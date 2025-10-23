Seis años de la princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias: de su debut con un vestido infantil al elegante traje de inspiración Letizia

La princesa Leonor en los premios Princesa de Asturias (INFOBAE ESPAÑA).

Este año, la princesa Leonor afronta una nueva edición de los Premios Princesa de Asturias. La hija de Felipe VI asume esta gala con una gran ilusión, ya que se trata de su último año en la formación militar que le ha instituido su padre. La joven, cuyo debut llegó en 2019, ha demostrado ser un referente no solo por su educación y sus responsabilidades como heredera, sino también en su evolución estilística, convirtiéndose en un icono de elegancia entre las jóvenes royals europeas.

Hace seis años, la entonces adolescente de trece años se estrenaba en el Teatro Campoamor de Oviedo con un vestido de tweed azul brocado y unas delicadas bailarinas doradas de la firma Pretty Ballerinas. Su primer discurso dejó huella: “Hoy es un día muy importante en mi vida, que he esperado con mucha ilusión”, dijo ante un público emocionado, mostrando una compostura y seguridad inusuales para su edad. Desde aquel debut, cada aparición de Leonor es seguida con atención por la sociedad y los medios, analizando hasta el último detalle de sus estilismos.

A lo largo de estos años, Leonor ha dejado atrás la imagen infantil para consolidar un estilo que combina sobriedad, elegancia y modernidad. A diferencia de algunas jóvenes de su edad, no busca ser influencer; su influencia es natural y silenciosa, y muchos de los modelos que luce se agotan en las tiendas en pocas horas. Su mejor accesorio sigue siendo su sonrisa, capaz de conquistar al público incluso en los actos más formales.

Su estatura, cercana a los 1,70 metros, y su porte elegante le permiten experimentar con distintos cortes y alturas de tacón, adaptándose con facilidad a la formalidad de los eventos institucionales. Incluso ha llevado uniforme militar en actos oficiales, como en los últimos años de la Fiesta Nacional, pero en Oviedo vuelve a apostar por la sofisticación de los trajes y vestidos, dejando atrás la rigidez de los uniformes.

Repaso a sus looks en los Premios

2019: el debut inolvidable de Leonor

Su primer año se estrenó con un vestido azul pastel de silueta corola, talle ceñido y falda tableada, acompañado de unas bailarinas doradas. Aquel look reflejaba la ternura de la niña que apenas rozaba los 14 años, con un peinado de ondas suaves y un maquillaje discreto.

La princesa Leonor en los 'Premios Princesa de Asturias 2019' (AGENCIA EFE).

2020: elegancia en tiempos de pandemia

Durante la ceremonia marcada por la COVID-19, Leonor sorprendió con un conjunto champagne de cuerpo brocado con bordados dorados y falda lisa por debajo de la rodilla, combinado con tacones bajos nude. La elección transmitía madurez sin perder la delicadeza propia de su juventud.

Doña Sofía; la Princesa Leonor; los Reyes Felipe y Letizia; y la Infanta Doña Sofía, posan en una fotografía a su llegada al acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2020, en el Hotel de la Reconquista, Oviedo, Asturias (España), a 16 de octubre de 2020. La celebración de esta 40 edición cuenta con aforos reducidos y estrictas medidas de seguridad para evitar el riesgo de contagio del coronavirus. (Jorge Peteiro / Europa Press).

2021: un diseño rompedor

En 2021, la joven optó por un vestido corto con estampado geométrico y volantes, de Bgo & Me, con corte a la altura de la cadera. Combinado con zapatos acharolados de tacón medio, su estilismo fue considerado uno de los más originales y aplaudidos de su trayectoria.

La princesa Leonor en los 'Premios Princesa de Asturias 2021' (AGENCIA EFE).

2022: el momento que Leonor apostó por un aire lady

Leonor eligió un vestido bicolor en blanco y negro de Michael Kors, por encima de la rodilla, con manga ligeramente abullonada. Salones destalonados y un peinado recogido pero juvenil complementaron el look, equilibrando madurez y frescura.

La princesa Leonor en los 'Premios Princesa de Asturias 2022' (IMAGEN DE ARCHIVO).

2023: sofisticación española

La heredera apostó por un traje azul marino de Moisés Nieto con top peplum y falda plisada. Los zapatos destalonados de Mascaró y los pendientes de oro blanco con topacios y diamantes dieron un toque de lujo discreto, consolidando su imagen como referente de estilo joven y contemporáneo.

La Reina Sofía, la Princesa Leonor, el Rey Felipe, la Reina Letizia y la Infanta Sofía a su salida a la entrega de los 'Premios Princesa de Asturias 2023', a 20 de octubre de 2023. (EUROPA PRESS).

2024: un estilo ‘Letizia’

Leonor sorprendió con un traje negro de sastrería impecable, reflejo del estilo elegante y atemporal de su madre, la reina Letizia. La elección mostraba su madurez estilística y su capacidad de asumir la formalidad del evento con naturalidad.

(I-D) La reina Sofía, la princesa Leonor, el rey Felipe VI, la reina Letizia y la infanta Sofía, a su salida de la ceremonia de entrega de los 'Premios Princesa de Asturias 2024' en el Teatro Campoamor, a 25 de octubre de 2024, en Oviedo, Asturias (España) (Xuan Cueto / Europa Press)