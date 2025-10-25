La princesa Leonor arrasa con su estilismo en la visita al Pueblo Ejemplar 2025: botas cowboy y chaqueta oversize

La reina Letizia y la princesa de Asturias conversan con los habitantes de Valdesoto, en el concejo de Siero, este sábado, donde la heredera de la Corona entregará el Premio al Pueblo Ejemplar. (EFE/ Ballesteros)

El sonido característico de las gaitas y la calurosa recepción de los vecinos, pese a las bajas temperaturas, han sido los tres detalles que han marcado el recibimiento de la Familia Real en Valdesoto, municipio distinguido como Pueblo Ejemplar 2025. En esta visita, el rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía han dejado a un lado todas las formalidades protocolarias y han participado de manera activa en las actividades organizadas por la comunidad.

Durante la jornada, los habitantes del municipio han expuesto ante los royals españoles las tradiciones ancestrales que la localidad se esfuerza en conservar y transmitir. Diferentes escenas recogieron las muestras de sorpresa y entusiasmo de la princesa Leonor y la infanta Sofía ante las costumbres que les presentaron. Según las expresiones y gestos observados, ambas han heredado el interés y la implicación mostrados por sus padres en el itinerario por el pueblo.

La diferencia con la solemnidad de la gala que protagonizaron durante la entrega de galardones de los Premios Princesa de Asturias 2025. Si bien el día anterior la princesa Leonor mantuvo una actitud regia y profesional, en esta ocasión se ha mostrado más relajada y libre, rasgo también apreciable en su elección de vestuario.

Leonor hace un guiño a la moda actual con su estilismo

Para esta ocasión, Leonor ha dejado de lado los vestidos formales y ha optado por un estilo con el que ha puesto de manifiesto su aire juvenil y ha hecho un guiño a la moda actual. La joven, que está a punto de cumplir 20 años, ha llevado un mono denim con pata de elegante, prenda que, por el clima frío, ha sido cubierta, en parte, por una chaqueta larga oversize de ante marrón. La elección ha representado un giro hacia una imagen más cómoda y práctica, en sintonía con la naturaleza rural de la visita.

La princesa Leonor y la Infanta Sofía durante el acto de entrega del premio al 'Pueblo Ejemplar de Asturias 2025, a 25 de octubre de 2025, en Valdesoto, Sieto, Asturias (España). (Europa Press)

La heredera al trono ha complementado su look con unas botas cowboy negras. En cuanto a su peinado, ha llevado una coleta alta, una elección con la que también ha puesto de manifiesto su evolución estilística hacia una madurez sobria, pero moderna y acorde con su papel institucional.

A lo largo del recorrido, ha resultado constante la presencia de risas y gestos afectuosos tanto entre las hermanas como con sus padres. La participación de la Familia Real en las actividades propuestas por los vecinos ha sido señalada como una muestra de cercanía y naturalidad. Durante las tres horas que ha durado la visita, la familia ha participado activamente en las diferentes propuestas de la comunidad.

El rey Felipe VI se ha animado a participar en una partida de bolos, involucrándose directamente en una de las tradiciones del lugar. La reina Letizia, por su parte, se ha sumado a la actividad de deshojar el maíz junto a la exfoliaza local, mientras la princesa Leonor no ha dudado en accionar la manivela para elaborar chorizo, involucrándose en los aspectos más artesanales de las costumbres rurales. La implicación de los miembros de la familia en cada una de las tareas propuestas por los vecinos ha sido ampliamente reconocida y constituyó uno de los aspectos principales de la jornada.