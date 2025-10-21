Detenidos en Polonia ocho sospechosos de preparar "actos de sabotaje"

Las fuerzas de seguridad de Polonia han detenido a ocho personas sospechosas de preparar actos de sabotaje en varios puntos del país, según ha anunciado este martes el primer ministro polaco, Donald Tusk, que ha recalcado que las operaciones siguen en marcha, sin que se descarten nuevos arrestos.

"La Agencia de Seguridad Interna (ABW), en colaboración con otros servicios, ha detenido durante los últimos días en varias partes del país a ocho personas sospechosas de preparar actos de sabotaje", ha dicho en su cuenta en la red social X. "El caso está en curso y se están llevando a cabo nuevas actividades operativas", ha zanjado.

Por su parte, el ministro de Servicios Especiales de Polonia, Tomasz Siemoniak, ha especificado que las sospechas giran en torno a labores de "reconocimiento de instalaciones militares y elementos críticos de infraestructura, preparación de recursos para actos de sabotaje y ejecución directa de atentados".

"La ABW coopera estrechamente con el Servicio de Contrainteligencia Militar (SKW), la Policía y la Fiscalía", ha apuntado en su cuenta en X, sin que por el momento hayan trascendido detalles sobre las identidades de los detenidos o los lugares en los que han tenido lugar las operaciones de las fuerzas de seguridad.