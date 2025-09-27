Una de las mejores discotecas del mundo reabre en Barcelona después de tres meses cerrada: han tocado artistas como Bruno Mars o David Guetta

Sutton Barcelona reabre sus puertas tras tres meses de remodelación (@suttonbarcelona)

El regreso de Sutton Barcelona tras tres meses de cierre por remodelación ha generado gran expectación en la escena nocturna de la ciudad. Considerada una de las discotecas más exclusivas del mundo, la sala ubicada en la calle Tusset reabre sus puertas este fin de semana con una imagen completamente renovada y una propuesta que busca redefinir el ocio nocturno local. Según informó Iberian Press, la reapertura oficial tendrá lugar el viernes 26 y el sábado 27 de septiembre, fechas en las que el club estrenará su nueva etapa con una programación especial y el objetivo de situar a Barcelona entre las grandes capitales internacionales del ocio nocturno.

Sutton Barcelona reabre sus puertas: “Su nueva etapa<b> </b>marcará un antes y un después"

Desde su inauguración en 2001, Sutton se ha consolidado como punto de encuentro de celebridades, deportistas y artistas reconocidos a nivel mundial, habiendo actuado entre sus muros nombres como David Guetta (en 2011) o Bruno Mars (en 2018). Su capacidad para atraer a un público selecto y acoger eventos con DJ internacionales le ha valido el reconocimiento como uno de los referentes europeos en el sector, un estatus que la sala aspira a reforzar con su nueva imagen y propuesta. Iberian Press destaca que la remodelación integral ha transformado por completo el espacio, adaptándolo a las demandas más exigentes y ofreciendo una experiencia inmersiva que sitúa el ocio nocturno de la ciudad en el mapa mundial.

La transformación de Sutton ha sido profunda. El rediseño arquitectónico y la incorporación de tecnología avanzada han dado lugar a un entorno envolvente, donde el sonido, la iluminación y la decoración se integran para ofrecer una experiencia sensorial inédita en la ciudad. Entre las novedades destacan los ambientes VIP, un sistema de sonido de última generación y una estética exclusiva que refuerza el carácter sofisticado del club. Los responsables de Sutton, en declaraciones recogidas por Iberian Press, subrayaron: “Sutton siempre ha sido un referente en Barcelona, pero ahora hemos querido ir más allá. No solo buscamos que la gente venga a bailar, sino que viva una experiencia única”.

Sutton Barcelona inaugura su "nueva etapa" este 26 de septiembre (@suttonbarcelona)

La reapertura se perfila como uno de los eventos más destacados del calendario nocturno barcelonés. Promotores como YouBarcelona, con más de una década de experiencia en la organización de eventos, gestionan las reservas VIP, mesas y entradas para una celebración que promete reunir a lo más “selecto” de la ciudad. Desde YouBarcelona, en palabras recogidas por Iberian Press, afirmaron: “Sutton es más que una discoteca, es un símbolo de la noche barcelonesa. Su nueva etapa marcará un antes y un después en la vida nocturna de la ciudad. La ciudad de Barcelona se merece clubs a la altura de su prestigio internacional, y Sutton es la gran candidata para volver a situarla en el mapa mundial del ocio nocturno”.

La reapertura de Sutton se produce en un contexto de transformación del sector del ocio nocturno en Barcelona. En los últimos años, la ciudad ha visto crecer la oferta de clubs de “alto nivel”, orientados a un público cosmopolita y exigente. El auge de las listas VIP, las entradas exclusivas y las reservas premium refleja un cambio en la experiencia de fiesta, que ahora apuesta por la sofisticación y la personalización. Sutton, con su nueva propuesta, busca liderar esta tendencia y consolidar a Barcelona como destino de referencia para el ocio nocturno internacional.