jubilación va a cambiar en 2026”: una abogada explica cómo será

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

DEPORTES

Michael Jordan lanza un tiro

Michael Jordan lanza un tiro libre por primera vez en años ante una cámara y confiesa que ha sido el más difícil: “Fue la canasta más gratificante”

Carlos Alcaraz se prepara desde hace semanas para el Masters 1000 de París en una instalación secreta: situada en El Palmar y diseñada por y para él

El guiño de Marruecos a Lamine Yamal en su momento más bajo: “Sentimos que es de los nuestros”

Dani Alves se hace predicador evangelista en redes tras su paso por la cárcel por ser acusado de violación

Las opciones de Carlos Alcaraz para asegurar el número uno del ránking ATP