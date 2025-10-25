España

La princesa Leonor arrasa con su estilismo en la visita al Pueblo Ejemplar 2025: botas cowboy y chaqueta oversize

La primogénita de los reyes Felipe VI y Letizia ha visitado Valdesoto, la región asturiana galardonada con el premio Pueblo Ejemplar 2025

Eveling Díaz Soriano

Por Eveling Díaz Soriano

Guardar
La reina Letizia y la
La reina Letizia y la princesa de Asturias conversan con los habitantes de Valdesoto, en el concejo de Siero, este sábado, donde la heredera de la Corona entregará el Premio al Pueblo Ejemplar. (EFE/ Ballesteros)

El sonido característico de las gaitas y la calurosa recepción de los vecinos, pese a las bajas temperaturas, han sido los tres detalles que han marcado el recibimiento de la Familia Real en Valdesoto, municipio distinguido como Pueblo Ejemplar 2025. En esta visita, el rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía han dejado a un lado todas las formalidades protocolarias y han participado de manera activa en las actividades organizadas por la comunidad.

Durante la jornada, los habitantes del municipio han expuesto ante los royals españoles las tradiciones ancestrales que la localidad se esfuerza en conservar y transmitir. Diferentes escenas recogieron las muestras de sorpresa y entusiasmo de la princesa Leonor y la infanta Sofía ante las costumbres que les presentaron. Según las expresiones y gestos observados, ambas han heredado el interés y la implicación mostrados por sus padres en el itinerario por el pueblo.

La diferencia con la solemnidad de la gala que protagonizaron durante la entrega de galardones de los Premios Princesa de Asturias 2025. Si bien el día anterior la princesa Leonor mantuvo una actitud regia y profesional, en esta ocasión se ha mostrado más relajada y libre, rasgo también apreciable en su elección de vestuario.

Leonor hace un guiño a la moda actual con su estilismo

Para esta ocasión, Leonor ha dejado de lado los vestidos formales y ha optado por un estilo con el que ha puesto de manifiesto su aire juvenil y ha hecho un guiño a la moda actual. La joven, que está a punto de cumplir 20 años, ha llevado un mono denim con pata de elegante, prenda que, por el clima frío, ha sido cubierta, en parte, por una chaqueta larga oversize de ante marrón. La elección ha representado un giro hacia una imagen más cómoda y práctica, en sintonía con la naturaleza rural de la visita.

La princesa Leonor y la
La princesa Leonor y la Infanta Sofía durante el acto de entrega del premio al 'Pueblo Ejemplar de Asturias 2025, a 25 de octubre de 2025, en Valdesoto, Sieto, Asturias (España). (Europa Press)

La heredera al trono ha complementado su look con unas botas cowboy negras. En cuanto a su peinado, ha llevado una coleta alta, una elección con la que también ha puesto de manifiesto su evolución estilística hacia una madurez sobria, pero moderna y acorde con su papel institucional.

A lo largo del recorrido, ha resultado constante la presencia de risas y gestos afectuosos tanto entre las hermanas como con sus padres. La participación de la Familia Real en las actividades propuestas por los vecinos ha sido señalada como una muestra de cercanía y naturalidad. Durante las tres horas que ha durado la visita, la familia ha participado activamente en las diferentes propuestas de la comunidad.

El rey Felipe VI se ha animado a participar en una partida de bolos, involucrándose directamente en una de las tradiciones del lugar. La reina Letizia, por su parte, se ha sumado a la actividad de deshojar el maíz junto a la exfoliaza local, mientras la princesa Leonor no ha dudado en accionar la manivela para elaborar chorizo, involucrándose en los aspectos más artesanales de las costumbres rurales. La implicación de los miembros de la familia en cada una de las tareas propuestas por los vecinos ha sido ampliamente reconocida y constituyó uno de los aspectos principales de la jornada.

Temas Relacionados

Princesa LeonorPremios Princesa de AsturiasPremios Princesa de Asturias 2025Casa Real EspañaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Lotería Nacional: comprobar los números ganadores de hoy 25 de octubre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Lotería Nacional: comprobar los números

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es estar actualizado sobre la tarifa promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Conoce las mejores horas para

La propuesta de incluir la caza en Valencia como extraescolar para los niños: “Una ocurrencia para desviar la atención de la DANA”

La oposición replica la propuesta señalando “el peligro de las armas”y recordando el accidente del emérito con su hermano

La propuesta de incluir la

Detienen a un conductor que llevaba dos vehículos apilados sobre su furgoneta: “Los imprudentes se atreven a todo”

Las autoridades actuaron con rapidez ya que el mes anterior un caso similar en la misma carretera se llevó la vida de un ciclista

Detienen a un conductor que

La granja de calabazas más famosa de Reino Unido: música en directo, personajes a conocer y una experiencia otoñal inolvidable

El sitio cuenta con más de 1 millón de calabazas en 100 variedades distintas. Con su amplia propuesta de actividades, este sitio se convierte en el Festival de Calabazas más famoso de Reino Unido

La granja de calabazas más
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La operación que ha terminado

La operación que ha terminado con dos organizaciones serbias del tráfico de cocaína: hay detenidos en España y un árbitro de la Euroliga involucrado

Una vecina de Ourense solicita aumentar una indemnización por atropello y la Justicia lo rechaza: la aseguradora ya cubrió los daños y perjuicios reconocidos

¿Cómo afecta el cambio de hora a los conductores? Estas son las precauciones que debes tomar durante los primeros días

Muere un anciano en un incendio en una residencia de mayores de Ciudad Real: 96 internos han sido desalojados

Rechazan la nacionalidad española como sefardí a un ciudadano venezolano: presentó un informe genealógico y una donación de 10 euros

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

La familia Kretz, referente del lujo inmobiliario, dibuja el perfil del comprador en España: “Tratamos más con franceses, americanos, holandeses o belgas”

El posible cierre de la central de Almaraz enfrenta al Gobierno central con los ciudadanos y eléctricas que piden prolongar su vida útil

El Gobierno pagará 720 millones de su deuda con las aerolíneas por las subvenciones de los vuelos a Canarias y Baleares

DEPORTES

Infobae

Previa de LaLiga: Mallorca vs Levante

Previa de LaLiga: Valencia vs Villarreal

Previa de LaLiga: Athletic vs Getafe

Previa de LaLiga: Espanyol vs Elche

Previa de LaLiga: Girona vs Real Oviedo