Una española que vive en Reino Unido explica tres trucos para ganar dinero allí: “Estás perdiendo beneficios fiscales”

Paula Rose, una creadora de contenido, comparte con sus seguidores en TikTok tres trucos de “riqueza gratis” que muchas personas desaprovechan porque no los conocen

Por Yoana Kaloyanova

Se trata de pequeños cambios que dan grandes resultados. (Composición fotográfica/Canva)

La mudanza a otro país muchas veces implica empezar de cero con los trámites burocráticos. En estos casos, no solo se trata de estar atentos y rellenar bien los documentos, sino también de conocer las peculiaridades que tiene el país de destino.

En el caso de Inglaterra, Paula Rose, una creadora de contenido, comparte con sus seguidores en TikTok tres trucos de “riqueza gratis” que muchas personas desaprovechan porque no los conocen. Según la influencer, se trata de pequeñas cosas que no son secretos, pero como no suelen venir bien explicadas, provocan mucha confusión.

Paula recomienda fijarse bien y aprovecharlas porque podrían ser muy útiles tanto a corto como a largo plazo.

Tres trucos para ganar dinero si trabajas en Reino Unido

El primer truco de la creadora de contenido trata sobre la pensión de trabajo (la así llamada workplace pension). Ella explica que esta pensión no es obligatoria, pero que, en caso de tenerla, hace que la empresa invierta un porcentaje en la pensión, que suele ser entre 3% y 5%. Además, el Estado descuenta los impuestos que son 20% del importe inicial del empleado.

Por poner un ejemplo práctico, Paula propone que si un empleado gana £2.000 y decide invertir en su pensión un 5% (£100), la empresa invertirá otros 5% (£100), y el Estado descontará los impuestos que son 20% de la inversión inicial (£20). Por tanto, por una inversión total del empleado de £80 en su pensión, en realidad recibe 200 libras.

“Te recomiendo que si estás trabajando en Inglaterra, compruebes esto porque no solo estás dejando dinero en la mesa, sino que también estás perdiendo beneficios fiscales que te podrían beneficiar”, concluye la creadora de contenido.

El segundo truco de Paula son los beneficios fiscales: ella afirma una cuenta Aisa o ISA protege las inversiones de impuestos. Además, “con las pensiones, el gobierno literalmente añade dinero a lo que pones, lo cual significa que esto es crecimiento absolutamente gratis encima de tus ahorros”.

Si estás divorciado, estas son las deducciones que te permiten ahorrar dinero en la declaración de la Renta.

El tercer punto es también, según Paula, el más importante, y “lo más aburrido”, es la constancia. Ella admite que es un error que ella misma cometió y se arrepiente mucho de no haber empezado a invertir antes.

“Si pudiera volver atrás, lo que haría sería domiciliación automática, aunque sea muy poquito cada mes, y dejaría que el interés compuesto se empezara a generar.”

Paula explica que ahorrando unos £5-10 cada día haría que en unos 30-40 años, y gracias al interés compuesto, se puede generar hasta £ 1.000.000, de los cuales solo unos £144.000 son el propio capital: el resto consiste en interés compuesto que se ha generado.

“Sé que es aburrido, que no es rápido, que todo el mundo quiere algo rápido… Pero si estás en tus 20 y te vas a retirar a los 65, el tiempo va a pasar igual.”

Paula explica que incluso empezando con un euro al día, el interés compuesto ya se irá generando.

La creadora de contenido destaca que no se trata de secretos, pero que estos pequeños trucos son cosas que mucha gente no conoce: “Y está allí, esperando que lo uses”.

