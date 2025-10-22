España

Un adiestrador canino advierte de los peligros de ‘Halloween’ para tu perro: “Se puede ver sobrepasado por ese ambiente”

Así puedes adaptarte a las necesidades de tu mascota durante la festividad

Aarón Caballero Illescas

Por Aarón Caballero Illescas

Montaje de Infobae en el
Montaje de Infobae en el que aparece el adiestrador canino

Dentro de unos días tendrá lugar Halloween, una festividad que tiene mucho éxito entre los más jóvenes. Esta es una ocasión para disfrazarte y ver a tus amigos y familiares.

Aunque la noche del 31 de octubre sea una oportunidad para disfrutar, lo cierto es que las mascotas pueden sufrir más de lo que se cree. Esto es algo de lo que ha advertido un adiestrador canino en uno de los últimos vídeos que ha subido a su cuenta de TikTok (@masqueguau).

Consecuencias para tu perro

“Se puede ver sobrepasado por ese ambiente”, afirma el especialista al principio. Lo cierto es que las luces, disfraces, ruidos y reuniones sociales pueden provocar estrés y ansiedad a tu mascota. Esto se debe, entre otros factores, a que los perros no entienden que son sustos ficticios y se sienten amenazados.

Por este motivo, es importante saber si tu perro está preparado. En caso de que creas que no tolera bien estar con tanta gente, debes evitar las reuniones sociales tan intensas.

Además, dependiendo de dónde vivas, debes adaptar los paseos. Si en tu barrio es habitual que la gente asuste a otras personas por la calle, el experto recomienda dar paseos más cortos y que sean cerca de casa.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el uso de disfraces en los perros. Poner un atuendo a un animal puede causarle incomodidad, estrés e incluso ansiedad, ya que se le está tratando como un objeto para generar risas o grabar vídeos para redes sociales.

A diferencia de un abrigo u otro tipo de prendas que le protegen del frío, los disfraces no aportan ningún beneficio real al animal y, por el contrario, pueden afectar a su bienestar físico y emocional. Esto puede hacer que se sienta incómodo e inseguro.

Estas son las razas de perros más comunes en España

Disfruta de ‘Halloween’ con tu perro de forma segura

Aunque Halloween implique luces, música y actividades intensas, esto no es un impedimento para pasártelo bien con tus mascotas. Una de las recomendaciones principales es crear un entorno controlado dentro de casa, donde el perro pueda estar presente sin sentirse sobrepasado.

Por ejemplo, habilitar una habitación tranquila con su cama, agua y juguetes permite que participe del ambiente sin estar expuesto a ruidos fuertes o sustos inesperados. Otra estrategia útil es planificar las salidas y actividades en momentos que haya menos gente en la calle, evitando paseos durante los picos de ruidos o disfraces en la calle.

También es recomendable reforzar conductas positivas con premios y caricias cuando el perro se muestre relajado ante situaciones que podrían ser estresantes. Para aquellos que quieran compartir la celebración, se puede involucrar al animal con juegos adaptados o pequeños retos que lo mantengan entretenido.

Además, es importante controlar su dieta, evitando que ingiera chocolate, caramelos u otros productos tóxicos para su salud y bienestar. La clave está en respetar sus límites, ofrecer alternativas tranquilas y asegurarse de que se sienta protegido y acompañado durante toda la celebración.

Temas Relacionados

MascotasPerrosPerros y GatosHalloweenEspaña-SociedadEspaña Noticias

