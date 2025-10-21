Mundo

Polonia advirtió que podría interceptar el avión de Vladimir Putin si cruza su espacio aéreo rumbo a Hungría para reunirse con Trump

El ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, advirtió que podría ejecutar la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional contra el mandatario ruso por crímenes de guerra en Ucrania

Guardar
El ministro de Exteriores de
El ministro de Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski (Dawid Zuchowicz/REUTERS)

El gobierno de Polonia advirtió este martes que evalúa la posibilidad de interceptar el avión del presidente ruso Vladimir Putin si intenta cruzar el espacio aéreo polaco hacia Hungría, adonde planea viajar para mantener una reunión con el mandatario estadounidense Donald Trump.

La advertencia se dio en el contexto de la orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra Putin por los crímenes de guerra perpetrados en Ucrania.

El ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, declaró que su país considera aplicar estrictamente la legislación internacional.

No puedo garantizar que una corte polaca independiente no emita una orden para interceptar y detener el avión con el objetivo de que el sospechoso sea entregado al tribunal de La Haya”, afirmó Sikorski durante una entrevista radial. Insistió en que Varsovia no excluye forzar el aterrizaje de la aeronave si la orden del TPI así lo exige.

El TPI emitió en marzo de 2023 una orden de detención sobre Putin por la deportación forzada de niños ucranianos desde zonas ocupadas en el contexto de la invasión rusa. La medida también involucra a la comisaria presidencial rusa para la infancia, Maria Alekseievna Lvova-Belova.

Polonia evalúa interceptar el avión
Polonia evalúa interceptar el avión de Vladimir Putin si cruza su espacio aéreo rumbo a Hungría para reunirse con Trump (Gavriil Grigorov/REUTERS)

Creo que la parte rusa es consciente de esto y, por lo tanto, si esta reunión finalmente va a tener lugar, con suerte el avión seguirá una ruta diferente”, dijo Sikorski, al tiempo que remarcó que Polonia se atiene a los tratados internacionales.

La ruta directa a Hungría normalmente requiere que la aeronave pase por espacio aéreo polaco o de otros miembros de la Unión Europea, todos firmantes del Estatuto de Roma que rige el TPI.

Sikorski mencionó alternativas por Turquía, Montenegro y Serbia, países ajenos al bloque comunitario, para evitar el sobrevuelo por países sujetos a la jurisdicción de La Haya.

El hecho de que un país de la UE invite al presidente de Rusia no solo es un desastre sino que muestra la posición del país no como parte de Occidente, sino como punto intermedio entre Occidente y Rusia”, criticó Sikorski.

Desde que la orden del TPI está vigente, Putin ha visitado varios países sin que se aplique la detención dictada por La Haya. En octubre visitó Tayikistán y antes estuvo en Mongolia, ambos miembros del tribunal internacional. En ninguno de esos desplazamientos se ejecutó la orden de arresto.

El ministro de Exteriores polaco, Radoslaw
El ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, advirtió que podría ejecutar la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional contra el mandatario ruso por crímenes de guerra en Ucrania (REUTERS/Wolfgang Rattay/Archivo)

Red de sabotaje

En paralelo, la Agencia de Seguridad Interna polaca (ABW) desmanteló una nueva red de presunto sabotaje con posibles conexiones rusas y ucranianas.

El primer ministro Donald Tusk confirmó la detención de ocho personas en distintos puntos del país acusadas de planear sabotajes e intentar perpetrar atentados terroristas, además de recopilar información sobre infraestructuras críticas y objetivos militares.

“La ABW, en cooperación con otros servicios, detuvo en los últimos días a ocho personas en diferentes partes del país, sospechosas de preparar actos de sabotaje. El caso está en desarrollo”, expresó Tusk.

El coordinador de los servicios especiales, Tomasz Siemoniak, detalló que los arrestados realizaban tareas de reconocimiento y obtenían medios para ejecutar acciones contra intereses estratégicos. En los últimos meses, la ABW arrestó un total de 55 individuos por sospechas de trabajar bajo encargo de la inteligencia rusa y llevar a cabo operaciones contra los intereses polacos.

El primer ministro polaco, Donald
El primer ministro polaco, Donald Tusk, durante una reunión extraordinaria del gobierno (AP)

La Fiscalía Nacional de Polonia abrió una investigación penal contra la Federación Rusa y sus acciones presuntamente orientadas a intimidar a la población y desestabilizar a los Estados que apoyan a Ucrania en el seno de la Unión Europea.

