España

Doctor Alexandre Olmos, especialista en medicina interna: “Los gases intestinales frecuentes pueden ser el primer síntoma de que algo no va bien en tu intestino”

El especialista advierte de que la presencia frecuente de flatulencias, acompañadas de dolor abdominal o mal olor, puede indicar un desequilibrio entre bacterias beneficiosas y fermentadoras en el sistema digestivo

María Santos Viñas

Por María Santos Viñas

Guardar
Una persona con dolor de
Una persona con dolor de estómago. (Adobe Stock)

Los gases intestinales suelen considerarse una molestia cotidiana, pero en ocasiones pueden ser señal de que algo no funciona correctamente dentro del sistema digestivo. Para el doctor Alexandre Olmos, especialista en medicina interna y epigenética, estos pueden ser indicadores clave de desequilibrios y de patologías difíciles de detectar.

A través de su cuenta de TikTok (@dr.alexandreolmos) desde donde hace divulgación médica, Olmos advierte sobre la importancia de prestar atención a estos síntomas. “Los gases no son solo algo molesto o vergonzoso, son una señal fisiológica de que tu sistema digestivo puede estar alterado y muchas veces el primer síntoma de que algo no va bien en tu intestino”, explica en uno de sus videos.

El especialista detalla que la frecuencia de los gases, junto al dolor abdominal o el mal olor, podría estar relacionado con una alteración en la microbiota intestinal pues “las bacterias buenas están en desventaja y las que fermentan ganando espacio”. El desequilibrio entre las bacterias beneficiosas y las que causan fermentación puede favorecer la aparición de síntomas digestivos que indican un trastorno subyacente.

SIBO o intolerancias alimentarias

La presencia constante de gases después de consumir alimentos considerados saludables podría indicar cuadros más complejos. “Si aparecen después de comer alimentos sanos como frutas, verduras o legumbres, podrías tener un sobrecrecimiento bacteriano conocido como SIBO o intolerancias alimentarias, también incluso inflamación intestinal crónica”, sostiene Olmos. El sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado (SIBO, por su sigla en inglés) y las intolerancias alimentarias son condiciones que requieren diagnóstico y seguimiento médico.

Además, el especialista resalta la relación entre las molestias digestivas y la absorción de nutrientes. “Y si además sientes hinchazón, fatiga o digestión lenta, no estás absorbiendo bien esos nutrientes y eso impacta directamente en tu metabolismo, tus hormonas y tu energía diaria”.

Episodio: SIBO.

Cómo se diagnostica el SIBO

El Dr. Gonzalo Gómez, jefe de Servicio del Aparato Digestivo en el Hospital Quirónsalud San José, brinda información sobre el SIBO en un artículo publicado en la web de la compañía sanitaria. Gómez explica los síntomas principales del esta afección incluyen molestias o dolor abdominal, distensión, flatulencias, diarrea, estreñimiento y malabsorción de ciertos nutrientes. La dificultad del diagnóstico se debe a que estos signos pueden confundirse con otras afecciones gastrointestinales de origen funcional.

Entre los factores de riesgo más frecuentes se incluyen determinados medicamentos, alteraciones anatómicas, problemas de motilidad intestinal, enfermedades sistémicas y afecciones del sistema inmune. El SIBO también se asocia a otras patologías funcionales como la dispepsia y el síndrome del intestino irritable. El diagnóstico del SIBO se realiza mediante un test que emplea soluciones de lactulosa o glucosa para identificar la presencia de metano e hidrógeno en el aire espirado por el paciente. Las bacterias en exceso generan estos gases al metabolizar los carbohidratos de la dieta. Estos estudios pueden producir resultados falsos positivos o negativos, por lo que su interpretación debe hacerse en el contexto clínico adecuado.

El tratamiento se basa en el uso de antibióticos. La Rifaximina esuno de los más utilizados. Si se identifica una causa subyacente, debe tratarse de forma específica. Existen también alternativas dietéticas, como una alimentación baja en FODMAP (oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables), que ayuda a reducir los síntomas.

Temas Relacionados

Salud digestivaTikTokSIBOIntolerancias alimentariasEnfermedades y medicamentosEnfermedades y medicamentos EspañaEspaña SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un autocar con unos 60 pasajeros vuelca en Barcelona: hay 53 heridos, dos de ellos graves

Las dos personas que están en estado crítico han sido evacuadas y trasladadas al Hospital Germans Trias en Badalona

Un autocar con unos 60

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: jugada ganadora y

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

El Operador del Mercado Ibérico de Energía es el que actualiza la información diaria del mercado energético en el país

Conoce las mejores horas del

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 7 septiembre

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Triplex de la Once sorteo

Tarta de queso cottage al horno: una versión proteica y saludable de la receta tradicional

Es una opción menos calórica e ideal para diferentes contextos

Tarta de queso cottage al
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un autocar con unos 60

Un autocar con unos 60 pasajeros vuelca en Barcelona: hay 53 heridos, dos de ellos graves

Los senadores acumulan un patrimonio inmobiliario de 540 casas y casi el 60% tiene más de una: la popular María Salom lidera la lista con 10 inmuebles

El dron de Airbus diseñado y construido al 100% en España está listo para iniciar sus pruebas: el Ejército lo incorporará en 2027

La Fiscalía advierte del aumento “exponencial” del riesgo sanitario por la venta de medicamentos en redes sociales: se disparó con la pandemia

Un inspector de Policía advierte sobre cómo debe actuar la seguridad ante un robo en un supermercado: “Espera a la línea de cajas”

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 7 septiembre

Los mejores bancos extranjeros para abrir una cuenta desde España

Resultados ganadores del Super Once del 7 septiembre

DEPORTES

Israel Premier Tech elimina el

Israel Premier Tech elimina el nombre de su país del maillot de la Vuelta: “El uniforme se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado”

Alcaraz busca cambiar su historia con Djokovic en pista dura y pasar a la final en el US Open, el torneo que le convirtió en número uno

Oscar Piastri, sobre las comparaciones con Michael Schumacher: “Lo acepto”

A qué hora y dónde ver el partido disputado en Sofía entre España y Bulgaria de clasificación para el Mundial 2026

El homenaje de Ferrari a Niki Lauda, uno de los mejores pilotos de la historia de la F1: así será la decoración del monoplaza para el próximo Gran Premio