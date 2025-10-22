España

Polonia frena un supuesto intento de sabotaje ruso en bases militares y detiene a ocho sospechosos

El primer ministro, Donald Tusk, confirmó el pasado martes la operación

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Guardar
Base militar cerca de Zamosc,
Base militar cerca de Zamosc, Polonia (REUTERS/Kacper Pempel)

La seguridad de Polonia se ve amenazada por las incursiones, interferencias y espionajes rusos desde hace tiempo. La entrada de aeronaves en su espacio aéreo hizo saltar las alarmas y, desde entonces, se han mantenido activadas. Uno de los últimos casos que han denunciado es la detención de ocho sospechosos de organizar un sabotaje en bases o edificios militares nacionales.

El primer ministro, Donald Tusk, confirmó el pasado martes la operación, llevada a cabo por la Agencia de Seguridad Interna (ABW), en coordinación con otros servicios de seguridad tanto a nivel nacional como local. Según el medio Tvn24, las investigaciones involucran un reconocimiento de infraestructuras estratégicas, incluidas bases militares y otros objetivos de alta importancia considerados críticos por las autoridades.

Las tropas de Putin atacaron Ucrania pero sus aeronaves no tripuladas también cruzaron la frontera polaca

Intento de sabotaje ruso en Polonia

La actuación de las fuerzas de seguridad polacas responde a una investigación en marcha centrada en la identificación de posibles amenazas sobre instalaciones consideradas clave para la defensa y el funcionamiento del país. Tomasz Siemoniak, ministro coordinador de Servicios Especiales, detalló a tvn24 que los detenidos estarían implicados en la planificación y preparación de operaciones de sabotaje.

El ministro explicó que los sospechosos habían iniciado labores de recopilación de información sobre infraestructuras estratégicas, lo que incluía tanto bases militares como otros emplazamientos vinculados a la seguridad nacional. Según Siemoniak, la recogida de este tipo de datos formaba parte de un proceso más amplio cuya finalidad era organizar y ejecutar posibles ataques en territorio polaco.

Algunas de las actividades detectadas consistían en vigilar desplazamientos dentro y fuera de las instalaciones, identificar rutas de acceso y documentar horarios críticos para la operativa de dichas infraestructuras. Las fuerzas de seguridad emplean diferentes métodos tecnológicos y humanos para detectar estos movimientos, reforzando así la capacidad de respuesta ante amenazas externas o actos hostiles promovidos por intereses extranjeros que buscan desestabilizar la seguridad nacional.

Polonia cierra su frontera con Bielorrusia por los ejercicios militares rusos

Contexto de máxima seguridad

Siemoniak subrayó que la ABW está trabajando de manera conjunta con el Servicio de Contrainteligencia Militar (SKW), la policía y la fiscalía polaca. Estas acciones forman parte de los esfuerzos para frenar cualquier intento de interferencia extranjera, en particular aquellos que puedan amenazar infraestructuras esenciales del país.

La operación dada a conocer por Donald Tusk se enmarca en un periodo de especial vigilancia en Polonia ante el aumento del interés extranjero por la infraestructura crítica del país. El ministro del Interior, Marcin Kierwiński, advirtió en declaraciones a la emisora Radio Zet que el riesgo de nuevos incidentes similares es elevado. Kierwiński afirmó que los servicios están actuando con mucha agresividad. “La gran mayoría de los intentos se frustran en una etapa temprana”, aseguró.

No es el primer caso similar. En fechas recientes, la fiscalía de Polonia presentó cargos formales de espionaje contra una pareja de nacionalidad rusa. Uno de estos individuos estaría además implicado en una conspiración para enviar un artefacto explosivo como paquete postal. Las autoridades polacas insisten en la importancia de reforzar la protección sobre infraestructuras estratégicas ante este tipo de episodios, que evidencian la persistencia de riesgos reales para la seguridad nacional.

Temas Relacionados

PoloniaRusiaGuerraEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

La Aemet activa las alertas ante la borrasca Benjamín: dejará “rachas de viento muy fuertes” y un “importante temporal marítimo”

El organismo público tiñe de naranja y amarillo el mapa de avisos por viento, lluvia y fenómenos costeros en la mitad del país para el jueves

La Aemet activa las alertas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Los números que dieron fortuna

Roberto Brasero se pronuncia sobre el anuncio de Pedro Sánchez para eliminar el cambio de hora: “En Madrid no sería de día hasta las 9:30”

El hombre del tiempo de Antena 3 explica lo que supondría quedarnos tanto en el horario de invierno como en el de verano a efectos de luz

Roberto Brasero se pronuncia sobre

Así debes cuidar tus rosas en otoño: “Deberás evitar realizar cortes profundos hasta finales del invierno”

Una experta en jardinería explica como cuidar los rosales durante los meses de otoño e invierno, conservándolos de forma ideal hasta la primavera

Así debes cuidar tus rosas

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 22 octubre

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La multa que podría recibir

La multa que podría recibir Rosalía por organizar un evento en vía pública sin permiso puede llegar a 600.000 euros

Sánchez y Feijóo se echan en cara sus “lapsus” tras el tropiezo de Díaz en el Senado: “Usted dijo que Huelva está en el Mediterráneo”

“Usar grilletes no siempre es obligatorio”: un inspector jefe de la Policía explica cuándo un agente debe utilizarlos

Nueva oleada de helicópteros para el Ejército: una treintena de NH90 y más aeronaves ligeras y de transporte

Así es el tramo de carretera más peligroso en España: el índice es 598 veces superior a la media nacional

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 22 octubre

La brecha norte-sur se mantiene en los hogares: el 90% de los municipios del País Vasco está entre los de mayor renta y el 91% de Murcia entre los más bajos

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si tienes un hijo, tienes un permiso retribuido en el trabajo y nadie te ha avisado”

Juanma Lorente, abogado: “Si tu médico te da el alta, pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto a la empresa”

DEPORTES

Vivió en un orfanato donde

Vivió en un orfanato donde abusaron de él y jugó con el Atlético de Madrid y el Barça hasta que las drogas acabaron con su carrera: la historia de Julio Alberto

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos