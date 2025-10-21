La Junta de Andalucía admite que una “incidencia técnica” impidió acceder a las mamografías y niega el borrado de datos

La Junta de Andalucía reconoce un fallo informático en ClicSalud tras denuncias de Amama. (Imagen Composición Infobae)

La crisis por los fallos en el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía escaló este martes tras la denuncia presentada esta mañana por la asociación Amama (Asociación de Mujeres con cáncer de Mama en Andalucía) ante la Fiscalía, en la que le acusa de la desaparición y manipulación de historiales médicos de pacientes oncológicas.

Ahora, la Junta de Andalucía ha reconocido una “incidencia técnica” que impidió temporalmente el acceso a imágenes e informes médicos a través de la aplicación ClicSalud, utilizada por los ciudadanos para consultar su historial médico.

“En ningún caso esta incidencia informática supone ni el borrado ni la pérdida de ninguna prueba, informe o historial clínico”, aseguró el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en un comunicado, añadiendo que, una vez restablecido el servicio, los usuarios podrán “consultar, descargar y acceder a dicha información”.

Presuntas modificaciones en los historiales

Durante la preparación de la denuncia, muchas mujeres se encontraron con la imposibilidad de acceder a las mamografías y ecografías, tanto en ClicSalud como en la plataforma Diraya, el sistema de gestión de SAS.

La presidente de Amama, Ángela Claverol, detalló: “Ha desaparecido la mención de que la lesión es BI-RAD3 o que ya no pone lesión sospechosa, sino probablemente benigna. También han borrado el nombre de los radiólogos, en algunos casos”.

La asociación ha presentado pruebas gráficas junto con la denuncia, y solicitado que se cite como testigo a un profesional del SAS que habría informado sobre estas presuntas alteraciones. Según Amama, la imposibilidad de consultar las pruebas y los cambios detectados “pueden impedir la investigación judicial”.

“Estamos dejando en un estado de indefensión a muchas mujeres que quieren denunciar su caso. Es importantísimo que tengan el derecho de poder recabar sus propias pruebas y poder denunciar”, subrayó Claverol ante los juzgados.

Imagen de una mamografía (AdobeStock)

La versión del SAS

Por su parte, el nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, negó categóricamente cualquier manipulación: “En ningún caso se ha eliminado ninguna prueba ni ninguna historia clínica. La historia clínica es una herramienta utilizada por los profesionales sanitarios para el registro de cualquier cuestión relacionada con la salud de las personas dentro del sistema sanitario público”.

Por consiguiente, Sanz pidió a Amama “desde el cariño y la mayor cercanía y solidaridad, que deje de lanzar infundios y de intentar desprestigiar al sistema público de salud y a los profesionales”.

La Consejería atribuyó los problemas a un “importante incremento en el acceso de usuarios a la aplicación ClicSalud+ en momentos puntuales”, lo que habría provocado la “incidencia técnica que impide acceder temporalmente a imágenes e informes”.

Choque de cifras

Por otro lado, inicialmente, la Junta cifró en tres los casos detectados, pero posteriormente amplió la estimación a 2.000, la mayoría vinculadas al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

No obstante, según Claverol, dicha cifra no es verdad: “Sabemos que son más de 2.000, porque además de imposible, seguimos recibiendo llamadas y ellos dicen que ya han llamado a todos”.

La Junta de Andalucía ha empezado este jueves a llamar a 2.000 mujeres en toda la Comunidad que se han hecho mamografías dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama tras constatar que ha habido "errores de comunicación" en el caso de pacientes que han sufrido retrasos en las pruebas complementarias que se les solicitaron al contar con mamografías dudosas de posibles tumores. (Fuente: Europa Press / Junta de Andalucía / EBS)

BIRADS-3: la categoria en disputa

El conflicto se centra en los resultados BIRADS-3, correspondientes a hallazgos dudosos en el cribado mamográfico, que requieren una segunda prueba de contraste. Científicamente, el 98% de los casos resultan “probablemente benignos”, pero un 2% pueden ser malignos.

“Antes aparecía el diagnóstico como ‘lesión sospechosa’ y ahora pone ‘probablemente benigna’. Es el mismo diagnóstico, pero con un cambio de terminología que genera confusión”, denunció Claverol.

Han pasado ya 24 días desde que se dio a conocer el fallo, pero aun la Junta no ha aclarado el origen del fallo informático, una demanda que Amama mantiene como prioritaria para garantizar el derecho de las pacientes a acceder a sus pruebas y a la justicia.