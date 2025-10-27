19 niños gazatíes gravemente enfermos llegan a España para recibir atención sanitaria

El Ministerio de Defensa ha confirmado este lunes la llegada de 19 niños gazatíes gravemente enfermos a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). “Una vez más, la entrega y profesionalidad de la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER) y el Ejército del Aire y del Espacio permite que una nueva aeroevacuación médica haya finalizado con éxito, y que los niños gazatíes y sus familias ya estén en España”, ha publicado Defensa a través de su cuenta de X, que confirma la llegada de los menores y sus 73 acompañantes.
Los pacientes y sus acompañantes, un total de 92 personas, han sido conducidos hasta la frontera entre Israel y Jordania, donde las autoridades israelíes los han entregado a un equipo del Ministerio de Sanidad encabezado por la ministra Mónica García y con la participación de personal médico movilizado para la ocasión. El traslado hasta la base de Amán y la supervisión médica de los pacientes ha sido coordinada por Médicos Sin Fronteras.
Ocho comunidades autónomas tratarán a los menores
Castilla-La Mancha, Asturias, Castilla y León, Euskadi, Navarra, Murcia, Aragón y Cataluña son las comunidades autónomas que acogerán a los niños según a las diferentes patologías que padezcan y por las que requieren tratamiento. Según detalla el Ministerio de Sanidad, entre las especialidades médicas que requieren se encuentran traumatología, oncología y hematología, cardiopatías congénitas, neurologías, nefrologías, oftalmología y un gastrointestinal.
Por otro lado, Sanidad ha informado de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, junto a la ONG Accem, gestionaran el alojamiento, manutención, atención psicológica y jurídica, además de los servicios de traducción e interpretación, de los niños y los acompañantes.
Cinco operaciones de evacuación de menores
Esta es la quinta evacuación humanitaria de este tipo organizada por España en el último año y medio, dentro del procedimiento de Evacuación Médica (MEDEVAC), activado por el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la Comisión Europea (ERCC), a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, y la OMS. Como en las anteriores cuatro evacuaciones de estas características, se trata de una operación coordinada por el Ministerio de Sanidad junto a la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la Comisión Europea (ERCC).
Esta operación moviliza a dos aviones del Ejército del Aire y el Espacio. Más de una docena de militares de la Unidad Médica de Aeroevacuación del Ejército del Aire y el Espacio, entre los que se encuentran médicos y enfermos de vuelo, intensivistas o técnicos sanitarios, velarán por la seguridad y la salud del pasaje durante el viaje a España.