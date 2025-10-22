España

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas 22 de octubre

Además del valor promedio de las gasolinas en España, consulta los costos más bajos

Por Infobae Noticias

Desde gasolina y hasta diésel, aquí el precio de los principales combustibles (Infobae)

Antes de llenar el tanque de tu automóvil, checa cuáles son el precio de la gasolina, el gasóleo y diésel en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de octubre registrados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,659 euros el litro

Precio mínimo: 1,239 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,669 euros el litro

Precio mínimo: 1,249 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,709 euros el litro

Precio mínimo: 1,299 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,779 euros el litro

Precio mínimo: 1,489 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,529 euros el litro

Precio mínimo: 1,185 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,619 euros el litro

Precio mínimo: 1,195 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,634 euros el litro

Precio mínimo: 1,259 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,779 euros el litro

Precio mínimo: 1,395 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,647 euros el litro

Precio mínimo: 1,288 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,726 euros el litro

Precio mínimo: 1,299 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,676 euros el litro

Precio mínimo: 1,335 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,554 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,575 euros el litro

Precio mínimo: 1,185 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,649 euros el litro

Precio mínimo: 1,195 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,604 euros el litro

Precio mínimo: 1,259 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,709 euros el litro

Precio mínimo: 1,589 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,554 euros el litro

Precio mínimo: 1,185 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,629 euros el litro

Precio mínimo: 1,205 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,604 euros el litro

Precio mínimo: 1,265 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,43 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,549 euros el litro

Precio mínimo: 1,249 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,649 euros el litro

Precio mínimo: 1,479 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,584 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,718 euros el litro

Precio mínimo: 1,589 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de la gasolina
El precio de la gasolina cambia todos los días (Europa Press)

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

