‘Supervivientes All Stars’: una polémica salvación, un cambio inesperado y el ‘complot’ contra un concursante

El ‘reality’ de supervivencia de Telecinco ha vivido una gala repleta de emoción y tensión y ha traído al presente el ‘romance’ que vivieron Gloria Camila e Iván González

Eveling Díaz Soriano

Por Eveling Díaz Soriano

Gloria Camila e Iván González
Gloria Camila e Iván González se disputan la salvación en 'Supervivientes All Stars 2' (Mediaset)

Los concursantes de Supervivientes All Stars han asumido la playa como su nuevo entorno, avanzando hacia la recta final del programa tras una semana unificados. El reality de Telecinco ha alcanzado una fase decisiva donde las estrategias resultan evidentes: muchos buscan que los rivales más fuertes sean expulsados, tratando de asegurar así una plaza en la final. La gala de la noche de este martes, 14 de octubre, ha tenido un papel relevante en el desarrollo del concurso. La ceremonia Supervivientes: Tierra de Nadie trajo consigo la salvación de un nuevo concursante y el acceso a una recompensa gastronómica: perritos calientes, un momento que generó una gran satisfacción entre los participantes.

Las estrategias de los concursantes han sido visibles durante los posicionamientos previos a la salvación. Igual que cada martes, los nominados pronunciaron sus alegatos en busca del apoyo de la audiencia, mientras sus compañeros han elegido a la persona que querían fuera de la competencia en la próxima jornada de expulsión. En esta ocasión, Adara Molinero, Gloria Camila, Iván González y Miri Pérez-Cabrera se dirigieron a la audiencia pidiendo su respaldo, aunque no todos contaron con el apoyo dentro del grupo.

(I-D) Iván González, Adara Molinero,
(I-D) Iván González, Adara Molinero, Miri Pérez-Cabrero y Gloria Camila en 'Supervivientes All Stars 2' (Mediaset)

Durante la selección de posicionamientos, la tensión subió. Rubén Torres, Jessica Bueno y Carlos Alba señalaron a Iván, quien afirmó ante todo que estaban orquestando un “complot” en su contra. Mientras tanto, Tony Spina señaló a Miri, utilizando como argumento una imitación de su compañera. “No me aporta nada, es una chica que viene con todo premeditado, yo quiero que viva su amor con Alejandro Albalá fuera”, expresó la pareja de Marta Peñate. Miri, nominada en esta gala, respondió con humor: “Es un copia y pega, porque mucha personalidad no tiene”. Por su parte, Adara Molinero y Gloria Camila Ortega han sido las únicas que no han tenido a nadie en su contra.

Un inesperado cambio en la dinámica de ‘Supervivientes’

El triángulo de fuego propició un nuevo debate grupal, abordando la cuestión de si los ganadores de recompensas en los juegos deben compartir parte de su ración de comida con el resto, para equilibrar las condiciones en la playa. Finalmente, la decisión recaía en cada participante, quedando la libertad de elegir con quién compartir los alimentos.

Durante la gala, Gloria e Iván dialogaron abiertamente sobre su historia de amor. Ambos relataron detalles sobre su antigua relación. “Empezó algo, hubo un tonteo y no llegó a nada, no pasa nada”, manifestó la hija de José Ortega Cano, recordando que se llamaban mutuamente “koala”, anécdota que divirtió a los presentadores.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

En el momento de designar al peor en convivencia, Gloria e Iván terminaron empatados, situación que modificó las reglas habituales del programa. En lugar de un castigo, ambos recibieron una recompensa y disfrutaron juntos de un chuletón con patatas, algo que no fue bien recibido por todos sus compañeros.

Las pruebas físicas también formaron parte clave de la noche. Adara y Jessica asumieron el rol de capitanas y escogieron equipos para competir en un reto de tiempo, buscando ganar perritos calientes. La mecánica consistió en trasladar un tótem a través de varias plataformas, usando cuerdas como escaleras, con un margen de apenas 30 segundos de diferencia entre los equipos. La victoria fue para Jessica, Gloria, Tony y Carlos, quienes accedieron a la recompensa.

La ceremonia de salvación mantuvo el nerviosismo entre los nominados. Adara fue la primera en recibir el barro, seguida por Miri, dejando a Gloria e Iván como los finalistas del duelo. Antes de finalizar la gala, Laura Madrueño, presentadora del reality, comunicó: “Adara y Miri continúan nominadas. Vamos a descubrir el nombre del tercer concursante que se enfrentará a la expulsión definitiva del próximo jueves... Iván”. Al escucharlo, Gloria saltó y celebró el hecho de que haya sido la salvada de la semana. Las reacciones en el grupo fueron variadas; mientras algunos aplaudieron, otros manifestaron sorpresa o alegría ante el desenlace, reflejando la diversidad de sensibilidades que conviven en la competencia.

