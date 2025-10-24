Paloma Rocasolano se rinde ante Asturias con un vestido fluido

Paloma Rocasolano no ha querido perderse una de las citas más importantes para su nieta, la Princesa Leonor, y se ha dejado ver en el Teatro Campoamor de Oviedo para ser testigo, un año más, de los Premios Princesa de Asturias.

La madre de la Reina Letizia se ha mostrado fiel a la tendencia que ha lucido en los últimos años en Asturias y ha apostado por un vestido de tejido fluido, escote en 'V', con mangas abullonadas en color negro con estampado en tonos nude, un diseño de DKNY.

Muy sonriente, Rocasolano apostaba por un estilismo muy limpio que ha combinado a la perfección con un clutch de mano en color rosa y unos salones en negro. En cuanto a las joyas elegidas para este día destacan los pendientes colgantes de perlas, pulsera con diferentes detalles y un anillo.

En cuanto al peinado, Paloma ha apostado por la comodidad con un semirecogido de lado, dejando su rostro al descubierto y aportando todo el protagonismo a las perlas.