España

Bomberos, drones y voluntarios para encontrar a un joven de 22 años con espectro autista desaparecido en la sierra de Guadarrama, Madrid

Desde Bomberos Comunidad de Madrid se ha establecido un Puesto de Mando Avanzado en Miraflores de la Sierra para coordinar los efectivos desplegados en la búsqueda

Bomberos de la Comunidad de Madrid llevan desde la tarde de este sábado buscando a un joven de 22 años con trastorno del espectro autista desaparecido en Bustarviejo. Según los hechos, el desaparecido estaba regresando a su casa con un grupo con el que salió a hacer un paseo, cuando se separó. La búsqueda continúa esta mañana, según han informado desde Emergencias Comunidad de Madrid 112.

Hasta 10 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid han participado toda esta noche en la búsqueda y tres helicópteros estuvieron durante la tarde del sábado volando hasta el ocaso, además de miembros del GERA, el Grupo Especial de Rescate en Altura, que continúan la búsqueda y del GED, el Grupo Especial de Drones, que participa durante la noche con la ayuda de la cámara térmica.

Un Puesto de Mando Avanzado

Debido a la urgencia de resolver lo ocurrido, desde Bomberos Comunidad de Madrid se estableció desde ayer un Puesto de Mando Avanzado en Miraflores de la Sierra para coordinar los efectivos desplegados en la búsqueda.

“El Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid estamos colaborando y coordinando una búsqueda desde las doce y media del mediodía” de este sábado, ha explicado Alfonso Segura, miembro de este cuerpo.

A la una de la madrugada continuaban con la búsqueda, que se está llevando a cabo “con una inmensa ayuda de voluntarios que se han presentado aquí altruistamente. Entre setenta y ochenta personas se han dividido en equipos y los miembros del Grupo Especial de Rescate en Altura, GERA, hemos hecho pequeños conjuntos de personas que liderados por un GERA”.

Además, han estado interviniendo durante la noche Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid y miembros del ERIVE y de las protecciones civiles de Miraflores, Guadalix de la Sierra, Navalafuente, El Molar y El Boalo, junto con el GREIM de Guardia Civil, Cruz Roja de Montaña, policías locales de los pueblos de la zona y SUMMA 112 en preventivo.

Desde primera hora de esta mañana, se han incorporado tres helicópteros, cruz roja de montaña y unidades caninas. “Estamos intentando peinar todas las zonas posibles en las que esta persona podría entrar y continúan los medios aéreos barriendo para intentar localizarle”, relata Luis Rincón, del cuerpo de Bomberos de Comunidad de Madrid.

