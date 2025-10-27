España

19 niños gazatíes gravemente enfermos llegan a España para recibir atención sanitaria

Castilla-La Mancha, Asturias, Castilla y León, Euskadi, Navarra, Murcia, Aragón y Cataluña son las comunidades autónomas que acogerán a los niños según a las diferentes patologías

María Santos Viñas

María Santos Viñas

Uno de los menores en su llegada a la base aérea del Ejército del Aire en Torrejón de Ardoz (Comunidad de Madrid) este lunes, 27 de octubre de 2025. (Ministerio de Defensa)

El Ministerio de Defensa ha confirmado este lunes la llegada de 19 niños gazatíes gravemente enfermos a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). “Una vez más, la entrega y profesionalidad de la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER) y el Ejército del Aire y del Espacio permite que una nueva aeroevacuación médica haya finalizado con éxito, y que los niños gazatíes y sus familias ya estén en España”, ha publicado Defensa a través de su cuenta de X, que confirma la llegada de los menores y sus 73 acompañantes.

Los pacientes y sus acompañantes, un total de 92 personas, han sido conducidos hasta la frontera entre Israel y Jordania, donde las autoridades israelíes los han entregado a un equipo del Ministerio de Sanidad encabezado por la ministra Mónica García y con la participación de personal médico movilizado para la ocasión. El traslado hasta la base de Amán y la supervisión médica de los pacientes ha sido coordinada por Médicos Sin Fronteras.

Ocho comunidades autónomas tratarán a los menores

Castilla-La Mancha, Asturias, Castilla y León, Euskadi, Navarra, Murcia, Aragón y Cataluña son las comunidades autónomas que acogerán a los niños según a las diferentes patologías que padezcan y por las que requieren tratamiento. Según detalla el Ministerio de Sanidad, entre las especialidades médicas que requieren se encuentran traumatología, oncología y hematología, cardiopatías congénitas, neurologías, nefrologías, oftalmología y un gastrointestinal.

Por otro lado, Sanidad ha informado de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, junto a la ONG Accem, gestionaran el alojamiento, manutención, atención psicológica y jurídica, además de los servicios de traducción e interpretación, de los niños y los acompañantes.

Cinco operaciones de evacuación de menores

Esta es la quinta evacuación humanitaria de este tipo organizada por España en el último año y medio, dentro del procedimiento de Evacuación Médica (MEDEVAC), activado por el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la Comisión Europea (ERCC), a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, y la OMS. Como en las anteriores cuatro evacuaciones de estas características, se trata de una operación coordinada por el Ministerio de Sanidad junto a la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la Comisión Europea (ERCC).

Esta operación moviliza a dos aviones del Ejército del Aire y el Espacio. Más de una docena de militares de la Unidad Médica de Aeroevacuación del Ejército del Aire y el Espacio, entre los que se encuentran médicos y enfermos de vuelo, intensivistas o técnicos sanitarios, velarán por la seguridad y la salud del pasaje durante el viaje a España.

