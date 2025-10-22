España

El consejero andaluz de Salud compara la desaparición de mamografías con la caída de la venta de entradas de La Oreja de Van Gogh

“Lamento evidentemente esa incidencia de caída, pero el día anterior lo tuvo Amazon”, ha reconocido

Elena L. Villalvilla

Por Elena L. Villalvilla

Imagen de archivo del actual
Imagen de archivo del actual consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en rueda de prensa. (Joaquin Corchero/Europa Press)

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha negado este miércoles la desaparición de su historial clínicas en la aplicación ClicSalud+ y ha acusado a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) de “provocar alarma social” al denunciar “sin pruebas” una supuesta destrucción de información médica. En declaraciones recogidas por Europa Press que ha realizado este miércoles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sanz ha insistido en que el problema registrado fue una “incidencia técnica temporal” y no la pérdida de datos, y ha comparado la caída del sistema con el ocurrido este lunes con Amazon, que hizo que no pudieran comprarse entradas para los conciertos de La Oreja de Van Gogh.

“Lamento evidentemente esa incidencia de caída, pero el día anterior lo tuvo Amazon y miren el concierto de La Oreja de Van Gogh, que había tanta expectación, pues se cayó el sistema también... Esto es una eventualidad, a nosotros en la Junta de Andalucía el sistema se nos ha caído muchas veces”, ha reconocido.

*Noticia en ampliación

