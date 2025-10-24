España

Premios Princesa de Asturias 2025: horario y dónde ver la gala en directo por televisión

El Teatro Campoamor celebrará este viernes 24 de octubre una nueva edición de los Premios Princesa de Asturias

Por Clara Barceló

Los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados de la princesa Leonor y de la infanta Sofía EFE/ Ballesteros

Este viernes 24 de octubre de 2025, Oviedo volverá a convertirse en el centro de la cultura y el conocimiento. El Teatro Campoamor se vestirá de gala para acoger la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, un evento que cada año reconoce la excelencia, la creatividad y el compromiso de figuras e instituciones de todo el mundo.

El acto empezará a las 18:30 horas y contará con la presencia de los Reyes de España, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, además de los premiados de esta edición y numerosas personalidades del ámbito científico, literario, deportivo y social.

La ceremonia, considerada uno de los eventos culturales más importantes de España, podrá verse en directo a través de La 1 de Televisión Española, el Canal 24 Horas y la plataforma RTVE Play, que ofrecerá cobertura especial con entrevistas y contenidos adicionales.

Además, la Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) realizará conexiones en vivo desde el Hotel de la Reconquista, epicentro de la actividad durante los días previos al evento, mientras que la Fundación Princesa de Asturias ofrecerá la retransmisión completa a través de su web y sus redes sociales.

Entre los galardonados de esta edición destacan nombres de gran prestigio internacional. En la categoría de Artes, la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide será reconocida por su “mirada poética y profunda sobre la identidad y la cultura”.

El Premio de Letras será para el escritor español Eduardo Mendoza, autor de obras como La verdad sobre el caso Savolta o Sin noticias de Gurb, que ha sido distinguido por su aportación al humor literario y su retrato de la sociedad española.

En el ámbito científico, la genetista estadounidense Mary-Claire King, descubridora del gen BRCA1 relacionado con el cáncer de mama, será reconocida con el Premio de Investigación Científica y Técnica. En Deportes, la reconocida tenista Serena Williams recibirá el galardón por su extraordinaria carrera y por su papel como referente en la lucha por la igualdad de género en el deporte.

La extenista Serena Williams (EFE/Paco Paredes)

El economista y ex presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha sido distinguido en la categoría de Cooperación Internacional por su liderazgo en momentos clave para la economía europea. En Comunicación y Humanidades, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han será premiado por su influencia en el pensamiento contemporáneo y su análisis de la sociedad digital.

Byung-Chul Han, ganador del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades

Completan la lista de premiados el sociólogo estadounidense Douglas Massey, galardonado en Ciencias Sociales, y el Museo Nacional de Antropología de México, que recibirá el Premio de la Concordia por su labor en la preservación de la diversidad cultural y la memoria colectiva.

Más allá del reconocimiento a los premiados, la ceremonia también representa un momento institucional clave para la Princesa de Asturias. Su discurso, uno de los más esperados del año, simboliza su consolidación como figura de referencia dentro de la monarquía.

A sus 19 años, Leonor ha asumido un papel cada vez más relevante en actos oficiales, y los Premios Princesa de Asturias se han convertido en una oportunidad para mostrar su cercanía, madurez y compromiso con los valores que representan estos galardones.

Con la emoción habitual y el brillo del Teatro Campoamor, Oviedo volverá a rendir homenaje a quienes, desde distintos rincones del mundo, contribuyen a construir una sociedad más justa, creativa y solidaria.

