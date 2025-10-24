Extirpan parte del intestino a una adolescente tras ingerir casi 200 imanes: la atracción magnética le provocó un desgarro en el estómago

Radiografía que muestra los imanes en el interior de la paciente. (Lekamalage et al., NZMJ , 2025)

Una niña de 13 años ha sido intervenida quirúrgicamente para extirparle parte del intestino tras tragarse cerca de 200 imanes de alta potencia. La adolescente, natural de Nueva Zelanda, acudió al Hospital de Tauranga quejándose de un fuerte dolor abdominal, provocado por la unión de los imanes en el interior de su organismo.

La joven neozelandesa admitió haber ingerido cerca de 100 imanes de neodimio la semana anterior. Sin embargo, la cantidad real extraída fue mucho mayor. Mediante una radiografía, el equipo médico observó cuatro cadenas de estos objetos metálicos unidos entre sí que estaban dañando su intestino delgado y el ciego, que es el que conecta el primero con el colon.

Durante la intervención, los cirujanos observaron que los imanes unidos habían provocado la muerte de varias áreas de tejido del estómago por la falta de sangre, lo que se conoce como necrosis por presión o isquemia intestinal. Como explica la Clínica Mayo, “un menor flujo de sangre significa que se transporta muy poco oxígeno a las células del sistema por el cual se desplaza el alimento”.

“Cuando los médicos le tomaron las radiografías, fue fácil ver que los imanes se habían conectado entre sí”, expresó su madre. La atracción magnética de las piezas hizo que los imanes, algunos en el intestino y otros en el estómago, conectaran entre sí y le provocaran un desgarro. Ante esta condición de necrosis, los médicos tuvieron que extirpar parte del intestino de la preadolescente.

La joven se recuperó bien y, ocho días después, fue dado de alta. El informe del hospital no recoge por qué decidió tragarse unas 200 piezas de imán. El estudio de su caso ha sido recogido en The New Zealand Medical Journal.

Un caso con antecedentes

En 2013, el gobierno de Nueva Zelanda prohibió la venta de imanes fabricados con neodimio-hierro-boro (NIB) tras una ola de hospitalizaciones pediátricas. Estos “imanes de tierras raras” son hasta 50 veces más potentes que los comunes.

Funcionarios del gobierno han advertido de una peligrosa tendencia en redes sociales que consiste en animar a los niños a usar estas pequeñas piezas en la lengua, la nariz o el labio para simular que son piercings. Las consecuencias de tragarlos accidentalmente pueden llevar a la extirpación de parte del estómago o los intestinos o incluso a la muerte.

Imanes encontrados en el cuerpo de la joven (Lekamalage et al., NZMJ , 2025)

Sin embargo, los jóvenes siguen encontrando formas de sortear esta prohibición. En el caso de esta niña, aseguró que ella misma los compró por Temu. “Los padres no deberían permitir que sus hijos compren artículos sin supervisión en ningún mercado en línea; todas las compras deben ser realizadas o al menos supervisadas por los padres”, explica el investigador de derecho comercial Alex Sims de la Universidad de Auckland.

“Si bien la aplicación de la ley es problemática, ya que es más difícil para la Comisión de Comercio investigar y obligar a los mercados en línea extranjeros a detener la venta de pequeños imanes de alta potencia, es preocupante si los niños compran productos en los mercados en línea”, expone Sims.

Tradicionalmente, estos pequeños pero potentes imanes se han vendido como sets de juguetes tanto para niños como para adultos, pues permiten crear diferentes formas y servir incluso como medida antiestrés. Desde el Hospital de Tauranga, donde la niña fue intervenida, los cirujanos declaran que “el acceso a imanes de alta potencia es una preocupación creciente para nuestra población pediátrica”.