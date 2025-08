Estas son las comunidades autónomas con más absentismo laboral

Trabajadores en una oficina.

El absentismo laboral se ha convertido en una variable clave para entender la salud del mercado de trabajo en España. Más allá de los indicadores tradicionales como el paro o la contratación, las ausencias en el entorno laboral (tanto justificadas como no justificadas) reflejan dinámicas complejas que involucran factores económicos, sociales, organizativos e incluso culturales.

La tasa de absentismo laboral en España alcanzó el 7% durante el primer trimestre de 2025, según los datos publicados por Randstad en un reciente informe que analiza este fenómeno en el mercado laboral español. Este porcentaje se calcula teniendo en cuenta las horas no trabajadas sobre el total pactado debido a ausencias justificadas y no justificadas, equivale en este periodo a 1.523.578 personas de media cada día que no acudieron a su puesto de trabajo y presenta notables diferencias entre regiones.

Las comunidades que más faltan al trabajo

Canarias y País Vasco encabezan la lista con los niveles más altos de absentismo, ambos con una tasa del 9,1%. En el caso de Canarias, la cifra supone una variación de 0,7 puntos respecto al periodo anterior, mientras que en el País Vasco aumenta en 0,3 puntos. Cantabria se sitúa en tercer lugar con un absentismo del 8,7%, seguida por Galicia, que alcanza el 8,3%, y Asturias, con un 8,1%.

La Región de Murcia se sitúa inmediatamente debajo en la tabla y registra una tasa del 7,6%, mientras que Navarra anota un 7,2%. A continuación y todavía por encima de la media nacional, aparecen Aragón, Castilla-La Mancha y Cataluña, todas con un absentismo laboral del 7,1%, apenas por encima de Castilla y León (7%).

Baleares, la tasa de absentismo más baja

La Comunidad Valenciana es la primera en registrar un nivel de absentismo inferior al promedio del país, con tasas del 6,7%. En el grupo con menores niveles de absentismo figuran también Extremadura (6,6%), La Rioja (6,5%), Andalucía (6,4%) y la Comunidad de Madrid (6,2%). Baleares es la comunidad donde menos horas pactadas no se han trabajado en lo que va del año, con una cifra del 5,6%, significativamente inferior a la media nacional.

Empleados trabajando.

El análisis territorial refleja una concentración de las tasas más elevadas en el norte y noroeste peninsular. En contraste, las comunidades del sur y Baleares muestran menos incidencia del absentismo. Las causas detrás de estas diferencias pueden estar relacionadas con factores económicos, sectores predominantes en cada zona y el tipo de empleo mayoritario.

El absentismo, por sectores

Más allá de las diferencias territoriales, existen marcadas disparidades en función del tipo de actividad laboral que se realiza. Dentro de los sectores con mayor absentismo laboral, las actividades postales y de correos lideran la lista con una tasa del 12,5%. Le siguen los servicios a edificios y actividades de jardinería, con un 11,5%. Otros sectores que presentan niveles altos son los servicios sociales sin alojamiento y el tratamiento de de residuos, ambos con un 11,1%, y la asistencia en establecimientos residenciales, con un 11%.

El sector de juegos de azar y apuestas registra un 10,8%, cifra igual a la de seguridad e investigación, que además muestra el mayor crecimiento interanual, con un aumento de 2,2 puntos porcentuales. Por su parte, las actividades sanitarias alcanzan el 10,5%. Los sectores industriales como la fabricación de vehículos de motor llegan al 10,3%, mientras que la metalurgia y fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones marca un 9%.