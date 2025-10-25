Lo que no se vio en los Premios Princesa de Asturias 2025: el error de la reina Sofía, el talismán de Paloma Rocasolano y una gran ausencia

La Reina Letizia a su llegada al Teatro Campoamor para asistir a la ceremonia de entrega de los 'Premios Princesa de Asturias 2025', a 24 de octubre de 2025, en Oviedo, Asturias (España). (José Ramón Hernando / Europa Press)

Este viernes, 24 de octubre, la familia real ha protagonizado uno de los momentos más esperados en su calendario. Los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han celebrado los Premios Princesa de Asturias 2025 en el Teatro Campoamor de Oviedo. Año tras año, esta ceremonia deja tras de sí numerosos momentos emotivos y gestos emotivos que, muchas veces, han pasado desapercibidos durante el desarrollo del evento.

Además de la asistencia de personalidades internacionales, este gran día estuvo marcado por la emoción de los monarcas, el gesto de Leonor para dirigir el protocolo, las lágrimas de Feliciano López al escuchar, desde el patio de butacas, las palabras que la heredera al trono dedicó a Serena Williams. Pero, además, el evento estuvo caracterizado por una serie de detalles que al principio pasaron inadvertidos y dieron forma a una de las ceremonias más emotivas de los últimos años.

Del Hotel Reconquista al Teatro Campoamor

La llegada de los invitados a la puerta principal del teatro marcó el inicio de la jornada. La madre de la reina Letizia, Paloma Rocasolano, optó por una actitud reservada frente a los medios de comunicación congregados en las inmediaciones del Teatro Campoamor, aunque finalmente, posó frente a las cámaras y agradeció las muestras de afecto por parte de los habitantes de Oviedo. La alfombra azul sirvió de escenario para observar a Serena Williams lucir un impresionante vestido rojo que casi le impide su llegada a la cita, ya que el bajo de la prenda se enredó con sus tacones cuando se disponía a bajar del vehículo oficial. Otra protagonista del desfile previo a la gala fue Graciela Iturbide, fotógrafa galardonada, quien destacó por portar un collar de gran tamaño con motivos étnicos.

Tras el desfile de premiados, tuvo lugar la llegada de la familia real, que avanzó desde el Hotel Reconquista hasta el Teatro Campoamor en vehículos oficiales. Durante el trayecto, la reina Letizia decidió descender el cristal de su ventana y saludar a los ciudadanos congregados en las inmediaciones. La princesa Leonor, protagonista desde su debut en 2019, mostró aplomo en el manejo de las normas protocolares y la disposición de sus allegados. Ayudó a su abuela, la reina Sofía, a entrar al recinto y corrigió de manera afectuosa la posición de la infanta Sofía para que ocupara el lugar correspondiente en el protocolo, moviendo a su hermana hacia su derecha con discreción mientras la abrazaba.

Y es que, sin querer, la reina cometió un error protocolario al cruzarse por delante de su nieta Leonor, mientras la joven se dirigía a saludar a los presentes. Sin embargo, este no fue el único momento que protagonizó la reina Sofía, quien fue auxiliada por la heredera durante los corrillos. La hermana de la infanta Sofía se mantuvo a su lado y ejerció de intérprete, antes de que esta subiese al palco.

La ausencia de la hermana de la reina Letizia

Durante la ceremonia se sucedieron más detalles significativos. El saludo a Paloma Rocasolano desde su habitual butaca fue uno de ellos, en un año en que no asistió Telma Ortiz, hermana de la reina, quien acostumbraba a no perderse esta gran cita. La abuela de la princesa de Asturias se aferraba a la cruz que lleva colgada en el cuello cuando su nieta comenzaba a hablar. Y, a lo largo de su discurso, no soltó ni un instante.

Otros de los grandes protagonistas fue Feliciano López, quien se acaparó todos los focos tras emocionarse al escuchar las palabras que Leonor dirigió a Williams: “nadie entendería el tenis sin ti”, expresión que lo llevó al borde de las lágrimas. Además, la heredera provocó risas en sus padres al decir en su discurso: “Y lo hago porque, aun siendo de la generación Z e hija de una X y un boomer”, una frase que captó la atención del público.

24/10/2025 La Reina Sofía y la Reina Letizia, a su llegada al Teatro Campoamor para asistir a la ceremonia de entrega de los 'Premios Princesa de Asturias 2025', a 24 de octubre de 2025, en Oviedo, Asturias (España). POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

En la ceremonia también se observó a la reina Letizia conversando con la infanta Sofía, mientras el rey Felipe, en su discurso, señaló que su heredera tendría más peso en futuras ceremonias de los premios. Por primera vez, Leonor fue la encargada de cerrar la ceremonia y convocar a la siguiente edición. Al concluir, los galardonados salieron del teatro acompañados por las gaitas que suenan desde su llegada a Oviedo. Este fue el momento elegido por Serena Williams para saludar a su familia, situada en uno de los palcos.

La familia real, incluida la princesa Leonor y la infanta Sofía, saludó nuevamente a Paloma Rocasolano, quien se mostró alegre por la ocasión. Ya en el vestíbulo del Teatro Campoamor, se reunieron con la reina Sofía, quien recibió el afecto de sus nietas. La princesa Leonor recibió las felicitaciones de Marta Carazo, Rosa Lerchundi y Camilo Villarino, miembros del equipo de la Casa Real.