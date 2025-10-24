España

El ciclista Bradley Wiggins rompe el silencio en ‘The Chain’: confesiones sobre abuso, adicción y la relación tóxica con su padre

El ciclista británico ganador del Tour de Francia reveló detalles sobre su polémica vida en su autobiografía

Por Jose Manuel Rodríguez Camarero

Guardar
Bradley Wiggins. EFE/ALEJANDRO ERNESTO/Archivo
Bradley Wiggins. EFE/ALEJANDRO ERNESTO/Archivo

El ciclista británico Bradley Wiggins, campeón del Tour de Francia en 2012 (el primer británico en lograrlo) y cinco veces medallista de oro olímpico, ha presentado su autobiografía The Chain, que guarda impactantes revelaciones sobre su vida más allá del ciclismo. En el libro, Wiggins abre una línea directa tanto al logro como al dolor, comentando el abuso sexual que sufrió en su adolescencia, la difícil relación con su padre y los años de autodestrucción que le siguieron tras su retirada.

Wiggins alcanzó la cima del ciclismo mundial en 2012 con la victoria en el Tour de Francia y sus múltiples éxitos olímpicos y mundiales, que lo consagraron como uno de los grandes nombres del deporte británico. Sin embargo, en The Chain revela que esa cumbre convivía con grietas profundas en su interior. Según la sinopsis editorial y entrevistas recientes, el libro “trayectoria de gloria, abismo y reconstrucción”, plantea cómo el éxito por fuera ocultaba una vida fracturada.

Una de las revelaciones más duras es que cuando tenía unos 13 años fue víctima de “grooming” (acoso sexual), por parte de un entrenador. Wiggins afirma que: “me prepararon cuando era joven, tendría unos 13 años, y nunca lo acepté del todo”. Añade que el impacto de ese abuso lo afectó en la adultez. Además, señala que no lo denunció en su momento porque su padrastro era violento, lo que limitó su capacidad de confidencia.

Este trauma inicial, junto con una infancia marcada por la distancia con su padre, aflora en el relato como un factor que empujó a Wiggins a refugiarse en la bicicleta, a buscar una identidad fuera de su hogar, a intensificar el entrenamiento y los logros como vía de escape.

Adicción, medallas y autodestrucción

Tal y como cuenta Wiggins, su vida después del deporte profesional fue una caída libre hacia la autodestrucción. En The Chain confiesa que se convirtió en lo que él define como un “adicto funcional”: “Había veces en que mi hijo pensaba que me iban a encontrar muerto por la mañana”. Revela también que cuando ya no competía tenía un problema muy serio con la cocaína.

Bradley Wiggins con el trofeo
Bradley Wiggins con el trofeo en París REUTERS/Jerome Prevost

Uno de los episodios más simbólicos que narra es que utilizó su medalla de oro olímpica como superficie para esnifar cocaína, una imagen cruda que él mismo describe como “orinar sobre mi propio logro”. En una entrevista con The Times explica: “Estaba drogado la mayor parte del tiempo durante muchos años. Hice una línea de cocaína sobre mi medalla de oro”.

El vacío tras la retirada y el freno de la rutina deportiva lo dejaron sin un “yo” claro. Este tramo negro, considerado como el más infeliz de su vida, incluyó su bancarrota, el consumo imparable y la ruptura de figuras cercanas. El relato va más allá de la adicción, ya que habla de odio propio, sabotaje consciente y una lucha contra sí mismo que tardó años en reconocer.

La reconstrucción

El final del libro apunta a un camino de reconstrucción. Wiggins aclara que fue víctima de sus propias elecciones y que ahora tiene mucho más control sobre sí mismo. Indica que recibió ayuda, algunas propuestas como la de Lance Armstrong para financiar el tratamiento y que ya no bebe vino, ya que cuando bebía acababa comprando drogas.

También aborda la muerte de su padre, Gary Wiggins, exciclista australiano, quien fue hallado inconsciente en una calle de Aberdeen (Nueva Gales del Sur) en enero de 2008 y murió horas después por una lesión en la cabeza. Ante ese suceso, Wiggins comentó: “Fue un asesinato, no tengo dudas”.

El libro y las entrevistas describen que ahora Wiggins vive con estructura, se despierta a las 6:15 horas, hace ejercicio, cuida su salud y sigue terapia. Según él: “he empezado a vivir como si fuera profesional otra vez” en términos de hábito y rutina.

El relato de Wiggins rompe la narrativa de campeón imbatible. Muestra que el éxito deportivo no está exento de vulnerabilidad. Al confesar abusos, adicción y crisis personal, abre una puerta para que se hable de salud mental, del impacto de la infancia en el rendimiento y del coste personal de la élite.

Temas Relacionados

CiclismoBradley WigginsTour de FranciaAdiccionesDrogasAbusosEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

La Guardia Civil incauta 1,7 toneladas de hachís en una persecución a toda velocidad en alta mar: el espectacular vídeo

Cádiz es el principal foco de entrada de la dorga desde el norte de África

La Guardia Civil incauta 1,7

Castaño de guayaba, la planta conocida como “el árbol del dinero” por su atracción de la buena suerte y la prosperidad

Resistente y de fácil mantenimiento, la ‘Pachira aquatica’ es capaz de adaptarse fácilmente a interiores, lo que la hace perfecta para tener en casas u oficinas

Castaño de guayaba, la planta

Richard Gere y Alejandra Silva regresan a Estados Unidos tras un año viviendo en España: abandonan su mansión en La Moraleja

La pareja tenía en mente pasar varios años instalados en Madrid, pero han regresado al país norteamericano antes de lo previsto

Richard Gere y Alejandra Silva

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Los números que dieron fortuna

La reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, conjuntan sus looks en las audiencias previas a los Premios Princesa de Asturias 2025

Para esta cita tan señalada, la esposa de Felipe VI y sus hijas han optado por lucir un conjunto de dos piezas en diferentes tonalidades

La reina Letizia, la princesa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional advierte de

La Policía Nacional advierte de las precauciones que hay que tener a la hora de sacar dinero en efectivo: “Intentarán desviar tu atención”

Investigan al presidente de Sidenor por la venta de acero a una empresa de armas de Israel

La Fiscalía investiga una supuesta manipulación en los historiales médicos tras los fallos del cribado en Andalucía

Así funcionan los VIDOC, el vehículo de la Policía Nacional en el que puedes renovar el DNI

De los Eurofighter a los F-18: todos los aviones del Ejército del Aire y otros países desplegados en Canarias para el ejercicio ‘Ocean Sky’

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Descubre gratis cuánto vale tu casa: el nuevo portal del Notariado revela el precio real de mercado de las viviendas

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1 de este 24 octubre

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

DEPORTES

Lamine Yamal calienta el Clásico

Lamine Yamal calienta el Clásico entre Real Madrid y Barcelona: “Roban, se quejan...”

El Gobierno de Navarra, obligado a permitir la participación de Israel en el campeonato internacional de Trampolín ante las posibles sanciones

Previa de LaLiga: Real Sociedad vs Sevilla

La ATP abre las puertas del circuito de tenis a Arabia Saudí con un Masters 1000: el torneo comenzará a disputarse en 2028

Las otras dos ocasiones en las que el Tour de Francia empezó su recorrido en España