España

El emotivo discurso de la princesa Leonor en Valdesoto, Pueblo Ejemplar 2025: “Gracias por acogernos y hacer de este día un recuerdo precioso”

La primogénita de los reyes Felipe VI y Letizia ha tomado el testigo de su padre y ha dedicado unas palabras a la región asturiana galardonada

Eveling Díaz Soriano

Por Eveling Díaz Soriano

Guardar
Los reyes, Felipe VI y
Los reyes, Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía durante el acto de entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025 en Valdesoto (Imanol Rimada / Europa Press)

La princesa Leonor, de 19 años, continúa marcando hitos dentro de su papel como heredera al trono de España, tras su reciente participación en los Premios Princesa de Asturias, celebrados en Oviedo. En la jornada de este sábado, 25 de octubre, la princesa ha visitado la localidad asturiana de Valdesoto, Pueblo Ejemplar 2025, acompañada por sus padres, el rey Felipe VI y la reina Letizia, así como por su hermana, la infanta Sofía. El acto ha servido para evidenciar la progresiva asunción de responsabilidades de la royal española, que ha sorprendido tanto con su imagen juvenil y desenfadada como con su intervención en el evento.

Valdesoto ha sido galardonada por la Fundación Princesa de Asturias “por su compromiso y esfuerzo colectivo por mantener vivas y potenciar tradiciones ancestrales que transmiten de generación en generación”. En un acto central de la jornada, la princesa Leonor tuvo un papel destacado al pronunciar un discurso dirigido a los habitantes del municipio. Esta elección consolida el proceso de transición que se observa en los últimos años, en el que la reina y el rey han ido cediendo mayor protagonismo a su hija mayor en los actos institucionales vinculados a la Fundación y a las actividades de la Casa Real en el Principado.

Leonor, la gran protagonista de la visita al Pueblo Ejemplar 2025

Según lo previsto por la organización, este año la intervención durante la visita oficial ha recaído en exclusiva sobre la princesa Leonor, en un cambio que refuerza su papel como figura central de los premios y consolidación del relevo generacional. La presencia de toda la familia real en la cita, acompañando a la heredera, ha mantenido la tradición y el respaldo institucional al galardón.

Durante su intervención, la princesa de Asturias ha comenzado dirigiéndose a los vecinos: “Queridos vecinos de Valdesoto. ¡Vaya día precioso que nos habéis regalado! Aunque este cubierto. Estamos aquí porque todo el mundo sepa lo acogedores, cariñosos y ejemplares que sois. Lo habéis demostrado durante mucho tiempo, mucho antes de que presentarais por primera vez la candidatura a este premio, cuando yo no había ni nacido. Pero creo que ha merecido la pena, la espera y la paciencia para ver ahora todo lo que habéis logrado con el esfuerzo colectivo y el modo en que los vecinos os unís para poner en valor vuestras tradiciones y vuestra cultura”.

“Acabamos de verlo en la muestra que nos habéis ofrecido de cómo era la vida hace muchos años. Y lo que más me ha impresionado es la recuperación que ya habéis conseguido consolidar de los sidros y las comédies. Vaya mérito tiene que cada mes de enero pongáis en marcha esa mascarada invernal. Y me encanta ver a mujeres haciendo de sidros y el ingenio que le ponéis a los textos de las comedies”, ha continuado.

Los reyes, Felipe VI y
Los reyes, Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía durante el acto de entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025 en Valdesoto, a 25 de octubre de 2025, en Valdesoto, Siero, Asturias (España). (Imanol Rimada / Europa Press)

“Es que lleváis la comedia, la ironía y el sarcasmo y lo subís a las carroces. Vamos, que rizáis el rizo porque si ya es impresionante ver esas obras de arte sobre ruedas, encima os ponéis a representar escenas de todo tipo en cada parada del desfile durante las fiestas de San Félix. Es muy bonito comprobar cómo habéis conseguido transmitir a los más pequeños los valores y el mejor espíritu asturiano. Acabamos de verlo con los guajes de los escolinos”, ha proseguido.

En alusión al dinamismo de la vida social de Valdesoto, ha destacado: “Aquí no os aburrís, desde luego, y da gusto ver no solo el cuidado y el fomento de vuestras costumbres, sino que también os afianzáis en un presente que mira lejos. Cuidáis a vuestros mayores, que participan con entusiasmo en cada actividad, fomentáis el automovilismo, no os olvidáis ni de la música ni de la gastronomía”.

La princesa también ha incluido referencias a la vida deportiva y la convivencia de la localidad: “Habéis contribuido al éxito de la impresionante senda de Valdesoto, conserváis vuestro patrimonio arquitectónico y os apasionáis con vuestro Valdesoto Club de Fútbol. Y hasta me han dicho que sois ejemplo de convivencia con esa peña en la que os juntáis obedientistas y sportinguistas. Valdesoto está lleno de vida, salta a la vista. Y como dice mucho Manolín: ‘Valdesoto es un pueblo afalladín’”, ha zanjado, recibiendo el aplauso del público. “Vamos, que estamos muy a gusto aquí. Gracias por acogernos y hacer de este día un recuerdo precioso. Muchas gracias”.

Temas Relacionados

Princesa LeonorPremios Princesa de AsturiasPremios Princesa de Asturias 2025Casa Real EspañaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Feijóo pone a Sánchez contra las cuerdas a días de su comparecencia en el Senado por el caso Koldo: “Tendrá que confesar, tendrá que pagar y tendrá que irse”

El popular ha asegurado que el líder del Ejecutivo “irá al juzgado” tanto si miente como si dice la verdad

Feijóo pone a Sánchez contra

Cóctel ‘El Vampiro’: la bebida perfecta para un Halloween terriblemente sabroso

Una mezcla entre cítrico, dulce y picante que no deja a nadie indiferente y que mejorará la noche más terrorífica del año

Cóctel ‘El Vampiro’: la bebida

Resultados del Super Once del 25 octubre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Super Once del

Precio de la luz en España domingo 26 de octubre: cuáles son las horas más económicas

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es estar actualizado sobre la tarifa promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Precio de la luz en

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Triplex de la Once: combinación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo pone a Sánchez contra

Feijóo pone a Sánchez contra las cuerdas a días de su comparecencia en el Senado por el caso Koldo: “Tendrá que confesar, tendrá que pagar y tendrá que irse”

La operación que ha terminado con dos organizaciones serbias del tráfico de cocaína: hay detenidos en España y un árbitro de la Euroliga involucrado

Una vecina de Ourense solicita aumentar una indemnización por atropello y la Justicia lo rechaza: la aseguradora ya cubrió los daños y perjuicios reconocidos

¿Cómo afecta el cambio de hora a los conductores? Estas son las precauciones que debes tomar durante los primeros días

Muere un anciano en un incendio en una residencia de mayores de Ciudad Real: 96 internos han sido desalojados

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del 25 octubre

Precio de la luz en España domingo 26 de octubre: cuáles son las horas más económicas

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

La familia Kretz, referente del lujo inmobiliario, dibuja el perfil del comprador en España: “Tratamos más con franceses, americanos, holandeses o belgas”

El posible cierre de la central de Almaraz enfrenta al Gobierno central con los ciudadanos y eléctricas que piden prolongar su vida útil

DEPORTES

Previa de LaLiga: Mallorca vs

Previa de LaLiga: Mallorca vs Levante

Previa de LaLiga: Valencia vs Villarreal

Previa de LaLiga: Athletic vs Getafe

Previa de LaLiga: Espanyol vs Elche

Previa de LaLiga: Girona vs Real Oviedo