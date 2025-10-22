España

El truco para eliminar el musgo de tu jardín: nutre el suelo y extrae la humedad

Las soluciones preventivas y los remedios caseros erradican el musgo que nace en espacios húmedos y a la sombra

Por Carolina Viciano

Guardar
Musgo retirado de una zona
Musgo retirado de una zona verde. / Secretaría de Ambiente

La llegada del otoño lleva consigo el aumento de la humedad, la lluvia y los muchos seres vivientes que aparecen con la nueva estación. El musgo es uno de ellos, sobre todo en lugares frescos y con sombra, ya sea en bosques, sobre las rocas o en los troncos de los árboles. No obstante, hay un lugar especialmente molesto para los amantes de la jardinería en el que crecen estos seres verdes y mullidos: el césped. ¿Pero cómo conseguir erradicar el musgo del césped?

La jardinería es un arte con muchas aristas que superar para rozar la perfección. Entre las dificultades de estas labores está la de mantener vivas las plantas, al mismo tiempo que no regarlas de más. El resultado de no prestar suficiente atención, en el caso del césped, es que la acumulación de agua produce la aparición de musgo y la escasez de esta, lo seca. Aunque, con el otoño y el aumento de las precipitaciones suele darse la primera premisa. Esta acumulación de agua es peligrosa, no solo para las plantas, sino también para el ser humano, dado que el musgo se convierte en una pista resbaladiza.

Pese a que la jardinería no sea una tarea siempre sencilla, sí lo es erradicar el musgo que puede aparecer en el césped por exceso de agua acumulada. Lo único que se necesita es aportar hierro al jardín, ya que reduce el pH del suelo y extrae la humedad. Al mismo tiempo, nutre el sustrato del césped porque actúa como micronutriente.

Dónde encontrar hierro para el jardín

La solución de aportar hierro al sustrato de césped para erradicar el musgo del jardín posee distintas soluciones para su aplicación. Estas pueden ser comerciales o caseras, dependiendo de cuánto se atreva cada amante de la jardinería a improvisar.

En lo que respecta a las propuestas comerciales, destacan tres. La primera es adquirir sulfato de hierro, un químico que acidifica el suelo. Este puede encontrarse en polvo, granulado o disuelto en agua y puede adquirirse en tiendas de jardinería. Su aplicación debería ser mensual. Por otro lado, los quelatos de hierro actúan con mayor rapidez, pero su durabilidad es menor. Este compuesto es absorbido rápidamente por el césped, igual que algunos fertilizantes líquidos con micronutrientes entre los que debe encontrarse, para cumplir el propósito planteado, hierro.

Si se quiere evitar el uso de soluciones comerciales, también hay algunos trucos manuales que pueden ser útiles. Por ejemplo, utilizando un rastrillo puede eliminarse el musgo que se encuentre a la vista. Aunque para más seguridad, puede hacerse sulfato de hierro, una solución a base de óxido que ayudará a erradicar el musgo. Esta propuesta consiste en bañar en agua objetos de metal (tornillos, por ejemplo) y dejarlos el tiempo suficiente para que se oxiden. El resultado será agua sucia repleta de hierro. Esta podrá esparcirse por el jardín o, incluso, diluirse un poco en más agua.

El chollo de regentar la cafetería de los jardines del Palacio Real: 432.000 euros de ingresos al año cuando solo se paga un canon de 39.500 euros al Estado.

También existen alternativas caseras como son las medidas preventivas. En primer lugar, debe regularse el mal drenaje que se esté dando al jardín. Este provoca encharcamientos no deseados. Por otro lado, se deben evitar las zonas de sombra en exceso, dado que no dan tiempo a que el sol seque esas zonas y acaban condensando más humedad.

Temas Relacionados

FloresEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Colegios sin techo, muebles o conexión a internet: la realidad de cientos centros educativos de la Comunidad de Madrid

Federación de Enseñanza de CCOO Madrid denuncia el “maltrato institucional” a la educación pública

Colegios sin techo, muebles o

La mejor tarta de queso manchego está en este restaurante ubicado en un pueblo ciudadrealeño rodeado de un increíble parque natural

Rufino Ruiz, del restaurante Rufy’s Neotaberna, ha sido coronado como el mejor repostero de tarta de queso manchego D.O.P. en un concurso celebrado en el VII Congreso Culinaria Castilla-La Mancha.

La mejor tarta de queso

El requisito de la actriz Itziar Ituño para escoger el lugar donde se va de vacaciones: “Nunca viajo donde opera Netflix”

‘La casa de papel’ supuso un antes y un después en su vida, tanto personal como profesionalmente

El requisito de la actriz

Los garajes se libran de pagar el ascensor, según un abogado: “Es correcto eximirle de pagar la instalación”

Natalio Valenzuela, abogado y creador de contenido, explica una de sus defensas dónde consigue que el propietario de un garaje no pague los gastos del ascensor de por vida

Los garajes se libran de

Multan a una mujer con más de 170 euros por tirar café por el desagüe: “Me parece bastante injusto”

La mujer londinense, que tiró el café por un desagüe de la calle al ver llegar su autobús, fue multada en virtud de la Ley de Protección Ambiental de Reino Unido

Multan a una mujer con
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia deniega la nacionalidad

La Justicia deniega la nacionalidad española a tres personas que alegaban discriminación al ver que sus familiares sí la consiguieron con documentos similares

El DNI permanente dejará de existir: esta es la fecha límite para renovarlo

El Gobierno se mete en la guerra Rosalía-Almeida por lo ocurrido en Callao: “Veo bien que el alcalde sea consciente de lo que él mismo ha provocado”

El personal laboral de Defensa recibirá 2.400 euros más en las nóminas de noviembre y diciembre

La Audiencia de A Coruña condena a tres cazadores por lesionar a un vecino que se quejó porque estaban disparando muy cerca de su casa

ECONOMÍA

Montse Cespedosa, asesora financiera: “Este

Montse Cespedosa, asesora financiera: “Este mes cobrarás la nómina un día o dos antes”

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 22 octubre

Juan Roig (Mercadona), Ibai, y otros empresarios que defienden pagar impuestos: “Es necesario para poder tener los servicios que recibimos”

Cuando la comida se convierte en un activo financiero: los alimentos más baratos suben un 37% mientras que los de gama alta lo hacen un 23%

DEPORTES

Vivió en un orfanato donde

Vivió en un orfanato donde abusaron de él y jugó con el Atlético de Madrid y el Barça hasta que las drogas acabaron con su carrera: la historia de Julio Alberto

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos