España

Spotify España: las 10 canciones más escuchadas de hoy

Spotify se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming musical

Por Infobae Noticias

Guardar
Estos son los títulos más
Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Spotify. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lista de los sencillos más reproducidos

1. Me Mareo (w JC Reyes)

Kidd Voodoo

La canción de Kidd Voodoo se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 320.192 reproducciones, motivo por el cual sigue en la primera posición.

2. TU VAS SIN (fav)

Rels B

«TU VAS SIN (fav)» de Rels B es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 302.591 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

Tras acumular 278.627 reproducciones, «YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)» de Ovy On The Drums se mantiene en tercer lugar.

4. La Plena

W Sound

«La Plena», interpretado por W Sound, ocupa el cuarto lugar de la lista, tras lograr 273.476 reproducciones.

5. YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)

Blessd

«YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)», interpretado por Blessd, ocupa el quinto lugar de la lista, tras lograr 265.873 reproducciones.

6. no tiene sentido

Beéle

«no tiene sentido» de Beéle es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 257.944 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la sexta posición.

7. SUPERESTRELLA

Aitana

«SUPERESTRELLA» de Aitana se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 256.320 reproducciones, motivo por el cual continúa en la séptima posición.

8. QLOO (w Kreamly)

Young Cister

Tras acumular 255.940 reproducciones, «QLOO (w Kreamly)» de Young Cister se mantiene en octavo lugar.

9. AURORA (w De La Rose)

Mora

Tras acumular 241.972 reproducciones, «AURORA (w De La Rose)» de Mora se mantiene en noveno lugar.

10. Golden (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)

HUNTR/X

«Golden (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)», interpretado por HUNTR/X, ocupa el décimo lugar de la lista, tras lograr 233.944 reproducciones.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Los artistas y canciones más escuchados en España durante el último año

Spotify se ha convertido en
Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

Myke Towers se ha consolidado como el artista más escuchado en España durante 2024, según un informe reciente. Con éxitos como "La Falda", el reguetonero puertorriqueño ha logrado captar la atención del público, destacándose como una figura influyente en el género urbano. Este logro lo coloca por delante de otros artistas populares como Bad Bunny y Feid, quienes ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente en el ranking de popularidad.

En cuanto a las canciones más reproducidas en el país, el tema "Si Antes Te Hubiera Conocido" de KAROL G lidera la lista. Esta balada urbana ha conquistado a la audiencia española, manteniéndose en el primer puesto durante varios meses. Le sigue "LUNA" de Feid, mientras que "LA FALDA" de Myke Towers ocupa el tercer lugar. Completan el top cinco "BADGYAL" de SAIKO, JC Reyes y Dei V y "X’CLUSIVO - REMIX" de Gonzy, SAIKO y Arcángel.

El panorama musical en España durante 2024 ha estado marcado por una notable diversidad, con la presencia de artistas emergentes y colaboraciones que han marcado tendencia. Además de Myke Towers, otros nombres destacados en el ámbito musical incluyen a SAIKO, Quevedo, Anuel AA y KAROL G, lo que demuestra que el reguetón y el trap continúan siendo los géneros preferidos por el público español.

Este año, la música urbana ha mantenido su dominio en las listas de reproducción, reflejando un cambio en las preferencias musicales del país. La influencia de artistas internacionales y la producción local han contribuido a un paisaje sonoro vibrante y en constante evolución, que sigue capturando la atención de los oyentes en España.

Temas Relacionados

SpotifyStreamingMúsicaEspaña-televisiónNoticias

Últimas Noticias

Alertan por presencia de gluten no declarado en bulgur integral ecológico de la marca La Finestra Sul Cielo

Se recomienda a aquellas personas con problemas derivados de la ingesta de gluten que no consuman este producto

Alertan por presencia de gluten

El pastel 5-4-3-2-1, una receta rápida y sencilla con la que puedes sorprender a tus invitados

Este pastel admite variantes con gusto: yogur, chocolate, ralladura de limón o canela son algunos ingredientes extra

El pastel 5-4-3-2-1, una receta

Pedro Sánchez pide en la cumbre del Consejo Europeo un fondo para la construcción de vivienda protegida en Europa

La cumbre de los Veintisiete debate por primera vez el tema de la crisis habitacional del continente, tras subir el precio de las casas en la última década un 58% en la UE y un 72% en España

Pedro Sánchez pide en la

Una estudiante alquila una casa y, al llegar, está ocupada por turistas: así es la estafa que se ha popularizado en Italia

No es la primera vez que ocurre en Florencia y los expertos prevén un auge de este método

Una estudiante alquila una casa

No consuma este producto: Detectan salmonela en cúrcuma en polvo de la marca Ali Baba

La AESAN divulgó una alerta sanitaria para evitar que se consuma este producto contaminado

No consuma este producto: Detectan
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La justicia niega la nacionalidad

La justicia niega la nacionalidad española a una descendiente de judíos sefardíes porque los documentos que presentó no tienen “la relevancia que se pretende”

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la DANA, tendrá que declarar el 3 de noviembre como testigo

Las últimas apariciones de Antonio Tejero: la exhumación de Franco, un manifiesto para ensalzar su legado y ataques al Gobierno

La familia de Antonio Tejero desmiente la muerte del autor del golpe de Estado: “Estoy ahora mismo de su mano. Rezamos”

Condenado a cinco años de prisión un abuelo por abusar sexualmente de su nieta de nueve años en el piso de Vigo en el que vivían

ECONOMÍA

Pedro Sánchez pide en la

Pedro Sánchez pide en la cumbre del Consejo Europeo un fondo para la construcción de vivienda protegida en Europa

El fabricante del montacargas utilizado en el robo del Museo del Louvre aprovecha para publicitar su material: “Cuando hay que hacer las cosas rápido...”

Francisco Franco, abogado penalista: “Estos son los errores más comunes que cometen todos los conductores al recibir una multa”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Precio de la luz estará muy cara este 24 de octubre: estas serán las tarifas por horas

DEPORTES

Iker Casillas habla de su

Iker Casillas habla de su relación con José Mourinho: “La gente se queda con el hate, pero con el tiempo todo cambia”

El regalo de Modric a los jugadores del AC Milan para evitar una novatada: “Llegó y nadie le dijo nada”

La FIA sufre un hackeo y se filtran los datos confidenciales de los pilotos de Fórmula 1

El mural de Djokovic es vandalizado en Belgrado tras su apoyo a las protestas juveniles y su traslado a Grecia

El entrenador de Islam Makhachev sabe cuál es el punto débil de Ilia Topuria: “Es casi el paquete completo”