El emotivo discurso de la princesa Leonor en Valdesoto, Pueblo Ejemplar 2025: “Gracias por acogernos y hacer de este día un recuerdo precioso”

La princesa Leonor, de 19 años, continúa marcando hitos dentro de su papel como heredera al trono de España, tras su reciente participación en los Premios Princesa de Asturias, celebrados en Oviedo. En la jornada de este sábado, 25 de octubre, la princesa ha visitado la localidad asturiana de Valdesoto, Pueblo Ejemplar 2025, acompañada por sus padres, el rey Felipe VI y la reina Letizia, así como por su hermana, la infanta Sofía. El acto ha servido para evidenciar la progresiva asunción de responsabilidades de la royal española, que ha sorprendido tanto con su imagen juvenil y desenfadada como con su intervención en el evento.

Valdesoto ha sido galardonada por la Fundación Princesa de Asturias “por su compromiso y esfuerzo colectivo por mantener vivas y potenciar tradiciones ancestrales que transmiten de generación en generación”. En un acto central de la jornada, la princesa Leonor tuvo un papel destacado al pronunciar un discurso dirigido a los habitantes del municipio. Esta elección consolida el proceso de transición que se observa en los últimos años, en el que la reina y el rey han ido cediendo mayor protagonismo a su hija mayor en los actos institucionales vinculados a la Fundación y a las actividades de la Casa Real en el Principado.

Leonor, la gran protagonista de la visita al Pueblo Ejemplar 2025

Según lo previsto por la organización, este año la intervención durante la visita oficial ha recaído en exclusiva sobre la princesa Leonor, en un cambio que refuerza su papel como figura central de los premios y consolidación del relevo generacional. La presencia de toda la familia real en la cita, acompañando a la heredera, ha mantenido la tradición y el respaldo institucional al galardón.

Durante su intervención, la princesa de Asturias ha comenzado dirigiéndose a los vecinos: “Queridos vecinos de Valdesoto. ¡Vaya día precioso que nos habéis regalado! Aunque este cubierto. Estamos aquí porque todo el mundo sepa lo acogedores, cariñosos y ejemplares que sois. Lo habéis demostrado durante mucho tiempo, mucho antes de que presentarais por primera vez la candidatura a este premio, cuando yo no había ni nacido. Pero creo que ha merecido la pena, la espera y la paciencia para ver ahora todo lo que habéis logrado con el esfuerzo colectivo y el modo en que los vecinos os unís para poner en valor vuestras tradiciones y vuestra cultura”.

“Acabamos de verlo en la muestra que nos habéis ofrecido de cómo era la vida hace muchos años. Y lo que más me ha impresionado es la recuperación que ya habéis conseguido consolidar de los sidros y las comédies. Vaya mérito tiene que cada mes de enero pongáis en marcha esa mascarada invernal. Y me encanta ver a mujeres haciendo de sidros y el ingenio que le ponéis a los textos de las comedies”, ha continuado.

Los reyes, Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía durante el acto de entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025 en Valdesoto, a 25 de octubre de 2025, en Valdesoto, Siero, Asturias (España). (Imanol Rimada / Europa Press)

“Es que lleváis la comedia, la ironía y el sarcasmo y lo subís a las carroces. Vamos, que rizáis el rizo porque si ya es impresionante ver esas obras de arte sobre ruedas, encima os ponéis a representar escenas de todo tipo en cada parada del desfile durante las fiestas de San Félix. Es muy bonito comprobar cómo habéis conseguido transmitir a los más pequeños los valores y el mejor espíritu asturiano. Acabamos de verlo con los guajes de los escolinos”, ha proseguido.

En alusión al dinamismo de la vida social de Valdesoto, ha destacado: “Aquí no os aburrís, desde luego, y da gusto ver no solo el cuidado y el fomento de vuestras costumbres, sino que también os afianzáis en un presente que mira lejos. Cuidáis a vuestros mayores, que participan con entusiasmo en cada actividad, fomentáis el automovilismo, no os olvidáis ni de la música ni de la gastronomía”.

La princesa también ha incluido referencias a la vida deportiva y la convivencia de la localidad: “Habéis contribuido al éxito de la impresionante senda de Valdesoto, conserváis vuestro patrimonio arquitectónico y os apasionáis con vuestro Valdesoto Club de Fútbol. Y hasta me han dicho que sois ejemplo de convivencia con esa peña en la que os juntáis obedientistas y sportinguistas. Valdesoto está lleno de vida, salta a la vista. Y como dice mucho Manolín: ‘Valdesoto es un pueblo afalladín’”, ha zanjado, recibiendo el aplauso del público. “Vamos, que estamos muy a gusto aquí. Gracias por acogernos y hacer de este día un recuerdo precioso. Muchas gracias”.