El registro único da resultados: Airbnb elimina más de 2.300 anuncios de pisos ilegales de alquiler turístico en Mallorca

Las iniciativas impulsadas desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para paliar el problema de acceso a la vivienda empiezan a dar sus frutos. Un ejemplo es el nuevo registro obligatorio de alquileres de corta duración que obliga a los propietarios a tener un número de registro para poder ofertar su vivienda en las plataformas online. Basado en este requisito, el Consell de Mallorca ha certificado la eliminación de más de 2.300 anuncios en la plataforma de Airbnb que no cuentan con el número de registro obligatorio.

Se trata de los primeros resultados de la segunda fase del acuerdo entre la plataforma y la institución insular para eliminar publicaciones irregulares en la web, ha recordado el Consell de Mallorca este lunes. Según la institución, estas eliminaciones suponen un “paso decisivo” en la colaboración para combatir los alquileres turísticos ilegales en la isla.

El Consell señala que se trata de una acción “firme y sin precedentes” para garantizar que la oferta turística on line opere bajo la legalidad. Por su parte, el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, ha mostrado su satisfacción y ha resaltado el compromiso de la institución en la lucha contra la oferta ilegal: “Este es el paso definitivo para erradicarla, no habrá tregua”. A su juicio, este acuerdo demuestra que la colaboración público-privada “es el camino” para proteger el modelo turístico, garantizar el cumplimiento de la normativa y continuar fortaleciendo la calidad de vida de los residentes.

15.000 viviendas de alquiler turístico menos en todo el país

A nivel nacional, tras la implantación del registro, el número de viviendas en el mercado del alquiler turístico se redujo el pasado mes de agosto un 3,7% en las 25 principales ciudades españolas, lo que suponen casi 15.000 plazas menos respecto a agosto de 2024, según datos de la patronal del turismo Exceltur.

En agosto de este año existían un total de 91.774 anuncios de alojamientos para alquiler de corta estancia -con la dificultad de diferenciar los turísticos de los de temporada- en las plataformas online de las 25 principales ciudades españolas, 73.719 eran de viviendas completas y 18.055 habitaciones, hasta sumar un total de 364,257 plazas, un 3,7% menos a las de agosto de 2024 y un 2,4% menos respecto a las del mes de julio de 2025.

Así, la oferta de viviendas de alquiler turístico se redujo en agosto en 18 de las 25 ciudades analizadas por Exceltur, destacando, en términos absolutos, Madrid, con la desaparición de 5.391 plazas, lo que supone un 6,8 % menos, hasta un total de 73.872, y Valencia, con 4.227 menos, tras bajar un 11,3%, hasta las 33.057, y, en términos relativos, la oferta en Ibiza cayó un 40,9%, con 1.320 menos, hasta las 1.904.

Freno al arrendamiento ilegal de corta duración

El registro único de arrendamientos de alquileres turísticos, fruto del Real Decreto 1312/2024 por el que se crea la ventanilla única digital, empezó a ser obligatorio desde el 1 de julio, aunque entró en vigor a principios de año. El registro, obligatorio para alquileres de corta duración, revocó 34.529 solicitudes de inmuebles para operar como apartamentos turísticos de las 68.594 que se intentaron inscribir entre julio y agosto, casi la mitad, mientras que 34.065 solicitudes fueron aceptadas o se encuentran en estado provisional, según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Antes de que el registro empezara a ser obligatorio en julio, cerró junio con un total de 15.575 solicitudes revocadas, 102.732 fueron aprobadas provisionalmente y 94.209 solicitudes se habían activado de manera definitiva. Así, 215.438 alojamientos de corta duración solicitaron el número de registro para poder operar.