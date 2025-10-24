Cinco mitos que la gente cree sobre los bomberos: “No salvamos gatos”

Un bombero explicando su profesión (TikTok / @victorpablobombero)

Los bomberos son un cuerpo de protección civil con funciones de seguridad. Son responsables de salvar vidas mediante la extinción de incendios y la prestación de asistencia médica. Más allá de su labor ante los fuegos, estos profesionales tienen muchas otras tareas como la vigilancia de situaciones peligrosas, prevención y la formación.

En su trabajo es habitual recurrir a los tópicos que muchas veces se puede ver en series de ficción acerca de que se encargan de rescatar gatos en situaciones de peligro o que no conocen el miedo. Nada más lejos de la realidad, para ello, el bombero y entrenador Víctor Pablo, ha compartido a través de su canal de TikTok (@victorpablobombero), un vídeo explicando algunas creencias falsas sobre su profesión, en el que también destaca otras de sus funciones.

Una de las principales creencias sobre su labor es el rescate de los gatos, principalmente de edificios o de árboles. Ante ello, Víctor Pablo inicia el vídeo comentando lo siguiente: “Los gatos bajan solos, nosotros no salvamos gatos. Cuando vamos, los gatos siempre saltan”.

Más allá de las emergencias

Otro mito extendido acerca de los bomberos es que únicamente trabajan en situaciones de emergencia, “eso no es verdad”, comenta el profesional. Además, añade que ellos trabajan desde que llegan a su puesto, ya sea realizando labores de mantenimiento, revisiones, formación o prácticas. En lo que Pablo está de acuerdo con esta teoría, es que solo se montan en los camiones para las situaciones de emergencia, por lo que es probable que los ciudadanos lo entiendan como su única labor.

“Los bomberos siempre están en forma”, destaca el autor del vídeo. Su respuesta a esta creencia destaca también algunos matices: “La mayoría de las veces sí, pero hay veces que no. Hay bomberos que están atravesando situaciones difíciles, tienen lesiones, problemas familiares. Hay que ser un poco comprensivos”.

Todo el día apagando fuegos

Es bien conocido el desempeño de los bomberos en la lucha contra los incendios, sobre todo en las situaciones extremas como las que se suelen vivir en la época de mayor riesgo. Sin embargo, su labor va más allá de esto.

El siguiente punto que destaca en el vídeo es el mito de que solo trabajan apagando fuegos todos los días, pero al igual que con el resto de puntos, Víctor Pablo es claro al respecto: “Eso no es verdad. La mayoría de nuestras intervenciones son rescates, emergencias médicas o accidentes. El fuego es solo una parte de nuestras intervenciones”.

Por último, Víctor Pablo aclara el pensamiento de que los bomberos no tienen miedo, y es que no es real, ya que es posible que lo tengan, pero concluye: “Lo que pasa es que cuando trabajas con un grupo de compañeros que están muy bien preparados, pues el miedo se reduce”.

Vídeo de hace unas semanas durante las lluvias en Cataluña

Los bomberos representan un servicio de emergencia esencial que va más allá de los incendios. Es fundamental valorar esta labor técnica y multidisciplinar, disponible para la ciudadanía las 24 horas del día, los 365 días del año. En España es posible contactar con ellos a través del número de emergencias 112.

Se estima que en España hay cerca de 39.400 efectivos en todo el país, con un porcentaje considerable de voluntarios, según Eurostat, compuesto en su mayoría por hombres. También se cuenta los forestales o los pertenecientes a servicios municipales y autonómicos que desempeñan esta labor, lo que subraya la importancia de la formación continua para mantener la seguridad y protección de la ciudadanía en todo momento.