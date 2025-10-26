EEUU y China lograron un acuerdo provisional sobre tierras raras previo a la cumbre entre Trump y Xi Jinping

EEUU y China lograron un acuerdo provisional sobre comercio previo a la cumbre entre Trump y Xi Jinping (REUTERS/Hasnoor Hussain)

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció el domingo un acuerdo provisional entre Washington y Beijing que permitirá a China retrasar durante un año las restricciones a la exportación de minerales de tierras raras y, al mismo tiempo, reanudar la compra de soja estadounidense. El pacto evita, por ahora, un aumento del 100 % en los aranceles anunciados previamente por el presidente Donald Trump.

El presidente estadounidense había advertido que, en caso de que China aplicara controles globales a la exportación de tierras raras, Estados Unidos impondría un incremento arancelario del 100 % sobre productos chinos desde el 1 de noviembre, situación que finalmente no se concretará tras las discusiones bilaterales. “Creo que lo hemos evitado”, afirmó Bessent en el programa This Week de la cadena ABC, al confirmar que Beijing también retomará “compras agrícolas sustanciales”, una de las exigencias de Washington.

Respecto a las restricciones, el funcionario norteamericano precisó que China aceptó “retrasarlas un año mientras las reexamina”, una concesión que fue negociada esta semana en conversaciones lideradas por el viceprimer ministro He Lifeng en Kuala Lumpur. Estas reuniones coincidieron con la sexta cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebrada en la capital malasia, a la que asistió Trump.

Por su parte, el representante de Comercio Internacional de China, Li Chenggang, informó al término de las conversaciones sobre la consecución de un “acuerdo preliminar”, señalando que ambas partes exploraron “propuestas adecuadas para abordar las preocupaciones mutuas”. Según la transcripción difundida por la agencia oficial Xinhua, el siguiente paso será que cada país complete sus respectivos procedimientos internos de aprobación.

El funcionario chino indicó que el diálogo con Washington—la quinta ronda desde abril, tras la última reunión en Madrid—abordó “numerosos temas”, incluidos los controles a las exportaciones, la prórroga de la suspensión recíproca de aranceles y la cooperación para combatir el tráfico y consumo de fentanilo. También se discutieron medidas relacionadas con tarifas estadounidenses sobre buques chinos, así como la posible expansión del comercio bilateral. Li reconoció que Estados Unidos mantuvo una postura “firme”, mientras que Beijing “defendió con determinación” sus intereses.

El propio Bessent aseguró horas antes, en una rueda de prensa, que Beijing y Washington han levantado “unas bases muy sólidas para un encuentro exitoso” previsto para el 30 de octubre en Corea del Sur entre Trump y el presidente chino Xi Jinping. De acuerdo con el portavoz estadounidense, ambos gobiernos dialogaron sobre cuestiones que incluyeron comercio, tierras raras, fentanilo, la red social TikTok y el estado de las relaciones bilaterales en general.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, remarcó que las delegaciones habían ultimado los detalles del acuerdo que requerirá el aval de los líderes de ambas potencias. Durante la jornada, Trump expresó su optimismo al anticipar la posibilidad de un buen acuerdo con Xi y sugirió futuros encuentros en ambos países.

La negociación en Kuala Lumpur sirvió como preparación para la próxima cumbre Trump-Xi—todavía no confirmada por el gobierno chino—en un entorno marcado por las tensiones derivadas de la posición dominante de China en el mercado de tierras raras, minerales esenciales para la industria tecnológica.

En respuesta a las medidas de Beijing, la Casa Blanca elevó la amenaza de establecer aranceles del 100 %, lo que podría aumentar las tasas efectivas hasta el 157 %. A ello se suma la entrada en vigor, a mediados de mes, de tarifas portuarias recíprocas y la apertura, el pasado viernes, de una investigación estadounidense sobre el supuesto incumplimiento por parte de China del acuerdo comercial de 2020, pacto que Beijing asegura haber respetado “escrupulosamente”.

Al término de las conversaciones, el viceprimer ministro He Lifeng hizo un llamado a “preservar conjuntamente los logros obtenidos” en la capital malasia, subrayando que el desarrollo estable de las relaciones comerciales y económicas bilaterales “responde a los intereses fundamentales de ambos países y sus pueblos”.