Como parte de estas pesquisas, las autoridades informaron que varios ciudadanos ucranianos fueron detenidos en Polonia y Rumanía por participación en un supuesto plan de sabotaje: enviaban paquetes con materiales explosivos desde Polonia a Ucrania, destinados a detonar durante el transporte o en el lugar de llegada. La Fiscalía confirmó que los explosivos fueron interceptados por autoridades rumanas antes de que pudieran ser utilizados.

(Con información de Europa Press y AFP)

Temas Relacionados

PoloniaVladimir PutinEspionaje rusoCorte Penal InternacionalÚltimas Noticias AméricaVarsoviaTribunal Penal InternacionalCrímenes de guerraRadoslaw SikorskiMaria Alekseievna Lvova-Belova

Últimas Noticias

El ex presidente francés Nicolas Sarkozy ingresó a la cárcel para cumplir una condena de cinco años

Fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a la unidad penitenciaria parisina de La Santé, tras ser hallado culpable de asociación ilícita y financiación ilegal. Su defensa dice que es víctima de una “persecución judicial”

El ex presidente francés Nicolas

El fraude de los “monster credits”: la pareja que estafó a 3.500 jubilados por más de USD 37 millones

Mark y Nicola Rowe crearon una red de oficinas falsas y promesas vacías para persuadir a miles de británicos de entregar sus ahorros a cambio de supuestos beneficios vacacionales

El fraude de los “monster

La Unión Europea acordó adelantar al 2028 la desconexión de las importaciones de hidrocarburos rusos

“Se trata de una decisión muy importante“, dijo tras el acuerdo entre los ministros de Energía de los Veintisiete el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, quien aseguró que el Ejecutivo ayudará en la transición “a todos los Estados miembros, incluidos aquellos que no apoyan la legislación”

La Unión Europea acordó adelantar

Sanae Takaichi es la primera mujer en ser designada al frente del gobierno de Japón

La nueva primera ministra reemplaza a Shigeru Ishiba, poniendo fin a un vacío político de tres meses y a las disputas internas que siguieron a la derrota electoral del Partido Liberal Democrático (PLD) en el mes de julio

Sanae Takaichi es la primera

Israel confirmó la identidad del rehén asesinado y entregado por los terroristas de Hamas el lunes por la noche

La Oficina del Primer Ministro israelí indicó que el cadáver pertenece a Tal Haimi, de 41 años, quien murió mientras defendía el kibutz Nir Yitzhak durante los ataques del 7 de octubre de 2023

Israel confirmó la identidad del
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Tinka sorprende con 11

La Tinka sorprende con 11 ganadores: ¿cuántos acertaron en el sorteo del 19 de octubre de 2025?

‘Pasapalabra’ bate récord y acumula el bote más alto de la historia del programa: el dinero por el que luchan Manu Pascual y Rosa Rodríguez

Elecciones 2025, en vivo: los últimos movimientos del Gobierno y la oposición antes de la veda

Rigen alertas por tormentas y vientos para la provincia de Buenos Aires y otras regiones: qué pasará en el AMBA

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Guerrero

INFOBAE AMÉRICA
OHLA rompe con Moody's tras

OHLA rompe con Moody's tras elevar Fitch su rating

Uno de cada cuatro españoles respiran aire contaminado por ozono en los últimos tres años, según Ecologistas en Acción

La Euroliga y la Eurocup regresarán a Israel el 1 de diciembre de 2025

La SEEN advierte sobre el descenso del consumo de yodo: "Su deficiencia afecta la función tiroidea"

El exprimer ministro francés Édouard Philippe pide a Macron que dimita: "No veo otra solución"

ENTRETENIMIENTO

Cómo la historia de Martha

Cómo la historia de Martha Hoffman en 27 noches desafía los límites entre la cordura y la autonomía personal en la vejez

Sharon Horgan reveló el inesperado momento en que un famoso director le ofreció una audición: “Simplemente se me acercó en una cafetería”

Dislexia y pasión por la actuación: Jennifer Aniston reveló los desafíos menos conocidos de su infancia y cómo influyeron en su carrera

La extraña elección de Anna Kournikova para ocultar su identidad durante una celebración familiar en Miami que generó interés mediático

Keira Knightley “enloqueció” por la fama tras Piratas del Caribe: “Entré en modo supervivencia”