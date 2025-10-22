España

La Junta de Andalucía asegura que las mujeres afectadas por la crisis de los cribados ya pueden acceder a su historial médico

El Gobierno regional reconoció el martes un fallo informático tras la denuncia de Amama ante la Fiscalía

Lydia Hernández Téllez

Por Lydia Hernández Téllez

Guardar
La presidenta de la Asociación
La presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), Ángela Claverol, atiende a los medios de comunicación tras registrar en la Fiscalía una denuncia contra la Junta de Andalucía por "irregularidades" en el cribado del cáncer de mama. (Francisco J. Olmo / Europa Press)

La Junta de Andalucía ha dado por resuelto el fallo informático que impedía a cientos de mujeres acceder a su historial médico. A última hora del martes, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) reconocía que un error en sus servidores había ocasionado que los usuarios no pudiesen “temporalmente” consultar los historiales clínicos. El comunicado se producía horas después de que la asociación de mujeres andaluzas con cáncer de mama, Amama, solicitase a la Fiscalía investigar la desaparición y alteración de las pruebas médicas de las afectadas por la crisis de los cribados.

Según explicó su presidenta, Ángela Claverol, multitud de mujeres habían reportado problemas para consultar los resultados de sus mamografías y ecografías en aplicaciones como ClickSalud o Diraya. En algunos casos, se había modificado el diagnóstico, que cambiaba la mención de una “lesión sospechosa” de cáncer a “probablemente benigna”, o simplemente se eliminaba el nombre del radiólogo que llevaba el caso. “Estamos dejando en un estado de indefensión a muchas mujeres que quieren denunciar su caso. Es importantísimo que tengan el derecho de poder recabar sus propias pruebas y poder denunciar”, aseveró Claverol ante los medios.

En un primer momento, el actual consejero de Salud, Antonio Sanz, desmintió la denuncia de Amama y les acusó de “lanzar infundios” para desprestigiar la sanidad pública. Ante las declaraciones de Sanz, multitud de mujeres aseguraron en redes sociales que no podían acceder a los informes de sus mamografías. Horas después, la Junta reconocía un error informático ante un pico en el uso de la aplicación, que atribuyó a la denuncia de Amama.

Fuentes del SAS han asegurado a El País que la caída del sistema no ha supuesto el borrado ni la pérdida de las pruebas ni historiales clínicos de las afectadas. El servicio habría sido restablecido durante la madrugada del martes al miércoles.

Denuncias y dimisiones ante la crisis de cribados

La crisis en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (PDP-CM) ha desencadenado una serie de denuncias, dimisiones y protestas en Andalucía, con más de 20.000 mujeres potencialmente afectadas, según la denuncia presentada por el Defensor del Paciente ante la Fiscalía Superior de Andalucía. La situación ha generado una investigación de oficio por parte del Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, quien calificó de “graves disfunciones” los fallos en el sistema y expresó su “consternación” por unos hechos que, según la institución, “ponen en entredicho el principio esencial del programa: garantizar la detección precoz ofreciendo información y respuesta sanitaria en tiempo y forma”.

El escándalo ha provocado la dimisión de la Consejera de Salud, Rocío Hernández, el 8 de octubre, y la salida de Javier Castell Monsalve, jefe del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y de Radiodiagnóstico del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, confirmó la renuncia de Castell Monsalve y anticipó que “no será la única”. Moreno pidió disculpas a las afectadas y anunció una reforma integral del SAS, con la incorporación de tecnologías de inteligencia artificial y digitalización de expedientes. Además, se comprometió a que todas las mujeres afectadas sean atendidas antes del 30 de noviembre, la contratación de 119 sanitarios especializados en radiología y una inversión de 12 millones de euros. “Auditaremos lo que haga falta. La sanidad pública es uno de nuestros pilares del Estado del bienestar, apostamos por ella como nunca, nunca ha habido tanta inversión como ahora, casi 16.000 millones de euros”, subrayó el presidente.

Temas Relacionados

Cáncer de mamaCáncerSanidad EspañaAndalucíaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La Aemet activa las alertas ante la borrasca Benjamín: dejará “rachas de viento muy fuertes” y un “importante temporal marítimo”

El organismo público tiñe de naranja y amarillo el mapa de avisos por viento, lluvia y fenómenos costeros en la mitad del país para el jueves

La Aemet activa las alertas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Los números que dieron fortuna

Roberto Brasero se pronuncia sobre el anuncio de Pedro Sánchez para eliminar el cambio de hora: “En Madrid no sería de día hasta las 9:30”

El hombre del tiempo de Antena 3 explica lo que supondría quedarnos tanto en el horario de invierno como en el de verano a efectos de luz

Roberto Brasero se pronuncia sobre

Así debes cuidar tus rosas en otoño: “Deberás evitar realizar cortes profundos hasta finales del invierno”

Una experta en jardinería explica como cuidar los rosales durante los meses de otoño e invierno, conservándolos de forma ideal hasta la primavera

Así debes cuidar tus rosas

Polonia frena un supuesto intento de sabotaje ruso en bases militares y detiene a ocho sospechosos

El primer ministro, Donald Tusk, confirmó el pasado martes la operación

Polonia frena un supuesto intento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Polonia frena un supuesto intento

Polonia frena un supuesto intento de sabotaje ruso en bases militares y detiene a ocho sospechosos

La multa que podría recibir Rosalía por organizar un evento en vía pública sin permiso puede llegar a 600.000 euros

Sánchez y Feijóo se echan en cara sus “lapsus” tras el tropiezo de Díaz en el Senado: “Usted dijo que Huelva está en el Mediterráneo”

“Usar grilletes no siempre es obligatorio”: un inspector jefe de la Policía explica cuándo un agente debe utilizarlos

Nueva oleada de helicópteros para el Ejército: una treintena de NH90 y más aeronaves ligeras y de transporte

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 22 octubre

La brecha norte-sur se mantiene en los hogares: el 90% de los municipios del País Vasco está entre los de mayor renta y el 91% de Murcia entre los más bajos

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si tienes un hijo, tienes un permiso retribuido en el trabajo y nadie te ha avisado”

Juanma Lorente, abogado: “Si tu médico te da el alta, pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto a la empresa”

DEPORTES

Vivió en un orfanato donde

Vivió en un orfanato donde abusaron de él y jugó con el Atlético de Madrid y el Barça hasta que las drogas acabaron con su carrera: la historia de Julio Alberto

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos